«Как можно быть настолько безответственным». Байден мог забыть секретные документы

Генпрокурор США Меррик Гарланд проводит проверку в связи с обнаружением в помещении Penn Biden Center в Вашингтоне секретных документов, относящихся к периоду вице-президентства Джо Байдена, сообщают источники CBS News. Их содержание не раскрывается. Предшественник и возможный будущий президент Дональд Трамп, у которого ранее также находили сотни бумаг под грифом «секретно», призвал ФБР обыскать дома Байдена.

В помещениях аналитического центра Penn Biden Center в Вашингтоне обнаружили секретные документы, датированные периодом, когда политик занимал пост вице-президента, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«По словам источников, порядка десяти документов поступили из офиса вице-президента Байдена в центре», — отмечает телеканал.

Документы хранились в одной коробке с другими бумагами, не обладающими грифом секретности. Их нашли доверенные лица Байдена в начале ноября. О находке сразу же уведомили Национальный архив, куда позже и передали документы.

CBS подчеркивает, что бумаги «не были предметом запросов или расследований», а инициатором их передачи стал сам Байден. Тем не менее, генпрокурор США Меррик Гарланд поручил изучить, как секретные документы оказались в Penn Biden Center. К расследованию также подключили ФБР. Проверка станет первым этапом, после которого генпрокурор должен решить, необходимо ли дальнейшее расследование и возможное назначение специального адвоката.

Источники телеканала не смогли раскрыть содержание документов, также они отказались говорить и об уровне их секретности, отметив лишь, что они не содержат информации о ядерном оружии.

Согласно законодательству США, все документы президента и вице-президента должны сразу передаваться в Национальный архив, разработаны специальные протоколы для защиты секретной информации.

Penn Biden Center — это аналитический центр примерно в миле от Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, который связан с Пенсильванским университетом и назван в честь действующего президента.

Байден занимал пост вице-президента с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года.

Обыск в Мар-а-Лаго

В августе 2022 года ФБР провело обыски в поместье экс-президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, в результате были обнаружены сотни документов с пометкой «секретно». В них содержались, среди прочего, данные о ядерных возможностях США и переписка между Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Расследование дела Трампа сейчас находится под контролем недавно назначенного специального прокурора Джека Смита.

В сентябре президент Байден прокомментировал находки в доме своего предшественника в программе «60 минут»: «Как такое могло случиться? Как можно быть настолько безответственным».

«И это просто — совершенно безответственно», — заключил тогда политик.

Сегодня, узнав новость о найденных в Penn Biden Center документах, Трамп решил ответить оппоненту на его критику. Он также призвал ФБР провести обыски в домах действующего главы государства и в самом Белом доме.

«Когда ФБР проведет обыск во многих домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме?» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social, обратив внимание на то, что обнаруженные документы до сих пор не были рассекречены.

Как отмечает CBS, иногда политики хранят секретную информацию после ухода с государственной службы, и это не обязательно влечет за собой уголовное преследование. Так, ранее ФБР установило, что бывший госсекретарь Хиллари Клинтон в течение нескольких лет после ухода из Госдепартамента в 2013 году хранила секретные материалы на своем частном почтовом сервере. Следователи решили, что она делала это из небрежности и без всякого злого умысла.