«Нам не оставили выбора». Белград обвинил НАТО в недостаточной защите косовских сербов

НАТО не разрешило Сербии ввести полицейский и военный контингент на север Косово, сообщил президент Александар Вучич. Альянс вручил ответ на запрос Белграда 6 января. Сербские власти уверены: отказ в канун Рождества — не совпадение. Именно в этот день албанцы напали на нескольких косовских сербов, были ранены дети. Вучич добавил, что в этой ситуации нет смысла обращаться в СБ ООН, а для защиты сербов на территории частично признанной республики Белград будет использовать имеющиеся у него силы и средства.

Международная миссия НАТО в Косово (KFOR) ответила отказом на запрос сербских властей на введение полиции и армии в частично признанные Косово и Метохию. Об этом сообщил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Pink.

«В своем тщательно составленном письме, адресованном правительству Сербии, которое я также получил, они ответили, что нет необходимости в возвращении сербской армии на территорию Республики Косово, ссылаясь при этом на Резолюцию ООН 1244», — рассказал глава государства.

Резолюция ООН 1244, принятая в 1999 году, допускает возвращение сербского полицейского и военного персонала в Косово с определенными целями: для защиты сербского культурного наследия, размещения на пограничных пунктах или операций по разминированию территорий.

По словам Вучича, отказ НАТО был ожидаем, Белград получил в канун православного Рождества, что является неуместным жестом. Президент отметил, что альянс нельзя упрекнуть в непрофессионализме в связи с их ответом, но, очевидно, НАТО является «инструментом в руках западных держав» и не прикладывает достаточно усилий для обеспечения безопасности мирных сербов.

«Что касается возвращения наших сил в Косово и Метохию, нам не оставили особого выбора, мы можем только бороться за безопасность сербов с помощью уже находящихся там сил», — сказал глава государства. Он добавил, что обращаться с аналогичным запросом на введение сил в Совбез ООН бессмысленно — Сербию поддержит только Россия, но не другие страны.

Сербский министр обороны Милош Вучевич отметил, что НАТО неслучайно прислал отказ именно в сочельник, когда в Косово в результате нападения албанцев были ранены сербские мальчики.

«Это не совпадение, что нам вручают ответ в канун Рождества. Из этого мы должны сделать определенные выводы, должны реагировать трезво и разумно. Мы и впредь будем всеми силами сохранять мир и стабильность», — заявил глава Минобороны.

Очередное обострение косовского конфликта произошло в декабре 2022 года, когда несколько сотен полицейских Косово (по данным Белграда, их было 350 человек), включая спецназ, с оружием и бронетехникой вторглись на север республики, где проживают преимущественно сербы. Косовские силовики, по утверждению сербских властей, фактически блокировали целый город Косовска-Митровица. В связи с этим Белград рассматривал возвращение на территорию Косово до тысячи сербских полицейских.

10 декабря сербы вышли на акции протеста после задержания в Косово бывшего полицейского. На дорогах начали строить баррикады, Белград привел в состояние повышенной готовности свои вооруженные силы. Позже косовские сербы разобрали заграждения и пропустили полицию. Но 6 января на юге Косово вновь вспыхнули протесты после нескольких случаев нападения албанцев на местных сербов — по ним открывали огонь, в том числе из автоматического оружия. Среди пострадавших есть дети.

Комментируя последние нападения на косовских сербов, Вучич в интервью телеканалу Pink подчеркнул, что причиной является «ненависть к сербскому народу и сербским детям», и жителям страны следует быть готовым к повторению таких ситуаций.

«Нам предстоит сложный период, но мы будем бороться и ожидаем положительного исхода в этом вопросе. Проблемы у нас будут продолжаться, все происходящее является результатом атмосферы, которую долгое время создавал режим [премьер-министра Косово Альбина] Курти», — заявил президент.

По его словам, США — страна, больше всех продвигающая независимость частично признанного Косово. Несмотря на это, с Вашингтоном можно вести переговоры.

«Не знаю, действительно ли они слушают нас, но у меня были хорошие разговоры с послом Хиллом. У него очень твердая позиция, но он слышит и прислушивается к тому, что мы говорим, в отличие от некоторых, которые даже не слушают нас. Я не знаю, приведет ли это к решению, не верю в это — я скептик по натуре», — пояснил Вучич свою позицию о диалоге с американскими властями.

В завершение Вучич сообщил, что ждет от ЕС и других стран Запада больших проблем и продолжающегося давления из-за Косово, а также в связи с тем, что Белград не поддерживает антироссийские санкции. Но при этом президент констатировал, что его нынешний срок на посту главы государства — последний. Поэтому он может не тратить время на лесть, а говорить и делать то, что считает нужным для Сербии.