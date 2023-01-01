Военная операция РФ на Украине. День 312-й

В новогоднем обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад не достиг своих целей в санкционной войне против России.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в своем новогоднем обращении к гражданам оказывать Украине поддержку «до победы».
«В предстоящие годы мы неизменно будем с вами рядом. Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитываете на Францию и на Европу», — сказал Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 2022 годNatacha Pisarenko/AP
Глава Чечни Рамзан Кадыров в новогоднем поздравлении рассказал, за что борются россияне в зоне военной операции.
По словам Кадырова, Россия, богатая своим национальным разнообразием и вековые традициями, которые передавались из поколения в поколение, борется в зоне военной операции именно за «сохранение этих ценностей, духовной основы, национальной идентичности».
Власти Херсона завили о поражении объекта критической инфраструктуры в городе.
«Попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения — центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села», — поделился глава администрации.
Более 15 человек получили ранения в результате обстрела Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.
По информации агентства ТАСС, ночью зафиксировали прилеты на западных окраинах Донецка и в нескольких районах Макеевки — в Червоногвардейском и Центральном.
«Плотные обстрелы зафиксированы на западной окраине Донецка», — рассказали в администрации города.
Штатная численность военнослужащих Вооруженных сил РФ увеличивается на 137 тыс. человек с 1 января.
Это произошло в соответствии со вступившим в силу указом президента РФ, который был опубликован 25 августа 2022 года.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.
Губернатор региона сообщил, что сбили четыре снаряда РСЗО. По предварительной информации пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Подомовой обход территории продолжается, указал Гладков.
Воздушная тревога ночью была объявлена на всей территории Украины.
При этом власти Киева сообщили, что в столице звучали взрывы. Киевская администрация заявила, что над городом сбили около 20 воздушных целей.