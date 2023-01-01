Военная операция РФ на Украине. День 312-й

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбили четыре снаряда РСЗО, сообщили власти Белгородской области. В то же время украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и воздушной тревоге по всей Украине. В новогоднем обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад не достиг своих целей в санкционной войне против России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.