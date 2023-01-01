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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 312-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции ВС РФ на Украине — 312-й день

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Андрей Рубцов/ТАСС
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбили четыре снаряда РСЗО, сообщили власти Белгородской области. В то же время украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и воздушной тревоге по всей Украине. В новогоднем обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад не достиг своих целей в санкционной войне против России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:58

Запорожская и Херсонская области, ДНР и ЛНР полностью перешли с гривны на рубли.

8:49

В новогоднем обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад не достиг своих целей в санкционной войне против России.

8:43

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в своем новогоднем обращении к гражданам оказывать Украине поддержку «до победы».

«В предстоящие годы мы неизменно будем с вами рядом. Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир. Рассчитываете на Францию и на Европу», — сказал Макрон.

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве, 2022 год

Natacha Pisarenko/AP
8:37

Глава Чечни Рамзан Кадыров в новогоднем поздравлении рассказал, за что борются россияне в зоне военной операции.

По словам Кадырова, Россия, богатая своим национальным разнообразием и вековые традициями, которые передавались из поколения в поколение, борется в зоне военной операции именно за «сохранение этих ценностей, духовной основы, национальной идентичности».

8:31

Власти Херсона завили о поражении объекта критической инфраструктуры в городе.

«Попали в объект критической инфраструктуры. Без электроснабжения — центр города, микрорайон ХБК, Белозерка, Камышаны и другие села», — поделился глава администрации.

8:25

Более 15 человек получили ранения в результате обстрела Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

8:21

8:16

По информации агентства ТАСС, ночью зафиксировали прилеты на западных окраинах Донецка и в нескольких районах Макеевки — в Червоногвардейском и Центральном.

«Плотные обстрелы зафиксированы на западной окраине Донецка», — рассказали в администрации города.

8:12

Штатная численность военнослужащих Вооруженных сил РФ увеличивается на 137 тыс. человек с 1 января.

Это произошло в соответствии со вступившим в силу указом президента РФ, который был опубликован 25 августа 2022 года.

8:09

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО.

Губернатор региона сообщил, что сбили четыре снаряда РСЗО. По предварительной информации пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Подомовой обход территории продолжается, указал Гладков.

8:04

Воздушная тревога ночью была объявлена на всей территории Украины.

При этом власти Киева сообщили, что в столице звучали взрывы. Киевская администрация заявила, что над городом сбили около 20 воздушных целей.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 312-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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