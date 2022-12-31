«Полный вывод войск из Сирии». Как прошли первые за 11 лет переговоры Анкары и Дамаска

Как сообщают источники Al-Watan и ряда других СМИ, Анкара решила вывести войска с территории Сирии после переговоров с участием министра обороны Турции Хулуси Акара, генерала Али Махмуда Аббаса и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Следующая встреча, как ожидается, пройдет во второй половине января. Площадкой для контактов может стать Москва.

Турция скоро заявит о выводе войск из Сирии, пишет газета Al-Watan со ссылкой на источники. Анкара подтвердила «уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии».

«По итогам состоявшейся в Москве трехсторонней встречи с участием министра обороны Турции Хулуси Акара и генерала Али Махмуда Аббаса в присутствии министра обороны России Сергея Шойгу был сделан вывод о том, что Турция согласилась на полный вывод войск из Сирии», — говорится в материале издания.

По словам одного из источников газеты, все участники переговоровов также признали, что курдские формирования, связанные с «Рабочей партией Курдистана», являются «агентами США и Израиля».

Прошедшие переговоры Анкары и Дамаска стали первыми за последние 11 лет.

«Конструктивный характер»

После переговоров министров обороны глава МИД РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и обсудил координацию шагов в сирийском урегулировании.

«Министры обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию», — отчиталось дипведомство.

В министерстве также уточнили, что главы оборонных ведомств «по итогам встречи отметили конструктивный характер состоявшегося диалога в данном формате и необходимость его продолжения в интересах дальнейшей стабилизации обстановки».

«Цель — борьба с терроризмом»

Турецкий министр Хулуси Акар в очередной раз подчеркнул, что турецкие военные вынуждены были находиться на сирийской территории из-за того, что треть страны контролируют террористы.

«Мы подчеркнули на встрече, что поддерживаем территориальную целостность Сирии и ее суверенитет, а наша единственная цель — борьба с терроризмом. Мы отметили, что треть Сирии контролируется террористическими группировками», — сказал Акар (цитата по изданию Sabah).

Министр подчеркнул, что по итогам переговоров Анкара условилась продолжить контакты с Дамаском. По его словам, переговоры начались так поздно, через 11 лет, потому что «здесь задействованы много факторов и действующих лиц». «Нельзя ожидать, что на этой встрече все решится одномоментно. Мы сказали, что мы воспрепятствовали террористическому коридору и тем самым внесли вклад в вашу территориальную целостность», — заявил глава министерства.

Турецкая сторона также отметила важность добровольного и безопасного возвращения сирийских беженцев домой.

Новая встреча

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу уже заявил, что Анкара предлагает назначить встречу глав МИД Турции и Сирии на вторую половину января. Переговоры должны пройти в третьей, нейтральной стране.

«Мы сказали, что давайте сделаем это во второй половине января. Встреча может состояться в третьей стране», — цитирует Чавушоглу NTV.

Как передает телеканал Habertürk, пока неясно, в каком городе встретятся министры, но «это может быть Москва».