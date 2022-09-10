Запустил колесо обозрения, выступил на концерте: как Путин отметил День города Москвы

Москве сегодня исполнилось 875 лет. В День города президент России Владимир Путин принял участие в торжественном концерте в «Зарядье», почтив память погибших участников спецоперации. Президент также отметил вклад московских специалистов в процесс восстановления Донецка и Луганска и подготовки республик Донбасса к зиме. Российский лидер поздравил москвичей с праздником, запустил самое высокое в Европе колесо обозрения и пожелал Сергею Собянину удачи на выборах мэра.

Президент Владимир Путин заявил на торжественном концерте в честь Дня города Москвы в «Зарядье», что погибшие в ходе спецоперации на Украине российские солдаты отдали свою жизнь за страну. Он обратил внимание, что на мероприятие в центр столицы сегодня пришли «москвичи, отличившиеся в ходе спецоперации», а также «семьи, к сожалению, ушедших из жизни, погибших боевых товарищей».

Кроме того, на концерте в качестве приглашенных гостей присутствуют заслуженные учителя, известные деятели науки, искусства и культуры, а также врачи. «Благодаря таким людям, как вы, Москва, город-труженик и город-герой, всегда был на высоте», — подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что специалисты из Москвы в непростых условиях работают в Донецке и Луганске, чтобы подготовить города к зимнему периоду.

«Московские специалисты уже ведут огромную работу по возрождению столиц Донецкой и Луганской народных республик, в непростых условиях, часто с риском для жизни в полном смысле этого слова ремонтируют пострадавшие жилые дома, дороги, школы, делают все, чтобы подготовить Донецк и Луганск к зимнему периоду», — рассказал президент.

«Мы гордимся Москвой»

В своем поздравительном слове Путин отметил «величавую старину» и и стремительный ритм жизни в столице: «С праздником, с днем Москвы, с 875-летием нашей столицы! Мы гордимся Москвой, любим этот город с его величавой стариной и современным, динамичным, стремительным ритмом жизни, с очарованием уютных парков, переулков и улиц и с насыщенностью деловых и культурных событий».

Город органично соединяет в себе историю и энергию молодости, а также передовые решения современности, подчеркнул президент.

«Москва по праву считается одним из самых красивых и комфортабельных мегаполисов мира и с каждым годом подтверждает свою конкурентоспособность на глобальном уровне, в том числе в привлечении талантливых и энергичных людей, в нарастающем темпе экономических, инфраструктурных, социальных перемен. Причем по дерзости замыслов и скорости исполнения задуманного, а это целый ряд важнейших направлений, Москва превосходит без всякого сомнения и преувеличения крупнейшие мировые центры», — заключил он.

Запуск участка МСД

Президент и мэр Москвы Сергей Собянин запустили участок Московского скоростного диаметра — от Дмитровского до Ярославского шоссе. Глава государства и градоначальник находились в концертном зале «Зарядье» и связывались со строителями по видеосвязи.

МСД объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды и свяжет 10 вылетных магистралей. В 48 районах города появятся новые развязки. Благодаря открытию диаметра будет осуществляться сквозное движение от федеральной дороги М-11 на севере до Косинской развязки на востоке.

Солнце Москвы

Путин также в режиме видеоконференции принял участие в открытии самого большого в Европе колеса обозрения — «Солнце Москвы» на ВДНХ. «Разрешаю», — сказал глава государства, и кабинки поехали.

Высота колеса обозрения составляет 140 м. Один оборот «Солнце Москвы» совершает за 18 минут и 40 секунд. У аттракциона 30 закрытых кабин вместимостью 15 человек каждая.

Ожидается, что на «Солнце Москвы» ежегодно будут кататься около 2,5 млн туристов.

На спорте

Помимо концерта в «Зарядье», президент также успел побывать в новых международных Центре самбо и Центре бокса в «Лужниках» и познакомился с сильнейшими российскими боксерами.

«Нравится?» — спросил Путин мнение спортсменов о здании и, получив восторженные отзывы, согласился с ними: «Супер, да». «Это не дом, это дворец», — добавил Собянин.

Новый спорткомплекс достроили в этом году: семиэтажное здание площадью 45,6 тыс. кв. м объединяет оба центра под одной крышей. Благодаря наклонному стеклянному потолку с оптическим эффектом и витражному остеклению за тренировками спортсменов могут наблюдать прохожие.

День города отмечают в Москве 10 и 11 сентября. В 21:00 прогремит праздничный салют, небо озарит свыше 30 тыс. залпов.