Военная операция РФ на Украине. День 166-й

Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией, покинувших ранее украинские порты и направляющихся в Стамбул, прибудут в Турцию в понедельник вечером. Во вторник будет проведен досмотр, сообщило Минобороны Турции.
Индия в три раза увеличила импорт российских продуктов нефтепереработки за последние месяцы, до почти 100 тыс. баррелей в сутки, сообщила газета The Economic Times со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa. 70% поставок приходится на мазут, за ним следуют биотопливо и вторичное сырье для нефтепереработки.
В предыдущие годы средний объем импорта составлял 30 тыс. баррелей в сутки.
Четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в ДНР за минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
ВСУ обстреляли из артиллерии калибра 152 мм Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Всего выпущено семь снарядов.
Сухогрузы МВ SACURA и MV ARIZONA с сельхозпродукцией вышли с Украины, сообщило Минобороны Турции. Судна направятся в Италию и Турцию.
ООН всегда выступала и продолжит выступать в защиту гражданских лиц на Украине, заявил представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.
В результате артобстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины погибла мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько. ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 122 мм.
В Белгородской области продлили повышенный, желтый уровень террористической опасности до 22 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», учитывая решение российских властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях, заявил глава Минэкономики Японии Коити Хагиуда.
Российские системы ПВО в ночь на понедельник отразили удар со стороны украинских военных в Мелитополе, рассказал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получит доступ на станцию.
Генпрокуратура России установила, что участники полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава ведомства Игорь Краснов.