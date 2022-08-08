Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Монголия и Китай договорились о реализации крупных совместных экономических проектов 08:37
Теннисистка Касаткина после победы на турнире в Сан-Хосе пожелала всем мира 08:37
В Пензе один человек погиб при взрыве в жилом доме 08:36
ТАСС: реабилитация Чубайса от последствий синдрома Гийена—Барре может занять... 08:34
Минобороны Китая: США разжигают конфликты, а после перекладывают ответственность... 08:28
Yeni Şafak: Запад планирует увеличить мощность TANAP для снижения зависимости от... 08:27
Генсек ООН Гутерреш призвал прекратить атаки по Запорожской АЭС 08:25
Администрация Запорожской области: регион навсегда уходит из состава Украины 08:16
Теннисистка Касаткина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира 08:13
Врач рассказала, какие шампуни раздражают кожу головы 08:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция РФ на Украине. День 166-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 166-й день

close
100%
Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

РИА «Новости»
Генсек ООН Антониу Гуттериш надеется, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся и МАГАТЭ получит доступ на станцию. Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Российские системы ПВО в ночь на понедельник отразили удар со стороны ВСУ в Мелитополе. Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», учитывая решение российских властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:36

Четыре сухогруза с украинской сельхозпродукцией, покинувших ранее украинские порты и направляющихся в Стамбул, прибудут в Турцию в понедельник вечером. Во вторник будет проведен досмотр, сообщило Минобороны Турции.

8:27

Индия в три раза увеличила импорт российских продуктов нефтепереработки за последние месяцы, до почти 100 тыс. баррелей в сутки, сообщила газета The Economic Times со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa. 70% поставок приходится на мазут, за ним следуют биотопливо и вторичное сырье для нефтепереработки.

В предыдущие годы средний объем импорта составлял 30 тыс. баррелей в сутки.

8:23

Минобороны РФ показало кадры нанесения ударов по огневым позициям ВСУ из РСЗО «Град».

8:21

Четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в ДНР за минувшие сутки из-за обстрелов ВСУ, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

8:15

ВСУ обстреляли из артиллерии калибра 152 мм Киевский и Куйбышевский районы Донецка, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Всего выпущено семь снарядов.

8:10

Сухогрузы МВ SACURA и MV ARIZONA с сельхозпродукцией вышли с Украины, сообщило Минобороны Турции. Судна направятся в Италию и Турцию.

8:07

ООН всегда выступала и продолжит выступать в защиту гражданских лиц на Украине, заявил представитель генсекретаря организации Стефан Дюжаррик.

8:06

В результате артобстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины погибла мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько. ВСУ выпустили 10 снарядов калибра 122 мм.

8:05

В Белгородской области продлили повышенный, желтый уровень террористической опасности до 22 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:04

Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», учитывая решение российских властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях, заявил глава Минэкономики Японии Коити Хагиуда.

8:03

Российские системы ПВО в ночь на понедельник отразили удар со стороны украинских военных в Мелитополе, рассказал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

8:01

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получит доступ на станцию.

8:02

Генпрокуратура России установила, что участники полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) используют запрещенные средства и методы ведения войны, зафиксированы факты пыток мирных граждан и убийств детей, заявил глава ведомства Игорь Краснов.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 166-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Он разжигает огонь на Украине». Экс-лидер Pink Floyd назвал Байдена военным преступником
Пользователи Twitter поддержали слова Роджера Уотерса об Украине и НАТО
Георгий Бовт
Бумажный тигр, грозящий дракон
О том, возможна ли война Китая по возвращению Тайваня
«Эта винтовка навылет пробивает бронежилет с километра»
Военный эксперт Белоусов рассказал, как ВС РФ используют на Украине винтовку «Сталинград»
Администрация Запорожской области: регион навсегда уходит из состава Украины
ТАСС: реабилитация Чубайса от последствий синдрома Гийена—Барре может занять 4 недели
СМИ сообщили о новой тактике Пентагона на Украине
Генсек ООН Гутерреш призвал прекратить атаки по Запорожской АЭС
Новости и материалы
Milliyet: Турция и Россия могут перейти на использование нацвалют в торговле
Монголия и Китай договорились о реализации крупных совместных экономических проектов
Теннисистка Касаткина после победы на турнире в Сан-Хосе пожелала всем мира
В Пензе один человек погиб при взрыве в жилом доме
Минобороны Китая: США разжигают конфликты, а после перекладывают ответственность на других
Yeni Şafak: Запад планирует увеличить мощность TANAP для снижения зависимости от РФ
Теннисистка Касаткина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира
Врач рассказала, какие шампуни раздражают кожу головы
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы
Мусаев назвал российских тренеров с перспективой добиться успеха в Европе
«Желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 22 августа
Мадуро заявил о готовности восстановить братские отношения с Колумбией
В Кузбассе женщина с годовалой внучкой, испугавшись управдома с пилой, провалилась в колодец
Немецкий союз арендаторов боится, что жители Германии не смогут оплачивать электроэнергию
Хоккеист Завгородний рассказал о жизни в одном из самых опасных городов Калифорнии
В Новороссийске мальчик засунул голову в кусок пластиковой трубы и застрял
Министр Хагиуда: Япония приступит к формальностям по «Сахалину-2», когда будут условия
УЕФА бесплатно предоставит Украине права на показ матчей Лиги наций в сентябре
Все новости
Пупочные катышки, бутылка игристого и другие «улики», которые подтвердили супружескую неверность
Семь историй, когда люди попались на измене
Роберт Де Ниро вместо Сталлоне, последствия 11 сентября: чего вы не знали о «Рэмбо»
10 невероятных фактов о франшизе «Рэмбо»
«Меняет курс». Первое судно с украинским зерном не пришло в Триполи
Министр транспорта Ливана Али Хамия сообщил, что сухогруз с украинской кукурузой изменил курc
Израиль согласился на перемирие в секторе Газа
Reuters: Израиль согласился на предложенное Египтом перемирие в Газе
«Вижу, что из затопленного люка выходит человек». Все о ЧП в коллекторе в Москве
Бригада рабочих провалилась в канализационный люк на юго-востоке Москвы, троих ищут
«Добыча»: приквел «Хищника», в котором пришельца-убийцу побеждает охотница-команч
Рецензия на фильм «Добыча» — приквел первого «Хищника»
Софии Ротару — 75
«Эту войну мы обязательно выиграем». Что говорят в Китае и на Тайване
Как в ток-шоу в Китае и на Тайване обсуждали визит Пелоси
Водители с поддельным полисом ОСАГО рискуют сесть в тюрьму при встрече с ГИБДД
Полиция Коми возбудила уголовное дело на автомобилиста с поддельным полисом ОСАГО
Чубайса выписали из больницы, но возможность отравления не опровергли
La Repubblica: Чубайса выписали из больницы в Италии и отправили на реабилитацию в Германию
«Говорили, что выдадут Украине»: задержанная в Косово российская журналистка вышла на связь из сербской Рашки
Российскую журналистку Асламову отпустили после задержания в Косово, она вышла на связь
Собрать детей в школу стоит как отдых в Анапе на двоих
Мать двоих детей из Забайкалья – о сложном выборе между отпуском и закупками вещей к школе
Военная операция РФ на Украине. День 165-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 165-й день
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть