Военная операция РФ на Украине. День 166-й

Генсек ООН Антониу Гуттериш надеется, что атаки на Запорожскую АЭС прекратятся и МАГАТЭ получит доступ на станцию. Мирная жительница погибла при обстреле Горловки со стороны Вооруженных сил Украины. Российские системы ПВО в ночь на понедельник отразили удар со стороны ВСУ в Мелитополе. Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте «Сахалин-1», учитывая решение российских властей о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях.