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Политика

Бутылка в окно и канистра с проводами: в Берлине попытались устроить теракт у дома российских журналистов

В Берлине расследуют попытку подрыва здания, где живут российские журналисты

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В российском посольстве в Берлине сообщили, что обратились в немецкий МИД с требованием обеспечить журналистам из России безопасное пребывание в стране. Кроме того, дипломаты поддерживают связь с правоохранительными органами, которые выясняют обстоятельства инцидента, который произошел накануне. Неизвестный пытался активировать предмет, похожий на взрывное устройство, у дома, где живут представители СМИ и их семьи.

Полицейские уже начали расследование из-за того, что накануне в доме, где живут российские журналисты, был найден предмет, похожий на СВУ. По данным РИА «Новости», к установке обстоятельств произошедшего привлечены прокуратура Берлина и отдел госбезопасности.

Накануне, 6 мая, как сообщили в посольстве России в Германии, в Берлине предотвратили попытку совершения теракта. Примерно в 17:30 (мск) неизвестный разбил окно дома, в котором живут российские журналисты и члены их семей (территория жилого комплекса, принадлежащего РФ). В частности, в этом здании живут сотрудники РИА «Новости».

«В ходе последовавшего осмотра участка был обнаружен спрятанный в нише дома подозрительный предмет, состоящий из крупной канистры, наполненной жидкостью, а также примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами», – рассказали в посольстве.

Всех жильцов дома эвакуировали. Прибывшие на место саперы провели деактивацию на месте. Они приступили к работе около 19:20 (20:20 мск), примерно спустя полтора часа раздался хлопок. Никто не пострадал.

Журналисты при желании могут переехать в более безопасное место, отметили в диппредставительстве РФ.

Дипломаты не исключают, что этот «вопиющий акт может быть напрямую связан с развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды».

В посольстве указывают на размещение в соцсетях и «ведущих германских СМИ» данных «о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы».

Из-за инцидента российское посольство направило в МИД ФРГ ноту «с требованием провести расследование, установить виновных, обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов».

Тем временем в МИД РФ ждут беспристрастной оценки ситуации ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.

После 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, МВД Германии информировало, что в стране возросло количество преступлений против русских и русскоязычных жителей.

Об этом ранее сообщил замглавы Министерства иностранных дел России Евгений Иванов. «Кратно вырос вандализм в отношении мест российской воинской славы, православных храмов», – уточнил он.

Иванов также утверждает, что на Западе русофобия приняла беспрецедентный характер.

По его словам, правонарушения в отношении русскоязычного населения зарегистрированы также в США, Великобритании, Польше, Чехии и других государствах, которые пытаются заставить мир «принять свою картину, в которой допускается русофобия».

Ранее в СПЧ России обращали внимание, что в зарубежных странах усилилась дискриминация русскоязычных жителей. В Совете отметили, что травят детей в школах, нападают на улицах, избивают.

Жители Германии тоже замечают агрессивное поведение по отношению к русским, причем со стороны беженцев с Украины.

«Люди, которых в Германии приняли как беженцев, ведут себя так, будто это их страна. Ведут себя как короли, и думают, что могут позволить себе все. У меня просто нет слов. Вы приехали в нашу страну как гости и начинаете войну на наших немецких улицах. С нашими русскими согражданами, которые здесь уже много лет живут и работают. Вам не стыдно?» – задалась вопросом жительница Дрездена.

Остановить «разжигание этнической ненависти к русским» призвали и немецкие деятели культуры. Они направили открытое письмо своему правительству и лично к президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру, сообщает Junge Welt.

Среди тех, кто его подписал, – композитор Дирк Цёлльнер, певица и актриса Гина Питч.

Отмечается, что они ощущают в обществе и политике немецких властей «опасный перекос», на который указывает «шокирующее усиление дискриминации и дискредитации русскоязычных граждан».

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