«Нет, нет, нет». Володин рассказал о всеобщей мобилизации и ядерном ударе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин опроверг возможность проведения всеобщей мобилизации в России. Политик также заявил, что ядерный удар со стороны России возможен только в рамках обороны. Спикер нижней палаты парламента призвал граждан объединиться и назвал предательством военнослужащих российской армии любые разговоры, критикующие военную операцию на Украине.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России не планируют проводить всеобщую мобилизацию.

«Нет, нет, нет, — сказал политик, отвечая на вопрос радиостанции «Комсомольская правда». — Я вам и в эфире, и без эфира это скажу».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «чушью» и неправдой публикации о планах объявить в России мобилизацию в День Победы. Депутат Юрий Швыткин высказал мнение, что такие слухи появляются, чтобы посеять «некоторую неразбериху» и «панические настроения» среди россиян.

«Оснований для распространяемой информации о якобы готовящейся в РФ всеобщей мобилизации нет ни сейчас, ни в будущем», — подчеркивал он.

Володин также ответил на вопрос о возможности применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине.

«Со стороны России нет, со стороны нашего государства все понятно, и мы исходим из того, что это может быть только ответ на ядерный удар», — подчеркнул политик.

Спикер Госдумы также заявил, что Россия не сможет чувствовать себя в безопасности, пока решение о внеблоковом и безъядерном статусе Украины не будет принято.

О стукачестве и штрафах за «фейки»

Володин высказал мнение, что стукачества и доносительства в России сегодня нет. Политика попросили прокомментировать информацию о случаях, когда учителей, критически высказавшихся о военной операции, увольняли, а некоторых граждан за это штрафовали.

«Что касается стукачества, доносительства, не надо на людей напраслину нагонять. Этого нет», — сказал Володин.

«Есть отдельные граждане, которые были прикормлены за счет грантов, за счет подачек. Понятно, сейчас стало сложнее с этим, и есть неудовлетворенность. У нас это имеет отношение и к ряду средств массовой информации, есть и блогеры, которые зарабатывают на этом, потому что им не просто так приходят деньги за так называемую «рекламу», — считает политик.

Он также заявил, что «штрафуют за дело».

«Есть закон, закон надо соблюдать, — продолжил спикер Думы. — А как вы считаете, это не оскорбление для родителей, для близких тех, кто сегодня воюет? Он воюет за кого? За всех тех, кто, может быть, недопонимает, но языком иногда чешет. Думать-то тоже надо».

«Кто любит свою страну, уезжать не будет»

Володин призвал донести до людей, что сегодня «крайне важно быть в своей стране, важно поддержать своих близких, важно объединиться».

«И это, кстати, больше понимают люди, которые живут в наших российских регионах. Там уровень жизни ниже, но совести больше», — считает депутат.

По его мнению, покинувшие Россию граждане должны понимать, что за рубежом их «заставят отречься от Родины».

«Заставят отречься от того, что он русский, от того, что он является носителем языка и культуры, фактически отречься от своих родителей, от своей Родины», — указал политик.

«Тот, кто любит свою страну, в такой ситуации уезжать не будет. Тот, кто понимает, что происходит, не будет уезжать, он, наоборот, вернется, — уверен Володин. — Это все временные вызовы и сложности. Страна однозначно из них выйдет более сильной, крепкой, консолидированной».

Спикер Думы также назвал предательством военнослужащих российской армии любые разговоры, которые подвергают сомнению и критикуют военную операцию на Украине.

«У нас ребята там воюют, солдаты, офицеры. Они воюют за кого? За нас с вами, воюют за безопасность нашей страны. Мы понимаем, что без этого невозможно ее обеспечить? Понимаем. И в этой связи любые разговоры о ненужности этой операции или подвергать сомнению — предательство по отношению к нашим солдатам и офицерам», — сказал политик.