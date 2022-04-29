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Политика

Военная операция России на Украине. День 65-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 65-й день

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РИА «Новости»
В Белом доме заявили, что у Вашингтона осталось $250 млн на оказание военной помощи Киеву, а Палата представителей Конгресса одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, чтобы упростить оказание военной помощи. Военнослужащим Южного военного округа, проявившим мужество и героизм в ходе операции, вручили государственные награды. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:17

Администрация США может потратить только $250 млн на оказание военной помощи Украине, это все, что осталось от $3,5 млрд, выделенных на эти цели Конгрессом в марте, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Джен Псаки

Джен Псаки

Global Look Press
8:14

8:11

Посол РФ в США опроверг заявления Вашингтона об отсутствии со стороны России шагов по оказанию гуманитарной помощи на Украине.

«Благодаря действиям наших военных с начала спецоперации из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации эвакуировано более 1 млн человек. Доставлено около 16 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения... Начата посевная кампания, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Анатолий Антонов.

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Alexander Zemlianichenko/AP
8:09

В США не cмогли подтвердить приписываемое России применение химоружия на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что этот вопрос находится на рассмотрении.

8:05

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию военной операции РФ на Украине.

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