Военная операция России на Украине. День 65-й

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Посол РФ в США опроверг заявления Вашингтона об отсутствии со стороны России шагов по оказанию гуманитарной помощи на Украине.

«Благодаря действиям наших военных с начала спецоперации из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации эвакуировано более 1 млн человек. Доставлено около 16 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения... Начата посевная кампания, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Анатолий Антонов.