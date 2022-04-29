Военная операция России на Украине. День 65-й

Администрация США может потратить только $250 млн на оказание военной помощи Украине, это все, что осталось от $3,5 млрд, выделенных на эти цели Конгрессом в марте, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Джен ПсакиGlobal Look Press
Посол РФ в США опроверг заявления Вашингтона об отсутствии со стороны России шагов по оказанию гуманитарной помощи на Украине.
«Благодаря действиям наших военных с начала спецоперации из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР на территорию Российской Федерации эвакуировано более 1 млн человек. Доставлено около 16 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения... Начата посевная кампания, активно восстанавливаются объекты жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Анатолий Антонов.
В США не cмогли подтвердить приписываемое России применение химоружия на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что этот вопрос находится на рассмотрении.