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Политика

Военная операция России на Украине. День 62-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 62-й день

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Военнослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине

Военнослужащий на борту вертолет Ми-8 ВКС РФ, сопровождающего колонну российской военной техники на Украине

Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
Британия отменила пошлины для украинских товаров и запретила экспорт некоторых товаров в Россию. В Белгородской области обстреляли приграничное село. Россияне ждут роста курсов евро и доллара. Украинский кризис может спровоцировать нехватку моряков на международных линиях. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:01

Почти 1 млн вынужденных переселенцев прибыли в Россию с территории Украины и Донбасса, сообщил источник ТАСС.

8:40

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о вознаграждении в $1 млн за информацию о местонахождении двух добровольческих батальонов — имени Шейха Мансура и имени Дудаева.

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Игорь Михалев/РИА «Новости»
8:20

Британия запретила экспорт в Россию продукции и технологий, которые «могут быть использованы против Украины» — это касается некоего оборудования «для слежки и перехвата данных».

Лондон также отменил все пошлины на товары из Украины, чтобы поддержать украинских производителей.

8:18

⚡️Село Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области ночью было обстреляно со стороны Украины. Повреждены несколько нежилых построек и четыре дома, пострадавших нет, сообщает губернатор.

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Таисия Лисковец/РИА «Новости»
8:15

Более половины россиян ожидают оста курсов доллара и евро в ближайший месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на Аналитический центр Национального агентства финансовых исследований.

8:10

Японская газета Yomiuri сообщает, что украинский кризис может вызвать нехватку моряков из России и Украины на международных линиях. Из-за санкций против РФ им труднее добираться до места службы и получать зарплату от иностранных нанимателей.

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Контейнервоз «Люция»

Контейнервоз «Люция»

Министерство обороны РФ
8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает онлайн-трансляцию военной операции РФ на Украине.

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