Военная операция России на Украине. День 62-й

8:20

Британия запретила экспорт в Россию продукции и технологий, которые «могут быть использованы против Украины» — это касается некоего оборудования «для слежки и перехвата данных».

Лондон также отменил все пошлины на товары из Украины, чтобы поддержать украинских производителей.