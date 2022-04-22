«Я давал присягу»: Шольц пообещал не допустить начала третьей мировой войны

«Защита от агрессии»
«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент России Владимир – «Газета.Ru») Путин говорит «нет», — сказал Боррель в интервью газете El Pais.
Он также упомянул недавний визит в Россию канцлера Австрии Карла Нехаммера, который встретился в Москве с российским президентом 10 апреля. Встреча прошла в подмосковной резиденции президента РФ в закрытом от прессы режиме. Как сообщили австрийские СМИ, они беседовали 90 минут.
«Канцлер Австрии вернулся (из Москвы – «Газета.Ru») и сказал, что Путин не хочет говорить о переговорах, что он готовит большое наступление в Донбассе… Мы хотим поддерживать украинцев… Мы хотим помочь Украине защититься от агрессии», — заявил глава дипломатии ЕС.
По его словам, в Евросоюзе надеются на окончание обострения на Украине «как можно скорее».
В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью Der Spiegel, что Германия готова быть для Украины гарантом безопасности.
«Нужно перемирие, российские войска должны быть выведены. Нужно соглашение о мире, которое позволит Украине в будущем защищать себя. Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы ее безопасность была гарантирована. И мы доступны в качестве страны-гаранта», — сказал немецкий канцлер.
Он подчеркнул, что в ситуации вокруг Украины «не может быть навязанного мира»: Киев должен сам формулировать условия для перемирия, никто не будет делать это за украинские власти, так как «это было бы неуместно». Шольц также отметил, что Германия пытается избежать вовлечения НАТО в боевые действия.
«Введение бесполетной зоны сделало бы НАТО стороной войны. Я давал присягу. Я давно говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной страной, как Россия, которая также имеет ядерное оружие. Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. Ядерной войны быть не должно», — уверен немецкий лидер.
Шольц добавил, что вооруженным силам ФРГ будет сложно поставить Украине еще какое-либо оружие, так как «возможности Бундесвера для поставок из собственного арсенала по большей части исчерпаны».
«Наложат на это вето»
Жозеп Боррель также признал, что между государствами — членами Евросоюза нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.
«Насколько я знаю, предложения на столе нет, но есть варианты, как лучше это сделать. Ни по одному из этих предложений нет единогласия… Это решение принадлежит Европейскому совету. Это политика высокого уровня. И до сих пор не было соглашения», — констатировал он.
Боррель уточнил, что Европейский совет «не давал указаний ввести налог или запрет на импорт» нефти и газа из РФ.
«Есть некоторые государства-члены, вы знаете, какие, которые ясно заявили, что они наложат на это вето. Если это тот случай, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято», — отметил глава дипломатии Евросоюза.
Он добавил, что отдельные страны «могут решить действовать в соответствии с коллективным решением, которое официально не является решением ЕС».
«И помните, что Россия получает гораздо больше денег от нефти, чем от газа. Сокращение закупаемой в России нефти очень важно», — заключил Боррель.
Шольц убежден, что резкое эмбарго на газ не принесет быстрый мир на Украину, а Германии важно избежать серьезного экономического кризиса.
«Я совсем не вижу, чтобы эмбарго на газ остановило бы войну… Речь идет о том, что мы хотим избежать серьезного экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и (закрытия — «Газета.Ru») заводов, которые больше никогда бы не открылись. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы», — подчеркнул немецкий лидер.
По его словам, эмбарго также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины.
«Я должен сказать: мы не можем этого допустить», — заявил Шольц.