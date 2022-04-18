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Политика

Военная операция на Украине. День 54-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 54-й день

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Военнослужащий ВС РФ на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя

Военнослужащий ВС РФ на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя

Илья Питалев/РИА «Новости»
В ЛНР сообщили о девяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ и ранении двух мирных жителей. ЦБ России возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках. Ассоциация работодателей и Ассоциация немецких профсоюзов ФРГ выступили против введения эмбарго на поставки природного газа из РФ. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:10

❗️Росавиация в девятый раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России — до 25 апреля.

8:45

Минобороны РФ:

Вооруженные силы Украины ракетным ударом разрушили фермерское хозяйство в населенном пункте Токмак Запорожской области.

8:24

Производители продуктов просят не закрывать въезд в Россию грузовиков из Европы — «Коммерсантъ».

Это может оставить пищевую отрасль без импортных ингредиентов.

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100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
8:22

❗️Ассоциация работодателей и Ассоциация немецких профсоюзов Германии выступили против введения эмбарго на поставки природного газа из России. По мнению этих организаций, это вызовет остановку производства, развитие деиндустриализации и сокращение рабочих мест в стране, передает DPA.

8:21

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» следит за ходом военной операции РФ на Украине.

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