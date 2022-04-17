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Политика

Военная операция на Украине. День 53-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 53-й день

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Сергей Бобылев/ТАСС
Минобороны России выставило ультиматум гарнизону «Азовстали» в Мариуполе — сдаться до 6 часов утра 17 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирный договор с Москвой может состоять из двух документов — но пока переговоры в тупике. ЕС рассмотрит новые меры против банковского сектора и энергетики РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:14

8:12

8:05

❗️Представитель Романа Абрамовича заявил, что бизнесмен не был в украинской столице и не занимался организацией переговоров между Россией и Украиной, сообщает телеканал РБК.

«Нет, это некорректная информация. Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно», — заявил представитель бизнесмена.

Ранее издание Fortune сообщило о том, что Роман Абрамович якобы встречался в Киеве с представителями украинской стороны для обсуждения «способов оживления переговоров». При этом не уточняется, когда именно состоялся данный визит.

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
8:01

Министерство обороны РA обратилось с ультиматумом к гарнизону металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе — «военнослужащим ВСУ, боевикам полка «Азов» (запрещен на территории РФ) и иностранным наемникам» предлагается сдаться до 6.00, 17 апреля.

«В течение 16 апреля 2022 г. отмечено резкое повышение интенсивности ведения радиопереговоров боевиками националистических формирований и иностранными наемниками, заблокированными в Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь». При этом, содержание радиоперехватов (только за истекшие сутки таких получено 367) свидетельствует о том, что оказывающие сопротивление боевики находятся в безвыходном положении, практически без продуктов питания и воды», — указано в сообщении военного ведомства РФ.

«Факт готовности к введению «режима тишины» сторонами подтверждается по всем каналам связи», — говорится среди прочего в алгоритме принятия ультиматума.

С 6.00 до 13.00 украинские солдаты должны выйти с территории «Азовстали», сдать оружие и боеприпасы.

В МО РФ отметили, что обращение к гарнизону «Азовстали» будет транслироваться каждые 30 минут. О содержании этого заявления были проинформированы ООН, ОБСЕ, МККК.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает наблюдать за ходом военной спецоперации ВС РФ на Украине.

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