«Орбан хотел бы не поддерживать санкции против России»: куда идет Венгрия после выборов

Главный «бунтовщик» Евросоюза Виктор Орбан остается во власти в Венгрии — его партия «Фидес» получила большинство мест в парламенте. Премьер-министр занимает нейтральную позицию по событиям на Украине, и, более того, имеет свои счеты к киевским властям из-за большой венгерской диаспоры. «Газета.Ru» — об украинском факторе в венгерской политике, и о дальнейшем развитии отношения Будапешта и Брюсселя.

В Венгрии правительственная коалиция из правых партий «Фидес» (лидер — премьер-министр Виктор Орбан) и «Христианско-демократической народной партии» (ХДНП) уверенно победила на парламентских выборах страны.

Вместе они набрали по партийным спискам 53% и одержали победу в 88 одномандатных округах, получив 135 мест Госсобрания страны из 199 возможных. Оппозиционная коалиция под руководством политика Петера Марки-Заи получит всего 56 мандатов.

Таким образом, Орбан остается во главе страны еще минимум на четыре года. Он находится у власти непрерывно с 2010 года, но был премьером еще и с 1998 по 2002 год.

В своей победной речи Орбан подтвердил свой особый взгляд среди членов ЕС на отношения с Украиной.

«Эта победа еще и потому останется незабываемой до конца жизни, что нам пришлось бороться с огромным количеством противников», — сказал он. Среди них Орбан упомянул и Владимира Зеленского, который называл лидера Венгрии единственный политиком Европы, «откровенно поддерживающим Путина».

Но это, как минимум, отчасти вполне коррелирует с настроениями сторонников «Фидес», половина которых считают действия России на Украине законными.

Зато с победой Орбана поздравил президент России Владимир Путин, — за нежелание идти на конфронтацию с ним венгерский премьер последние годы подвергается острой критике, которая лишь усилилась с началом спецоперации на Украине. Издание The Wall Street Journal называет Орбана не иначе, как «самый близкий друг президента России Владимира Путина в клубе лидеров Европейского союза».

Что будет в отношениях ЕС-Венгрия

Другими своими противниками Орбан считает венгерских левых, «бюрократов Брюсселя» и американского филантропа Джорджа Сороса, на стипендию фонда которого он сам в свое время учился в Оксфорде.

Своеобразным enfant terrible внутри ЕС Орбан стал из-за консервативного курса, который особо ярко контрастировал со стремлениями большинства западных соседей. Речь идет об упоре на традиционные ценности, поддержке института семьи (в том числе с помощью запрета пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних) и противостоянию нелегальной миграции.

Орбан назвал свою очередную победу «посланием Европе».

«Весь мир этим вечером увидел, что в Будапеште победила христианско-демократическая политика, консервативная политика, националистическая политика. И мы говорим Европе, что это не прошлое, а будущее», — подчеркнул он.

Тем не менее, ни одна из сторон не заинтересована в дальнейшем углублении раскола между Брюсселем и Будапештом, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев не ожидает никаких изменений в этом плане.

«С Евросоюзом будет все то, что было и до этого. Евросоюз будет пытаться на Орбана давить, Орбан будет в ответ пытаться искать точки опоры за пределами Евросоюза, прежде всего, в Китае, потом в России и в Турции.

Обратите внимание, что в обеих странах, где накануне прошли выборы — и в Венгрии, и в Сербии, — победили кандидаты, настроенные на сотрудничество с Китаем. Эти страны для него — ворота в Европу», — говорит эксперт.

Не все гладко в последние годы было у Венгрии и в отношениях с США как раз из-за активного экономического сотрудничества с Пекином (например, в сфере телекоммуникаций и инфраструктуры). В декабре 2021 года Байден и вовсе не пригласил Орбана на «Саммит за демократию».

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Офицеров-Бельский прогнозирует даже некоторое улучшение в отношениях Венгрии и ЕС.

«Я думаю, что напряжение может даже несколько уменьшиться. Раньше на Орбана давили, показывая, что вся «прогрессивная Европа» против него и его политического стиля, но теперь это не имеет никакого значения. Никто не захочет усиливать и без того довольно серьезные противоречия в Евросоюзе. Европейцы не так уж довольны ситуацией, которая сейчас сложилась в отношениях с Россией, они понимают — в этом больше заинтересованы США. Так что Орбана винить за его позицию по России никто не будет. А то, что кто-то называет его стиль авторитарным, — тоже не очень большая проблема. На деле это просто лидерский стиль, Орбан никаких проблем остальной Европе в этом плане не создает», — говорит аналитик.

Еще одной, по крайней мере, официальной причиной недовольства Брюсселя Будапештом считается проблема коррупции, из-за которой Европейская Комиссия в 2021 году не стала одобрять план восстановления экономики Венгрии. Но министр финансов Юдит Варга уверен, что такие меры были приняты как раз из-за закона о ЛГБТ.

Отсидимся

Тема конфликта России и Украины не могла не затронуть и венгерских политиков в период предвыборной борьбы.

И здесь Орбан стремился доказывать, что национальные интересы страны состоят в том, чтобы отстраниться от текущего конфликта, насколько это возможно, гарантировав так мир и стабильность. И хотя Венгрия присоединяется к антироссийским санкциям, то по вопросу поставок оружия через свою территорию она говорит принципиальное «нет».

«Если мы победим на выборах, то Венгрия избежит войны, если же победят левые, то нам придется ввязаться в войну», — прямо говорил премьер неделю назад.

По мнению Трухачева, Орбан будет тормозить антироссийские санкции ЕС, но в итоге будет голосовать за них.

«Единственное — он, конечно, будет пытаться препятствовать распространению ограничений на энергетику. За все остальное он будет голосовать», — считает он.

Такая максимально отстраненная позиция вызывает недовольство даже довольно консервативных соседей Венгрии, — 30 и 31 марта была отменена встреча Минобороны стран Вишеградской группы из-за отказа Польши, Словакии и Чехии. По мнению представителя последней страны, «венгерские политики теперь считают дешевую российскую нефть более важной, чем украинская кровь».

Будапешт действительно совсем недавно заключил довольно выгодные сделки — 27 сентября 2021 года, например, был заключен контракт с «Газпромом» на 15 лет, согласно которому ежегодно в страну будет поставляться до 4,5 млрд куб. м.

Эксперты сошлись в том, что, вероятнее всего, фактор спецоперации на Украине не сыграл определяющую роль в венгерских выборах.

«В целом украинский кризис парадоксально никак не повлиял на итоги выборов. Тот, кто был плохо настроен к Украине, тот и остался. Российско-украинский и венгерский сюжеты — разные, Украина там рассматривается только сквозь призму притеснения венгров. Но последние заявления Зеленского и его выпады в адрес Венгрии могли разозлить, хотя я думаю, вряд ли и это повлияло. Смешно говорить, что Зеленский как-то влияет на внутреннюю политику Венгрии. Российскую спецоперацию в Венгрии оценивают отрицательно, но к Украине не испытывают ни малейших симпатий», — уверен Трухачев.

По словам Офицерова-Бельского, Венгрия зависит от российских энергоресурсов не меньше Словакии, которая выразила готовность платить за них и рублями.

«А это ведь не те люди, которых хорошо принимают в Кремле, так что у Венгрии и здесь проблем не будет. Но да, скорее всего, от основных санкций против России Венгрии никуда не деться, хотя я уверен, что Орбан хотел бы и их не поддерживать»,

— говорит он.

Мы с вами

Но в то же время у Венгрии действительно были довольно напряженные отношения с Украиной и до спецоперации из-за положения венгерской диаспоры.

«Держитесь, не бойтесь, родина с вами», — обратился Орбан к этническим венграм на Украине сразу после выборов.

Примерно 150 тыс. венгров Украины, в основном, проживают в приграничной Закарпатской области. И на любые наступления властей на права нацменьшинств Будапешт реагировал остро: например, в 2017 году после принятия закона об образовании (предусматривал переход обучения в школах на украинский язык) Венгрия даже призывала денонсировать подписанное с Киевом Соглашение об ассоциированном членстве в ЕС. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто с завидной регулярностью призывал Киев провести ряд реформ по правам нацменьшинств, если он действительно хочет в НАТО.

По сообщениям ряда журналистов, украинские венгры живут по будапештскому времени, и далеко не все хорошо говорят на украинском. И фактор наличия такой диаспоры по соседству, по мнению эксперта, может подтолкнуть Будапешт к более активным действиям.

«Вопрос закарпатских венгров принципиален. С учетом «движухи», которая началась на Украине, Венгрия пытается отхватить кусок, — как минимум, территориальную автономию на юго-западе Закарпатья, а как максимум — сами догадывайтесь, что. Это позиция, например, правой партии «Наша Родина», которая тоже прошла в парламент. Орбан действует здесь осторожнее, но намеки вполне жирные», — заключает Трухачев.