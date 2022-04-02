«Когда протрезвеют от американского бурбона». Кремль — о переоценке отношений с ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он заявил, что переоценки отношений Европы и России в ближайшее время не будет. Она станет возможной лишь тогда, когда европейцы «протрезвеют от американского бурбона». При этом Песков подчеркнул, что выход можно найти «из любой сложной ситуации». Пресс-секретарь также прокомментировал отношения Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, назвав их «действительно уникальными».

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Европа должна «протрезветь», прежде чем будет возможно говорить о перезагрузке отношений с Россией.

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет — это не ближняя перспектива, — но тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Передача выйдет в эфир вечером 3 апреля на телеканале «Россия 1». Видеоотрезки опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Выходы всегда есть. Из любой конфронтации, из любой сложной ситуации всегда есть выходы», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос о том, есть ли какие-то выходы у спирали конфронтации России и Евросоюза, раскручивающейся все сильнее.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что Евросоюз пытается противопоставить себя России, но «ни у кого нет монополии на рафинированный европеизм». «Россия — европейская страна и по географии, и по истории. Если хотите, и по культурному коду, потому что значительная часть жителей нашей страны представляет именно европейскую цивилизацию, которая тесно связана с христианской цивилизацией», — сказал он в интервью РИА «Новости».

«В абсолютно уникальных отношениях с президентом»

Песков также рассказал об особенностях отношений российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко. По его словам, лидеры могут очень жестко отстаивать интересы своих стран, но при этом продолжают дружеский диалог и понимают друг друга.

«Александр Григорьевич находится в абсолютно уникальных отношениях с нашим президентом. У них действительно отношения уникальные», — отметил представитель Кремля.

Песков считает, что Путин и Лукашенко «понимают суть происходящего в наших странах и суть происходящего вокруг нас как никто другой». «Я уверен, что за то, что сейчас происходит на Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича», — добавил пресс-секретарь.

«И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают. Но для них всегда главным является продолжение их диалога дружеского. Хотя, поверьте мне, они иногда говорят <...> очень жестко, — заключил он.

2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Праздник был установлен в честь подписания в 1996 году договора о создании Сообщества России и Белоруссии (ныне Союзное государство России и Белоруссии). В Белоруссии День единения стали отмечать чуть позже — соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 5 марта 1997 года.

В поздравлении белорусам и россиянам белорусский президент заявил, что Минск и Москва сделали большой шаг в союзном строительстве и продолжают интеграцию, «чтобы быть сильнее санкций и диктата». Свободолюбие белорусов и россиян, их стойкость и стремление к созиданию делают Союзное государство примером для других народов, «уставших от заокеанской экспансии с ее беспринципными методами подчинения всех жителей планеты интересам одной сверхдержавы», уверен Лукашенко.