«Это так не работает». Китай объяснил ЕС свою позицию по санкциям против России

Не стоит рассчитывать, что осуждение из какой-то третьей страны остановит боевые действия, сообщил глава департамента Европы МИД КНР Ван Лутун. Ранее НАТО призывал Китай публично осудить российскую спецоперацию на Украине. Пекин в ответ заявил, что это НАТО во главе с США довело отношения России и Украины «до критической точки».

Китай выступает за прекращение огня на Украине, но не надо переоценивать его роль в урегулировании кризиса, сказал Ван Лутун на брифинге по итогам онлайн-саммита ЕС — Китай. Он уточнил, что начать боевые действия — это независимое решение суверенной России, и Москва не прекратит их просто по указке другой страны.

«Это не может работать так, что мы обратимся к России и скажем: «Вы должны прекратить эту войну». И они прекратят эту войну. Это так не работает. Ключ к этому вопросу не находится в руках Китая», — считает китайский МИД.

Ван Лутун указал, что Китай прикладывает усилия для разрешения конфликта. Так, на второй день с начала спецоперации России председатель КНР Си Цзиньпин созвонился с российским президентом Владимиром Путиным. «Несколько дней спустя прошел первый раунд переговоров между РФ и Украиной», — указали в МИД Китая.

Как подчеркнул Ван Лутун, Китай не является стороной украинского кризиса. Поэтому Пекин считает, что ситуация вокруг конфликта не должна повлиять на торговое сотрудничество Китая с другими странами, в том числе с Россией.

«Даже Европа ведет нормальный бизнес с Россией, вы не прекратили всю вашу торговлю с Россией. Таким образом, наше нормальное торговое сотрудничество с Россией не должно быть затронуто», — отметил Лутун.

Представитель МИД КНР уточнил, что Китай не пытается преднамеренно обойти антироссийские санкции. В то же время он сообщил, что Китай вносит свой вклад в мировую экономику, сохраняя нормальные торговые связи с Россией.

Ван Лутун напомнил, что Пекин выступает против санкций. По его мнению, последствия могут затронуть весь мир и поставить под угрозу производственные цепочки, глобализацию и экономический порядок, установленные после Второй мировой войны. Замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн ранее говорил, что санкции контрпродуктивны и лишь «подливают масла в огонь».

Глава КНР Си Цзиньпин также пояснял, что структура мировой экономики формировалась долго усилиями всех стран мира, поэтому нельзя политизировать экономику или превращать ее в оружие. Это чревато серьезными кризисами, сбоями в цепочках поставок. Министр иностранных дел страны Ван И называл санкции Запада против России неприемлемыми. «Максимально жесткие санкции могут навредить обеим сторонам и еще больше осложнить ситуацию, усилить противоречия», — предостерег он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 15 марта заявил, что Китай «должен присоединиться к остальному миру» и «решительно осудить» Россию из-за ситуации вокруг Украины. Он добавил, что НАТО внимательно следит за тем, не поддержит ли Китай РФ на фоне санкций. Как заявила финский премьер Санна Марин накануне саммита ЕС — Китай, Европа «должна убедиться, что Китай находится на правильной стороне истории».

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, со своей стороны, обвинил НАТО в доведении напряженности между Россией и Украиной до «критической точки». «Политика США по расширению НАТО на восток сыграла важнейшую роль в начале украинского кризиса», — пояснил МИД КНР.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь отмечал, что «ситуация на Украине складывалась под влиянием многочисленных сложных факторов».

«Позиция Китая объективна и справедлива, соответствует чаяниям большинства стран, и время покажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории», — резюмировал глава МИД Китая Ван И.

Во время прошедшего накануне саммита Китай — ЕС стороны, по оценке председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, обменялись «противоположными взглядами» на ситуацию на Украине». Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Китай «не может закрывать глаза на нарушение Россией международного права».

Премьер-министр Ли Кэцян в ответ сказал лидерам ЕС, что Пекин будет добиваться мира «по-своему», а Си Цзиньпин выразил надежду, что ЕС будет относиться к Китаю «независимо», намекая на зависимость Евросоюза от линии США. Китайский премьер указал, что Пекин и дальше готов конструктивно сотрудничать с международным сообществом, в том числе с европейской стороной, для «скорейшего облегчения ситуации и прекращения огня».