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Политика

Байден опроверг свои резкие слова о смене власти в России

Президент США отказался от слов о смене российского режима

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Президент США Джо Байден во время визита в Польшу, март 2022 года

Президент США Джо Байден во время визита в Польшу, март 2022 года

Evelyn Hockstein/Reuters
Президент США Джо Байден опроверг свои высказывания о смене власти в России. По словам политика, он не призывает к смене политического режима в РФ и не желает отстранения Владимира Путина от поста президента России. Однако пару дней назад Байден сказал, что Путин «не может оставаться у власти».

Американский президент Джо Байден заявил, что не призывает к смене власти в Российской Федерации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Байден дал краткое опровержение в воскресенье в ответ на выкрикнутый вопрос репортера, когда выходил из церкви в Вашингтоне. На вопрос, хочет ли он отстранения Путина от власти и призывает ли к смене политического режима [в России], Байден ответил: «Нет», — говорится в сообщении агентства.

За два дня до этого, выступая с речью в Варшаве, Байден заявил, что Путин «не может оставаться дальше у власти». Он добавил, что российская военная операция на Украине «никогда не станет победной».

Слова Байдена вызвали возмущение как в России, так и в США. Представители Белого дома вынуждены были дезавуировать высказывания американского президента.

Постпред США при НАТО Джулианна Смит заявила 27 марта, что США не стремятся сменить власть в России. По данным Белого дома, Байден говорил о том, что «нельзя позволять» Путину управлять своими соседями или всем постсоветским регионом.

«Эти слова стали весьма провокационным сигналом для Путина. Мы так переживали о том, чтобы его не спровоцировать, что даже не смогли отправить МиГи на Украину. Эти слова, я бы сказал, даже более провокационные, чем отправка МиГов», — возмутился старший конгрессмен-республиканец комитета по иностранным делам палаты представителей Майкл Маккол в интервью CNN.

Кроме того, во время своего визита американский президент посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. В ходе своего общения с ними Байден назвал Путина «мясником».

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что «никогда бы не использовал» подобных слов в отношении Путина. Также он призвал воздержаться «от слов и действий, которые могут привести к эскалации» конфликта на Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь также заявил, что Штаты и НАТО не хотят менять российское руководство.

«Это [смена власти в России] не является целью НАТО или американского президента», — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD. «Мы долго говорили в Белом доме. Мы оба едины во мнении, что это не предмет и не цель политики, которую мы преследуем», — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что Байден «является жертвой множества заблуждений».

Он добавил, что странно слышать подобные выражения от Байдена, призывавшего США и НАТО бомбить Югославию и убивать людей. По мнению Кремля, подобные слова «еще больше сужают окно возможностей» для налаживания российско-американских отношений.

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