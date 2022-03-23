Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отправка войск НАТО на Украину привела бы к прямому столкновению сил блока с Вооруженными силами РФ. Ранее с идеей послать миротворцев Североатлантического альянса на Украину выступил глава польского правительства Матеуш Моравецкий. Его предложение обсудят на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе в четверг, 24 марта.

Прямое столкновение

«Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что (оно – «Газета.Ru») никогда не должно состояться в принципе», — сказал Лавров, выступая в МГИМО.

При этом глава российского МИД не исключил, что Польша, предложив направить на Украину миротворцев, хотела бы «сделать штаб-квартиру во Львове и потом там остаться».

«Почему нет, у них такие мысли витали, и не только мысли, такое было в прошлом. Вторая цель этой провокации: уже пошли разговоры не только о миротворческом контингенте, уже пошли разговоры о том, что не НАТО, но прибалты могут какие-то маленькие батальончики туда направить, чтобы защищать Украину. Так что нам надо выдержку сохранять», — отметил министр.

Мнение Лаврова поддержал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который также предостерег страны альянса от отправки миротворцев на Украину.

«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», — заявил Песков.

Миротворческая миссия НАТО

15 марта глава польского правительства Матеуш Моравецкий посетил Киев вместе с вице-премьером Ярославом Качиньским, премьер-министрами Чехии и Словении Петром Фиалой и Янезом Яншей. Вечером они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями властей страны. После встречи с Зеленским Качиньский предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

«Нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, еще более широкого международного состава. Но такая миссия, которая будет в состоянии себя защитить, которая будет действовать на территории Украины. Которая, конечно, с согласия президента и правительства окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия. Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами — вооруженными силами», — сказал Качиньский.

16 марта в эфире Польского телевидения Моравецкий объявил, что предложение отправить на Украину миротворческую миссию выдвинут на ближайшем саммите НАТО.

«Мы обсудили ее (идею о миротворческой миссии — «Газета.Ru») с нашими ближайшими союзниками. Это предложение будет представлено на ближайшем саммите НАТО», — сообщил он.

Премьер-министр Польши подчеркнул, эту идею уже обсуждают во многих европейских странах. Украина — суверенное государство и в ситуации угрозы «имеет право пригласить на свою территорию кого пожелает», убежден политик.

«Украина имеет право пригласить войска НАТО, разных организаций, других государств. Такая миротворческая миссия наверняка привела бы к установлению мира и покоя, как минимум, на значительной части Украины», — заключил Моравецкий, отметив, что Россия, по его мнению, «не отважится атаковать НАТО».

Отказ НАТО от вмешательства

Еще 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если конфликт на Украине распространится за пределы страны, то ситуация «выйдет из-под контроля». Альянс должен гарантировать, что этого не произойдет, поэтому усиливает военное присутствие в регионе, подчеркнул он. По словам Столтенберга, НАТО готова защищать «каждый дюйм территории альянса».

«Чтобы гарантировать, что невозможны никакие ошибки в расчетах в Москве, НАТО значительно усилила свое присутствие на востоке альянса, у нас 130 самолетов в высокой степени готовности, свыше 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря, а также развернуты тысячи дополнительных военных в регионе», — рассказал генсек Североатлантического альянса.

Он также отметил, что страны НАТО продолжат оказывать финансовую и военную помощь Украине.

«Наша ответственность заключается в том, чтобы поддерживать Украину, как мы уже это делаем сейчас многими различными способами, но также гарантировать, чтобы этот конфликт на вышел из-под контроля и не распространился за пределы украинских границ», — заявил Столтенберг 20 марта в интервью NBC.

По словам генсека НАТО, создать над Украиной бесполетную зону невозможно, поскольку этот шаг приведет к прямому военному столкновению Североатлантического альянса и России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 23 марта, выступая в бундестаге, также заявил, что привлечь НАТО к событиям на Украине невозможно, в том числе невозможно отправить миротворцев или создать бесполетную зону.

«Разумеется, я слышу голоса тех, кто требует бесполетной зоны или миротворческих сил НАТО на Украине. Как бы тяжело это ни было, мы на это не пойдем», — подчеркнул канцлер.

Он отметил, что получает «сотни тревожных писем» от граждан ФРГ, которые спрашивают, будет ли война в их стране.

«На этот вопрос может быть только один ответ — НАТО не будет участником войны, мы едины в этом с нашими европейскими союзниками и США. Это веление разума, все остальное было бы безответственным», — заключил Шольц.