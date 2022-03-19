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Политика

Спецоперация на Украине. День 24-й

Онлайн-трансляция 24-го дня спецоперации России на Украине

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Идут 24-е сутки военной спецоперации России на территории Украины. Вашингтон пригрозил Пекину санкциями в случае поддержки действий Москвы. В Киеве признали, что ВСУ потеряли выход к Азовскому морю. Накануне глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что на российско-украинских переговорах был достигнут прогресс по ключевым вопросам. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что переговорный процесс представителей Москвы и Киева может затянуться на несколько недель: ряд ключевых требований противоречат друг другу. По мнению самого Владимира Зеленского, «пришло время» для восстановления «территориальной целостности и справедливости для Украины». «Газета.Ru» продолжает фиксировать хронику событий.
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09.49

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал не спешить с введением новых антироссийских санкций, а дождаться полного вступления в силу уже объявленных ограничительных мер. «Санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это», — отметил он в интервью газете Welt am Sonntag.

Зевинг также выступил выступил против остановки газопровода «Северный поток - 1»: «Хотя это не будет означать прекращение поставок российского газа в Германию, это вскоре приведет к серьезным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен в нашей стране».

09.33

Москва проработает ответ на санкции США и Евросоюза — МИД.

09.26

❗️В ДНР сообщили о ранении 15 мирных жителей Мариуполя, передает ТАСС.

09.15

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал США и НАТО прекратить оказывать военную помощь Украине, переключиться на оказание гуманитарной помощи населению. «Если хотите скорейшего мира — примите немедленные решения. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину», — написал Володин в Telegram.

08.59

Twitter разблокировала аккаунт зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. Доступ был закрыт после поста от 9 марта о том, что роддом в Мариуполе задолго до обстрела был превращен в огневую точку.

08.45

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил «расследовать новые факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан» — в Чернигове, Запорожье, Харькове, Северодонецке и Ирмино.

«В Чернигове боевики националистических батальонов под угрозой физической расправы отбирали у местного населения продукты питания. В Запорожье власти насильно раздавали жителям города зажигательные смеси и призывали мирное население забрасывать ими российские войска, толкая людей на неминуемую гибель. В Харькове националисты обстреляли место выдачи гуманитарной помощи, а в Северодонецке национальные формирования в принудительном порядке расставили местное население вокруг занятых жилых домов», — говорится в сообщении на сайте СКР.

После обстрела украинскими военными города Ирмино в ЛНР погиб один мирный житель, трое ранены, добавили в ведомстве.

08.21

ВКС России уничтожили замаскированную бронетехнику, экипажи выполняли удары парами с малых и предельно малых высот — Минобороны.

08.09

Российские конкуренты западных сервисов Booking.com и Airbnb фиксируют приток новых пользователей, передает ТАСС. Например, число бронирований жилья через сервис «Суточно.ру» выросло впять раз, на ресурсе опубликовали 20 тыс. новых вариантов для аренды. Число арендодателей на «Авито недвижимость» за неделю увеличилось на 75%, количество объявлений выросло на 82%.

Booking.com и Airbnb ранее перестали показывать в поисковой выдаче варианты размещения на территории России. Как утверждают эксперты, цены на жилье при «переезде» на сервисы-аналоги не изменились.

08.05

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за происходящим на Украине и в России.

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