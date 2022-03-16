Спецоперация на Украине. День 21-й

Россия ввела санкции против высших чиновников и политиков США, в том числе против президента Байдена. ЕС также объявил новые санкции против российских бизнесменов и инвестиций в РФ. Китай заявил, что санкции против России неоправданно вредят жителям всех стран. Власти РФ пообещали, что Крым впервые станет транзитной территорией между Кавказом, портами Северного Причерноморья и индустриальными центрами бывшей Украины. Власти Чехии и НАТО поспорили насчет наличия вооружения на разбившемся в Чехии беспилотнике из Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.