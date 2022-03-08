Спецоперация РФ на Украине: что пишут Telegram-каналы

На прошедшей неделе в центре внимания вновь оставалась спецоперация РФ на Украине. Что писали о ней российские Telegram-каналы — в материале «Газеты.Ru».

Переговорный процесс худо-бедно продолжается, но вот на прошлой неделе

у здания Печерского суда Киева убили Дениса Киреева, представлявшего украинскую делегацию на первом их раунде.

«Ответственность за убийство взяла на себя СБУ: по официальной версии, Киреева заподозрили в государственной измене, при задержании он оказал сопротивление и был ликвидирован на месте. По неофициальной — Киреева показательно казнили выстрелом в голову.

Украинские СМИ по традиции бросились обсуждать, чьим человеком был Киреев, его формальные и неформальные связи и т. д. Нам же он запомнился по более прозаичной причине — это был единственный в составе украинской делегации человек в деловом костюме.

Понятно, что в бредящей «русскими диверсантами» украинской столице изменником может стать каждый — даже одобренный президентом Украины участник правительственной делегации. Однако вскоре история получила совсем уж дикое развитие: на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины опубликовали информацию о гибели своих сотрудников, в числе которых оказался… да-да, тот самый Денис Киреев!

Получается, СБУ убили не «банкира», а буквально кадрового сотрудника военной разведки Украины...

Вряд ли удастся узнать, в чём конкретно проявилась «измена» Киреева: может, слишком быстро предложил организовать гумкоридоры для мирных граждан или нечаянно заикнулся о прекращении огня. Очевидно одно: на фоне надвигающегося коллапса украинской государственности внутривидовое противостояние властных группировок будет только нарастать. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим ещё немало подобных «эксцессов», ожидает ИА «Стекломой».

«Мейстер» обратил внимание на любопытное интервью американского политолога Джона Миршмайера журналу The New Yorker.

Так, эксперт возложил на Штаты основную ответственность за украинский кризис.

«По мнению Миршмайера, целью России в конфликте является установление пророссийского режима на Украине и взятие под контроль части территории, что обусловлено попытками США использовать Украину для противостояния с Россией. Эта точка зрения радикально расходится с общепринятым в США взглядом, согласно которому цель России – «восстановление Советского Союза».

Проблема, однако, в том, что всерьез разбираться в российской политике среди американских экспертов нынче не модно, а выдуманная мотивация России гораздо удобнее реальной – как и любая фантазия», — констатирует канал.

Тем временем подтверждения предположения о том, что введенные Западом санкци — в общем, ненадолго, поступают все чаще, пишет в своей «Антискрепе» экономист Никита Кричевский.

«Мы уже говорили, что японские компании не будут выходить из совместных проектов в сфере нефтегаза.

Теперь же стало известно, что президент Франции Макрон «в окружении своих министров Бруно Ле Мэра (экономика и финансы), Аньес Панье-Рунахер (промышленность) и Жюльена Денорманди (сельское хозяйство) побеседовал с крупными боссами трехцветных флагманов промышленности, банковского дела, энергетики, распределения и сельского хозяйства».

На встрече с 15 представителями крупного французского бизнеса, работающего в России, рекомендовал им не уходить из России. Важно, как пишет Figaro, ни один из бизнесменов «не перерезал мосты с Москвой».

Или для того, чтобы вы поверили, нужно, чтобы Макрон публично заявил о недолговечности санкций прямым текстом? — задается вопросом профессор. — В любом случае, не делайте резких движений».

На прошлой неделе МИД рассказал о резком росте преследований россиян за границей, напомнил РИАN.

«Фиксируются случаи, когда наши подвергаются травле, получают угрозы и даже становятся жертвами физического насилия. Всё это происходит на фоне безумных инициатив вроде отстранения от участия в Паралимпиаде наших спортсменов, попытки запретить изучать Достоевского в Миланском университете Бикокка (там всё-таки отстояли право читать книги русского писателя, но осадок остался), отъема русской школы при посольстве в Польше, санкций против выведенных в России кошек и котов, давления на российских студентов европейских вузов.

Ещё пример: певицу Анну Нетребко исключили из графика запланированных выступлений в «Метрополитен-опера». Примечателно, что в опере «Турандот» её заменит украинка Людмила Монастырская. <...>

И это в Европе, которая называет своими основными ценностями толерантность и равные права для всех. По сути, за пределами России и дружественных нам стран русским запрещают быть русскими, россиянам — россиянами. Всё это результат продуманной кампании, запущенной западными политиками и медиа. Но история нас рассудит», — убежден канал.

На этом фоне глава МИД ФРГ Анналена Бербок разразилась твитом с призывом прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов.

«Дескать, подобный нападки - нападки «на основные принципы нашего сосуществования», «мы сильнее ненависти» и так далее. В общем, стандартный набор фраз», — комментирует «Доктор прописал».

«Только вот сказано это после многочисленных решений, которые дискриминировали граждан России. Причем принимались подобные решения как на уровне властей европейских стран, так и различных организаций

Гергиева и Нетребко зачем было наказывать? Или студентов, которые обучаются в европейских вузах? Власти Польши чем руководствовались, затевая отбор школы у российского посольства? И так далее, примеров в последние дни полно

И этот психоз, разумеется, отражается и на бытовом уровне. После этого писать про «основные принципы нашего сосуществования» лицемерно как-то», — считает канал.

В свою очередь, «Адекват» комментирует разную реакцию российских спортсменов на происходящее сейчас в мире.

Так, одни теннисисты-мультимиллионеры, убирают флаг России со своих страниц, «чтобы им разрешили зарабатывать миллионы дальше, а вот гимнаст Иван Куляк, который миллионером не был и не будет, стоит на пьедестале с Z на груди, и плевать ему на любые репрессии», рассуждает канал.

«Одновременно уже подвергнутые репрессиям за то, что они русские, паралимпийцы возвращаются домой с гимном.

Не устану повторять: жизнь расставит по местам все и всех», — резюмирует «Адекват».

На этом все.

До следующей недели.