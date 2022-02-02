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Политика

Лиса в курятнике или медведь. Псаки и Песков поспорили, с кем можно сравнить Россию

Белый дом возложил на Россию ответственность за деэскалацию вокруг Украины

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Вашингтон возлагает ответственность за эскалацию вокруг Украины на Москву, отмечая при этом необходимость оставить открытой «дверь для дипломатии». В администрации США сравнили Россию с «лисой на крыше курятника». В Кремле возразили и привели свою аналогию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки считает, что нельзя ставить знак равенства между тем, как на мировой арене действует Россия и как ведут себя Соединенные Штаты. Об этом в среду, 2 февраля, сообщает ТАСС.

Ее спросили о том, не рассматривает ли Вашингтон в качестве выхода из ситуации вокруг Украины взаимную деэскалацию.

«В каком плане деэскалацию? Что вы имеете в виду под взаимной деэскалацией? Мы работаем со странами НАТО, чтобы те чувствовали себя в данный момент в безопасности. НАТО является оборонительным альянсом. Это не одно и то же. Мне кажется, надо быть осторожными, сравнивая их», — заявила Псаки.

«Мы знаем, кто лиса»

Она также провела аналогию, которую ранее использовал госсекретарь США Энтони Блинкен, сравнив Россию с лисой, а Украину — с курами.

«Госсекретарь Блинкен уже проводил подобные аналогии в прошлом: когда лиса кричит с крыши курятника, что она боится кур, а это, по сути, именно то, что они делают, то об этом страхе нельзя говорить как о констатации факта», — пояснила пресс-секретарь американского президента.

«Мы знаем, кто в этом случае лиса. Мы видели стягивание сил на границу с Украиной, мы видели, что они отправили войска в Белоруссию, на другую границу», — добавила Псаки.

США намерены продолжать отстаивать мнение, что лишь самой Организации Североатлантического договора следует решать, кто может присоединиться к ней, заключила она.

«Слишком большой медведь»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков удивился словам Блинкена и Псаки, сравнивших Россию с лисой в курятнике.

«Все-таки традиционно Россию всегда с медведем сравнивали. При всем желании он на крышу курятника залезть не может — он слишком большой и тяжелый для этого», — утверждает представитель Кремля.

Он, впрочем, добавил, что «какие-то образные сравнения» не входят в его функции.

Сигналы о «вторжении»

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном «вторжении» России на украинскую территорию. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он неоднократно подчеркивал, что РФ ни для кого не представляет угрозы.

28 января президент Украины Владимир Зеленский подверг критике Запад за использование риторики о будто бы надвигающемся вторжении. «Сигналы пошли даже от уважаемых глав государств, которые уже открыто, недипломатическим языком говорят, что завтра у нас война.

В Англии, Германии, Франции, Литве из СМИ складывается впечатление, что у нас война, что у нас идут войска по дорогам, у нас мобилизация. А это не так. Нам не нужна эта паника», — указал он.

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