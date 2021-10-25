Польские солдаты получили ранения в ходе противостояния с нелегалами на границе с Белоруссией

Двое солдат Пограничной стражи Польши получили ранения в результате массового прорыва нелегальных мигрантов через белорусско-польскую границу. Нелегалы забрасывали силовиков камнями и пытались сломать проволочные ограждения. Всего за минувшие сутки зафиксировано более 500 попыток незаконного пересечения границы страны со стороны Белоруссии.

Несколько десятков нелегальных мигрантов с Ближнего Востока пытались прорваться через белорусско-польскую границу. Как сообщает в Twitter-аккаунт Пограничной стражи Польши, обе атаки были отбиты, при этом пострадали двое польских солдат.

Они госпитализированы. Число раненых мигрантов польские пограничники не уточнили, однако задержаны были 19 человек — в основном сирийских граждан.

На видеозаписи, опубликованной в Twitter погранслужбы, запечатлена толпа нелегалов, бросающих камни в польских пограничников и пытающихся сломать забор на границе.

22 октября Евросоюз отказался финансировать строительство приграничных защитных сооружений в Польше, Латвии и Литве. На территорию этих государств с конца минувшей весны пытаются прорваться организованные группы нелегальных мигрантов из африканских и ближневосточных стран.

В качестве «плацдарма» мигранты используют территорию Белоруссии. По мнению Брюсселя, власти РБ используют для переправки нелегалов туроператора «Центрокурорт», зарабатывая на «транзитных услугах». Мигранты надеются проникнуть в ЕС и получить там убежище.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отвечать за сдерживание миграционных потоков должны правительства восточноевропейских стран-членов ЕС.

В августе кабмин Латвии одобрил строительство забора на границе с Белоруссией. Стоимость проекта оценивается в 1,7 млн евро.

«В 2021 году планируется закупка и установка ограждения из колючей проволоки», — заявили в латвийском МВД.

В 2022 году для строительства стены Латвии потребуется около 14 млн евро, в 2023 и 2024 годах — более 19 млн и 6 млн евро соответственно.

Паника в Германии

Осада мигрантами восточных границ Евросоюза вызвала также реакцию в ультраправых кругах ФРГ. Двумя днями ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что на границе с Польшей полиция задержала 50 неонацистов.

Отряд был вооружен перцовыми баллончиками, мачете и дубинками. Члены экстремистской партии «Третий путь» решили пересечь польско-германскую границу, чтобы ловить нелегалов возле Бранденбурга.

Многие неонацисты прибыли для «патрулирования немецких рубежей» из нескольких федеральных земель Германии.

Беспокойство радикалов небеспочвенно – как сообщала федеральная полиция ФРГ, с начала августа свыше 4,3 тыс. нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии и Ирана проникли в Германию через Польшу, прорвавшись через белорусскую границу.

В это же время у нелегальных мигрантов есть и сторонники — неподалеку от места задержания неонацистов, в городе Губен, прошел митинг в поддержку беженцев. В ней приняло участие около 120 человек, сообщило агентство DPA.

«Виноват Лукашенко»

18 октября министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что новые санкции, которые Евросоюз намерен ввести против Белоруссии из-за миграционного кризиса, будут «чувствительными».

Еврокомиссия также приняла план действий в отношении миграции на территорию Евросоюза. По словам члена ЕК Виргиниюса Синкявичюса, в этом документе ситуация с нелегалами на границе с Литвой и соседними государствами признана «гибридной атакой» Белоруссии.

Глава РБ Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Минск не в состоянии сдерживать потоки нелегальных мигрантов, поскольку из-за санкций Запада на это нет финансов и сил.

Польские власти после этого привлекли к охране границы армию и полицейские части.