Предупредили Украину: МИД выслал украинского дипломата

В ответ на «недружественные действия» Украины Россия объявила дипломата этой страны персоной нон грата. Он должен вернуться на родину до 1 мая.

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19 апреля Киев объявил персоной нон грата сотрудника российского посольства, «и на основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, персоной нон грата объявлен сотрудник посольства Украины в России». Соответствующая нота направлена украинскому диппредставительству в Москве.

«Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств», — добавили в российском МИДе.

16 апреля сотрудники ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге консула Генконсульства Украины Александра Сосонюка, когда тот получал секретную информацию от россиянина.

Данные, которые он запрашивал, содержались «в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России», говорится в сообщении Центра общественных связей спецслужбы.

В ФСБ подчеркнули, что его «деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации». Так как дипломаты иностранных государств имеют статус неприкосновенности, в случае нарушения законов на территории страны пребывания их высылают на родину, что и произошло с украинским диппредставителем.

В ответ на это украинские власти объявили о высылке из Киева российского дипломата. «Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», — отмечается в сообщении киевских властей. Он вернулся в Москву 21 апреля.

В МИД Украины выразили «решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ». В Киеве опровергли обвинения, выдвинутые дипломату.

По мнению украинской стороны, действия России «грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях от 1963 года». Вместе с тем Украина обвинила Россию в следовании по «курсу на дальнейшее обострение с Украиной».

За последние полтора месяца это не первый случай высылки сотрудников посольств из-за шпионажа. В понедельник, 26 апреля, Москва объявила о высылке помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации Курцио Пачифичи. У него сутки на то, чтобы вернуться на родину. В Риме считают такие действия несправедливыми.

Российское внешнеполитическое ведомство решило выслать итальянского представителя в ответ на обвинение сотрудника российского посольства в Риме в шпионаже.

В конце марта итальянские власти заявили, что задержали аккредитованного при посольстве российского офицера и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота. Первого вместе с еще одним сотрудником атташата выслали из страны. Итальянцу грозит 20 лет тюрьмы.

Его жена Клаудиа Карбонара в интервью газете Corriere della Sera рассказывала, что пойти на преступление его вынудила нехватка денег на содержание семьи. По словам супруги военного, в Минобороны Биот получал 3 тыс. евро в месяц. Этого было недостаточно на оплату ипотеки и уход за четырьмя детьми.

Один из коллег Биота рассказал журналистам, что его младшая дочь нуждается в постоянном и дорогостоящем лечении из-за инвалидности.

По данным итальянских СМИ, капитан итальянских ВМС должен был получить 5 тыс. евро за снимки военных документов. После трех или четырех встреч он якобы уже получил около 30 тыс. евро.