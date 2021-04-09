«Политический прагматизм»: в Госдепе объяснили высказывание Байдена в адрес Путина

Причиной выпада президента США Джо Байдена в адрес своего российского коллеги Владимира Путина стал «политический прагматизм». Об этом в беседе с газетой Washington Post заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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По его словам, глава Белого дома «исповедует политику, основанную на критерии целесообразности».

«[Байден] видит две вещи. Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — подчеркнул глава Госдепартамента.

Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки затруднилась объяснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой. Глава Белого ранее говорил, что «не будет сдерживаться» в выражении своей позиции в рамках прямых контактов с Кремлем и при публичных оценках России, отметила Псаки.

Напомним, в интервью телеканалу ABC News президент США заявил, что Путин «заплатит сполна» за попытку дискредитации Демократической партии и лично Байдена. При этом американский лидер назвал Путина «killer» — «убийцей».

В ответ на это высказывание президент России Владимир Путин пожелал Байдену здоровья. «Что бы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья», — сказал российский президент, подчеркнув, что его ответ не содержит в себе ни капли иронии. Он также вспомнил слова детского ответа на дразнилки — «кто как обзывается, тот так и называется».

«В истории каждого народа, каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но, когда мы оцениваем других людей или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя», — добавил Путин.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что Москва не позволит разговаривать с собой с позиции силы.

«Американцы сейчас как мантру повторяют, дескать, мы со всеми будем говорить с позиции силы. Ни Путин, ни кто другой из руководства России не будет позволять ни американцам, ни кому бы то ни было еще так с нами разговаривать. Это исключено», — подчеркнул он.

По словам Пескова, говорить об «экстремальных сценариях» — в частности, разрыве дипломатических отношений — ему бы не хотелось. Представитель Кремля также прокомментировал вызов в Москву российского посла в США Анатолия Антонова. По его словам, необходимо провести ревизию отношений с Вашингтоном при новом президенте-демократе Джо Байдене.

«После этого уже будет сформулировано какое-то понимание того, куда нам двигаться дальше», — добавил представитель Кремля.

При этом пространство для диалога у РФ и США остается — стороны могут найти общий язык в сферах стратегической стабильности, контроля над вооружениями, региональной безопасности. Разговаривать Россия может со Штатами и по поводу тех конфликтов, где роль США имеет «прикладное значение». Наконец, с Вашингтоном необходимо обсуждать иранскую ядерную программу и «многие другие проблемные ситуации в мире», подытожил Песков.