Обострение в Донбассе и другие новости недели: что пишут телеграм-каналы

Начнем с обострения ситуации в Донбассе. Произошло оно через несколько часов после звонка президента США Джо Байдена своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

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«Адекват» в связи с этим делится парой соображений.

»Байден в Киев таки позвонил, и есть ощущение, что означает это настрой на обострение, — полагает канал. — Настрой, впрочем, настроем, но для его реализации потребуется немало дополнительных условий по части подготовки умов, в том числе умов осведомленных: в Европе вряд ли готовы оценить наступательный порыв Киева, и чтобы обосновать его, картину придется создавать старательно. И легкой, с учетом уже нашего противодействия, эта задача не будет».

На этом фоне появились сообщения о сомнительной, чуть ли не военной активности вблизи строительства «Северного потока-2».

«Мейстер» называет 3 инцидента, один из которых завершился столкновением судов: 22 февраля польское рыболовное судно SWI-106 вошло в охранную зону работ и навалилось на судно снабжения «Владислав Стрижев». 2 других произошли 28 и 29 марта с неопознанной подводной лодкой и польским военным кораблем, обойдясь без особых последствий. Кроме того, польский противолодочный самолет регулярно летает на небольшой высоте и близком расстоянии от трубоукладочноrо судна.

О первом из перечисленных случае представитель «Северного потока-2» сообщил так: «Через российское консульство в Германии по данному инциденту был заявлен морской протест». Морской протест — официальное заявление об инциденте, он подлежит проверке судом или арбитражем.

«И морской протест, и заявление для СМИ сигнализируют: в «Северном потоке-2» ожидают ещё более серьёзных инцидентов и предупреждают как польскую сторону, так и общественность Европы — мы готовы к этой угрозе, за создание аварийных ситуаций придется держать ответ. Будем надеяться, что предупреждение подействует», — пишет канал.

Тем временем Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин получил приглашение Джо Байдена присоединиться к саммиту по климату, который пройдёт в США.

«Но вместе с тем пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали: как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее», — отметил пресс-секретарь президента.

«Байден пытается реабилитироваться и надавить на больную точку собственного электората — экологию и климат. Президент США хочет показать себя с наилучшей стороны, якобы он собирает мировых лидеров, чтобы поговорить о серьёзной теме будущего планеты. Никто не спорит, что это важно. Однако здесь мы видим подмену. Складывается впечатление, что саммит специально был сделан для того, чтобы Байден вылез из своего дурацкого положения и «вышел победителем» из позорной ситуации с отказом от приглашения пообщаться с Путиным один на один. Так себе схема, конечно», — считает РИАN.

Тем временем коронавирус продолжает бушевать в Европе, а новый локдаун во Франции так и вообще сравнили с разгромом на реке Березина в 1812 году, пишет «Доктор прописал».

«Ведет себя как «монарх», считает себя «лучшим вирусологом Франции», «катастрофа, подобной которой мы никогда не видели»: Эмманюэль Макрон узнал о себе много нового после того, как объявил об очередном карантине из-за коронавируса. Жан-Люк Меланшон из партии «Непокоренная Франция» назвал пребывание Макрона на посту главы государства «позором». По словам Меланшона, Макрон несет «ответственность перед историей за катастрофу в области здравоохранения, подобной которой эта страна никогда не видела». <...>

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что «в ситуации, которая превращается в хаос в сфере здравоохранения и экономики, для руководства страной нужно большее, чем умение гениально успокаивать»

Министерство финансов Франции сообщило, что на время локдауна будет закрыто 150000 предприятий (речь о кафе, ресторанах, небольших магазинах и т.п.). По предварительным подсчетам, убыток от этого - более 10,6 млрд евро ежемесячно. Будут также закрыты школы. Сам Макрон заявил, что «если мы останемся едиными в ближайшие недели <...> тогда мы увидим свет в конце туннеля». Проблема в том, что и предыдущие локдауны он говорил то же самое», — напоминает канал.

А вот ИА «Стекломой» на этот раз обращает внимание на американских ИТ-гигантов.

«За 27 лет своего существования компания Amazon превратилась в живую иллюстрацию мирового капиталистического зла из большевистских агитплакатов, — пишет канал. — Интернет забит историями о сотрудниках, вынужденных ходить в памперсах из-за страха отлучиться с рабочего места или о вебкамерах с искусственным интеллектом, высчитывающих работоспособность персонала («после принятия пищи скорость вашей моторики снизилась на 2,5%, что отразится на зарплате»).

Главе Amazon Джеффу Безосу на всё это тявканье, разумеется, наплевать. Во многих американских городах предприятия Amazon давно уже стали градообразующими, поэтому Безос может бросать сотрудников в бассейн с крокодилами или расстреливать их из стационарного пулемета – местные власти и прикормленная пресса будут молчать… <...>

Однако даже у такого карикатурного буржуя-кровопийцы есть своя кощеева игла. Безос ОЧЕНЬ не любит трудовые профсоюзы, на борьбу с которыми корпорация тратит немалые силы и средства. <...>

В последнее время в твиттере стали появляться аккаунты якобы сотрудников Amazon, выступающих против профсоюзного движения. Пользователи соцсети быстро выяснили, что «сотрудники» оказались ботами со сгенерированными в нейросетях фотками. <...>

Быть может, сейчас это выглядит наивно и смешно, но с развитием нейросетевых IT-технологий определить реального человека от бота будет практически невозможно. А значит, манипулировать общественным мнением (особенно среди несовершеннолетних) станет еще проще», — приходит телеграм-канал к неожиданному выводу.

И в заключении о спорте. Никита Кричевский неожиданно обратил на американский спорт.

«Американская НФЛ заключила новый медиаконтракт на 11 лет на $105 млрд. Для того, чтобы достичь той же цифры, российской РПЛ потребуется 370 лет. Всего ничего», — сообщение профессора в его «Анттискрепе» краткое, но емкое. И, конечно, заставляет задуматься.

На этом все!

До следующей недели...