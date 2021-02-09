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Жизнь вне «русского мира»: в Госдуме рассказали, что ожидает Украину

В Думе объяснили слова Кулебы о «русском мире» желанием ходить на гей-парады

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба хочет стать частью Европы, чтобы участвовать в гей-вечеринках и почувствовать «многообразие финансовых потоков», заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Так он ответил на слова украинского министра по поводу «однообразного русского мира». Парламентарий добавил, что именно благодаря «русскому миру» украинцы сохранились как нация.
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Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек ответил на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, обвинившего «русский мир» в однообразии. Его слова передает «Московский комсомолец».

По мнению депутата, глава МИД Украины хочет стать «частью Европы» и для этой цели «возлюбил западный мир во всем его многообразии», которое сводится к «русофобии, гей-парадам, однополым бракам и прочей ереси».

«И видится ему в западном мире многообразие финансовых потоков, и модные тусовки в ЛГБТ-обществе, где он, наверное, желанный гость», — добавил Бальбек.

Он также заявил, что именно «русский мир» дал украинцам возможность получить государственность и «сохраниться как нации».

«Русский мир» — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян», — накануне заявил Кулеба. Министр иностранных дел Украины также выразил уверенность в том, что России не удастся навязать его стране, поскольку «украинский мир» более многообразен.

«Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», — подчеркнул глава украинского МИДа.

Так он ответил на заявление пресс-секретаря президента РФ, Дмитрия Пескова. Он ранее сказал, что Кремль считает Украину частью «русского мира», и Москве не по нраву «отрицание в Киеве этой общности».

Песков также отметил, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с «русским миром» культурно и исторически. При этом для продвижения концепции «русского мира» Москва будет придерживаться стратегии «мягкой силы».

В декабре 2020 года Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в своей политике не откажется от «двух фундаментальных принципов».

«Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное — это вопрос времени и дипломатии», — сказал Кулеба журналу Internationale Politik.

В ответ на это депутат Госдумы России Руслан Бальбек выразил мнение, что от такой позиции Киева украинцам не стало лучше.

«А знает ли Запад о том, что, помимо «младоевропейцев», к ним еще и Украина на шею залезть хочет? Про разрыв с русским миром мы уже больше 20 лет слушаем, а вот про европейское признание Украины в ЕС так и не услыхали. Сегодня киевские элиты, конечно же, мечтают интегрироваться в ЕС, вот только народу от разрыва с русским миром и еврообещаний как-то лучше не стало», — сказал Бальбек РИА «Новости».

По его мнению, отношения с соседями разорвал только МИД Украины, но это «не самая большая прослойка граждан, а, точнее, их мизер».

Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне ситуации в Донбассе в 2014 году.

Тогда после госпереворота в Киеве некоторые территории Донецкой и Луганской областей выразили намерение отделиться от Украины и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. После этого на этих территориях началось вооруженное противостояние между армиями самопровозглашенных республик и официального Киева.

Украина неоднократно выступала в адрес России с обвинениями во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, по которому Россию на Украине провозгласили «страной-агрессором». Москва регулярно отвергает обвинения украинской стороны и называет их неприемлемыми. В России не раз подчеркивали, что не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом минских соглашений — основного инструмента урегулирования конфликта. Москва также заверяла, что преодоление Украиной политического и экономического кризиса относится к интересам самой России.

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