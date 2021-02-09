Жизнь вне «русского мира»: в Госдуме рассказали, что ожидает Украину

Депутат Государственной думы РФ Руслан Бальбек ответил на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, обвинившего «русский мир» в однообразии. Его слова передает «Московский комсомолец».

По мнению депутата, глава МИД Украины хочет стать «частью Европы» и для этой цели «возлюбил западный мир во всем его многообразии», которое сводится к «русофобии, гей-парадам, однополым бракам и прочей ереси».

«И видится ему в западном мире многообразие финансовых потоков, и модные тусовки в ЛГБТ-обществе, где он, наверное, желанный гость», — добавил Бальбек.

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Он также заявил, что именно «русский мир» дал украинцам возможность получить государственность и «сохраниться как нации».

«Русский мир» — это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян», — накануне заявил Кулеба. Министр иностранных дел Украины также выразил уверенность в том, что России не удастся навязать его стране, поскольку «украинский мир» более многообразен.

«Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы», — подчеркнул глава украинского МИДа.

Так он ответил на заявление пресс-секретаря президента РФ, Дмитрия Пескова. Он ранее сказал, что Кремль считает Украину частью «русского мира», и Москве не по нраву «отрицание в Киеве этой общности».

Песков также отметил, что на Украине живет много русских и русскоговорящих, связанных с «русским миром» культурно и исторически. При этом для продвижения концепции «русского мира» Москва будет придерживаться стратегии «мягкой силы».

В декабре 2020 года Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в своей политике не откажется от «двух фундаментальных принципов».

«Во-первых, Украина никогда не откажется ни от Крыма, ни от Донбасса. Во-вторых, Украина продолжит свой путь как европейская страна, как часть Запада, так как ее разрыв с «русским миром» окончателен. Все остальное — это вопрос времени и дипломатии», — сказал Кулеба журналу Internationale Politik.

В ответ на это депутат Госдумы России Руслан Бальбек выразил мнение, что от такой позиции Киева украинцам не стало лучше.

«А знает ли Запад о том, что, помимо «младоевропейцев», к ним еще и Украина на шею залезть хочет? Про разрыв с русским миром мы уже больше 20 лет слушаем, а вот про европейское признание Украины в ЕС так и не услыхали. Сегодня киевские элиты, конечно же, мечтают интегрироваться в ЕС, вот только народу от разрыва с русским миром и еврообещаний как-то лучше не стало», — сказал Бальбек РИА «Новости».

По его мнению, отношения с соседями разорвал только МИД Украины, но это «не самая большая прослойка граждан, а, точнее, их мизер».

Отношения между Россией и Украиной ухудшились на фоне ситуации в Донбассе в 2014 году.

Тогда после госпереворота в Киеве некоторые территории Донецкой и Луганской областей выразили намерение отделиться от Украины и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. После этого на этих территориях началось вооруженное противостояние между армиями самопровозглашенных республик и официального Киева.

Украина неоднократно выступала в адрес России с обвинениями во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, по которому Россию на Украине провозгласили «страной-агрессором». Москва регулярно отвергает обвинения украинской стороны и называет их неприемлемыми. В России не раз подчеркивали, что не является ни стороной внутриукраинского конфликта, ни субъектом минских соглашений — основного инструмента урегулирования конфликта. Москва также заверяла, что преодоление Украиной политического и экономического кризиса относится к интересам самой России.