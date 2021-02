Речь Путина на форуме в Давосе: что пишут телеграм-каналы

Начнем с выступления российского лидера на Всемирном экономическом форуме. Речь эта была им озвучена в онлайн-режиме.

«Путин не сказал давосской аудитории ничего сенсационного (и сам в одном месте выступления оговорил, что не претендует на большую оригинальность предлагаемого видения). Но тем-то настоящее и характерно (и тревожно), что аудитории такого уровня раз за разом и год за годом приходится настойчиво повторять когда банальные, а когда и просто элементарные вещи, — комментирует выступление президента России «Адекват». — Прежняя модель глобального развития добита ковидлой окончательно и разлагается на глазах. Огромные экономические дисбалансы и прочие вызовы тянут за собой социальные, а те порождают дальнейший рост международной напряженности, вплоть до рисков самого горячего.

Если ключевые мировые игроки найдут в себе силы ответственно сотрудничать, шансы справиться с угрозами в каждом из этих звеньев много выше, чем если будет продолжать раскручиваться противостояние всех против всех. Это – то очевидное и естественное, что прозвучало».

«А если (вслух, по крайней мере, в открытой части, так не сказано, но из сказанного вытекает вполне логично) и на самом пороге большого шторма каждый останется сам за себя… ну что делать, будем сравнивать шансы каждого пережить этот шторм поодиночке. У нас с этими шансами (сырьевая, энергетическая, продовольственная, инфраструктурная самодостаточность плюс отсутствие, несмотря на все усилия зарубпартнеров, их собственного градуса социального разогрева) в целом вполне неплохо. Вполне ли неплохо у всех остальных?» — вопрошает канал.

Легендарная Джен Псаки снова в строю, напоминает РИАN.

«В качестве пресс-секретаря Белого Дома она рассказала о телефонном разговоре Владимира Путина и Джо Байдена. Том самом, в ходе которого решался вопрос о продлении ДСНВ-3 ещё на пять лет.

Как и полагается, Псаки рассказала об этом в той же интонации, которая использовалась в течение всей кампании нового американского президента. Огна сделала акцент на том, что Байден «никогда не сдерживался в своих суждениях о действиях России». Вау! Вот это герой», — иронизирует канал.

«У президента Байдена были четкие цели, которые он хотел передать в ходе этого разговора. Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, четко передал это во время разговора», — заявила она.

«Мейстер», кстати, заостряет внимание на самом главном из этого звонка.

Россия и США договорились о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сроком на 5 лет без внесения каких-либо изменений, как и предлагала Москва. Государственная дума уже проголосовала за ратификацию законопроекта о продлении договора.

«Как мы видим, приход Байдена к власти позволил оперативно продлить этот важный для международной безопасности договор. Однако эта как по нотам сыгранная партия, к сожалению, совершенно не предвещает дальнейшего плодотворного сотрудничества между нашими странами: позиции демократов по СП-2, Украине и другим важным для России вопросам в корне отличаются от российского видения ситуации, напоминает канал. — А это значит, что дальше двусторонние отношения будут развиваться совсем в другом и менее приятном для нас ключе».

А в Евросоюзе перешли к угрозам, пишет «Доктор прописал» и разъясняет, в чем эе собственно дело.

«Компаниям-производителям вакцин от коронавируса (Pfizer, AstraZeneca) грозят карами, если они не выполнят в полном объеме и в установленные сроки поставки препаратов в страны Евросоюза, — констатирует канал. — Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в случае если переговоры не увенчаются успехом, ЕС будет вынужден «изучить различные варианты и использовать возможные правовые средства и меры принуждения в соответствии с заключенными соглашениями».

«Правда, он не пояснил, какие-такие «меры принуждения» помогут увеличить поставки вакцины», — отмечает телеграм-канал.

Никита Кричевский на прошлой неделе тоже размышлял на антиковидную тематику.

«В мире разворачивается соревнование, кто позаковыристее назовет пандемийные провалы экономики в прошлом году, — указал профессор в «Антискрепе». — На днях британцы сообщили, что масштабы экономического спада в стране - крупнейшие за 300 лет.

Следом подсуетился генсек ООН Антониу Гутерриш: «Более 2 млн человек умерли, и мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет». «Хотя масштабы последствий Великой депрессии по тяжести куда круче, чем то, что мы наблюдаем сейчас», — напоминает Кричевский.

Ну, а в США все еще продолжается разбор полетов после захвата Капитолия. О новом повороте сообщает ИА «Стекломой».

«Американцу Джейкобу Чэнсли (он же Джейк Анджели), участвовавшему в протестах на Капитолийском холме 6 января, грозит до 28 лет тюрьмы.

Он никого не убил, не дрался с ментами, не поджигал госучреждения и не похищал сверхсекретные документы, а просто зашел в кабинет вице-президента Майка Пенса и оставил на столе записку: «It's only a matter of time, justice is coming» («грядет правосудие, это вопрос времени»).

Прокуратура сочла Чэнсли «опасным для общества» в связи с «потерей чувства реальности», — отмечает канал.

СМИ пишут, что следствие пытается склонить его к свидетельствованию против Трампа.

