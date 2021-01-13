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На Украине возбудили уголовное дело против офицера Черноморского флота

Киев обвинил замкомандующего ЧФ в подстрекательстве к измене

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На Украине возбудили уголовное дело против замкомандующего Черноморским флотом РФ. Имя и фамилия офицера неизвестны, Киев обвиняет его в подстрекательстве украинских военных к измене весной 2014 года.
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До 15 лет лишения свободы грозит на Украине заместителю командующего Черноморским флотом. Об этом со ссылкой на заявление офиса генерального прокурора Украины сообщает РИА «Новости».

Пресс-служба ведомства не приводит имя обвиняемого. Офицеру вменяют подстрекательство украинских военных к госизмене в 2014 году, когда Крым вышел из состава Украины.

Киев ранее уже возбуждал дела и объявлял в розыск различных чиновников и военнослужащих из России. Среди них — глава Крыма Сергей Аксенов, депутат Государственной Думы и экс-прокурор республики Наталья Поклонская, экс-командующий Черноморским флотом Александр Витко. Последнего в 2016 году военная прокуратура Украины заочно обвинила в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, подстрекательство к госизмене, организации диверсий и подготовке, планировании и ведении агрессивной войны против Украины. Кроме того, Витко был обвинен Киевом в причинении ущерба «незалежной» на сумму порядка 1 трлн гривен.

В отношении Поклонской на Украине были возбуждены сразу два уголовных дела. В 2016 году Киев обвинил ее и еще нескольких российских чиновников в госизмене. В 2017 году Наталья Поклонская стала фигурантом второго уголовного дела. Как сообщил находящейся в Киеве глава прокуратуры так называемой Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов, дело касается запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» (организация запрещена в России).

«В отношении Поклонской уголовное производство проводится генпрокуратурой, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней», — отметил он.

Практических последствий эти решения властей Украины до сих пор не имели.

В декабре прокуратура так называемой «Автономной республики Крым», относящейся к генпрокуратуре Украины, арестовала морские суда. «Установлено 32 судна, нарушивших порядок въезда/выезда из/на оккупированный полуостров, и ходатайствами прокуратуры автономии на указанные суда наложены аресты», — заявили в Киеве.

Украина намерена обратиться также в местное бюро Интерпола для объявления внесенных в список кораблей в розыск. Кроме того, украинская сторона намерена направить запросы в другие страны для фактических арестов кораблей.

Владельцы и флаги 32 судов названы не были. В украинской прокуратуре заявили, что заходы любых иностранных судов в крымские порты «влекут за собой уголовную ответственность, поскольку направлены на подрыв суверенитета Украины».

В сентябре Украина заочно арестовала 65 самолетов нескольких российских авиакомпаний за то, что они совершали полеты в Крым без разрешения Киева. Дело расследуется по ст. 334 и ч. 2 ст.332-1 УК Украины «Нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее».

Депутат Госдумы Алексей Чепа напомнил, что Украина никоим образом не сможет физически арестовать российские самолеты.

«Идет какая-то игра. У них же есть «министерство по Крыму» и еще прочие службы, которые получают деньги налогоплательщиков. Чтобы показать якобы свою работу, они совершают неадекватные и не поддающиеся здравому смыслу действия», — пояснил депутат.

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