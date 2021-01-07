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«Капитолий штурмовали головорезы»: Байден вновь обратился к американцам

Байден назвал штурм Капитолия итогом нападок Трампа на демократию

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Глава Белого дома Дональд Трамп является прямым подстрекателем штурма Капитолия, заявил избранный президент США Джозеф Байден. Он назвал протестующих «местными террористами», а происходящее в Вашингтоне — «хаосом». Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трамп «совершил нападение» на США и американскую нацию.
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Избранный президент США Джозеф Байден назвал мятежников, взявших штурмом Капитолий в Вашингтоне в среду, 6 января, «местными террористами» и обвинил главу Белого дома Дональда Трампа в инициации насилия, потрясшего американскую столицу и весь остальной мир.

В своем обращении к американцам Байден указал, что поведение сторонников Трампа, прорвавших полицейские кордоны и систему безопасности здания Конгресса, «не было инакомыслием, не было беспорядком, не было протестом, а было хаосом», передает Associated Press.

Действия Трампа по подрыву демократических институтов страны на протяжении всего своего президентства были непосредственной причиной хаоса в Вашингтоне, уверен Байден.

«Те, кто собрался на Капитолийском холме, намереваясь сорвать совместное заседание Конгресса, удостоверявшее нашу победу над Трампом на выборах, были бунтующей толпой — повстанцами, террористами», — сказал политик.

Помимо этого, Байден раскритиковал полицию за то, что она по-разному обращалась с протестующими сторонниками Трампа и членами движения Black Lives Matter.

Байден сказал, что 6 января получил текстовое сообщение от своей 21-летней внучки Финнеган Байден, в котором описывалось, насколько агрессивнее полиция поступила с активистами BLM, сообщает CNN.

«Никто не может переубедить меня в том, что, если бы вчера протестовали BLM, к ним относились бы совершенно по-другому, чем к толпе головорезов, штурмовавшей Капитолий.

Мы все знаем, что это правда, и это неприемлемо. Совершенно неприемлемо. Американский народ видел все это», — заявил Байден.

Избранный вице-президент США Камала Харрис считает, что американцы стали свидетелями двух систем правосудия: «одна позволила экстремистам штурмовать Капитолий США, а другая использовала слезоточивый газ против мирных протестующих прошлым летом».

Вице-президент США Майк Пенс — коллега Трампа по Республиканской партии — также осудил действия сторонников главы Белого дома, пытавшихся оспорить результаты выборов.

«Для тех, кто сеял хаос в Капитолии, я хочу сказать: вы не победили. Насилие никогда не побеждает. Побеждает свобода», — приводит слова Пенса The New York Times.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси присоединилась к набирающему сторонников двухпартийному призыву к Трампу уйти в отставку, указав, что глава Белого дома напрямую призывал своих сторонников к беспорядкам.

«Призывая к этому крамольному акту, президент совершил нападение на нашу страну и наш народ», — сказал Пелоси во время пресс-конференции, отметив, что Конгресс готов объявить импичмент президенту США.

«Хотя осталось всего 13 дней [до инаугурации Байдена], любой день может стать для Америки шоу ужасов», — добавила Пелоси.

Также к отставке президента призвал губернатор Мэриленда Ларри Хоган — тоже республиканец — который сказал, что США «будет лучше» без Трампа в Белом доме, пишет The Philadelphia Inquirer.

«Сенат США не запугать. Нас не удержат в этом зале головорезы, банды или угрозы. Они пытались подорвать нашу демократию; они потерпели неудачу», — добавил со своей стороны лидер большинства в Сенате республиканец Митч МакКоннелл.

На фоне всего происходящего Трамп пообещал осуществить «упорядоченный переход власти» 20 января. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Дэном Скавино, заместителем главы администрации Белого дома по коммуникациям.

«Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с результатами выборов, а факты подтверждают мою правоту, тем не менее, 20 января будет осуществлен организованный переход. Я всегда говорил, что мы продолжим борьбу за то, чтобы подсчитывались только законные голоса. Хотя это означает конец величайшего первого президентского срока в истории, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой!» — пообещал Трамп.

ФБР заявило в четверг, 7 января, что оно «пытается идентифицировать лиц, подстрекающих к насилию в Вашингтоне», и опубликовало в Twitter запрос на получение изображений и другой информации по произошедшим беспорядкам, сообщает Financial Times.

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