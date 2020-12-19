«Конкуренция»: Песков объяснил отношение Запада к России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что настороженное отношение Запада к вакцинам от коронавируса, созданным в России, можно объяснить конкурентными соображениями.

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«На Западе в целом Россия не в моде. Не потому, что она плохая, а потому, что она слишком хорошая становится», — сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год » на телеканале «Россия-1».

Представитель Кремля обратил внимание, что выпуск российской вакцины «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи представлял «угрозу с точки зрения конкуренции для крупнейших производителей» за рубежом, так как этот препарат появился раньше остальных.

«Все очень просто: это конкуренция, не всегда добросовестная», — заключил Песков.

Российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована еще 11 августа этого года. Она стала первым в мире препаратом, который создает иммунитет против нового типа инфекции. Позднее научный центр «Вектор» зарегистрировал еще одно лекарство — «Эпиваккорона». В скором времени, возможно будет поставлена на учет третья отечественная вакцина, разработками которой занимается Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что российский «Спутник V» занимает лишь седьмую строчку среди остальных вакцин от коронавируса по востребованности. На этот препарат есть предзаказы в количестве 537,4 млн доз. В то же время большинство европейских стран и США не планируют ее заказывать.

Первое место в этом рейтинге мировой популярности занимает британская вакцина AstraZeneca, 2,4 млрд доз которой ждут в нескольких странах мира. За ней следуют вакцины от производителя Novavax и Johnson & Johnson.

Есть также и американские вакцины. Одна из них, созданная Pfizer, почти неделю назад была одобрена Управлением по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США, но с одной оговоркой: «для экстренного использования». Тем не менее это не помешало американским властям запустить массовую вакцинацию именно этим препаратом. Прививки делают с 14 декабря в США и с 7 декабря в Великобритании.

Но российский ученый, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что эта вакцина менее эффективна, нежели российский «Спутник V». По его словам, иностранный препарат, возможно, будет защищать от COVID-19 порядка четырех-пяти месяцев, а российская вакцина имеет действие до двух лет.

Такие выводы он сделал, сравнив платформы, которые стали основой создания вакцин. По его словам, отечественная вакцина создавалась на той же платформе, что и вакцина против вируса Эбола.

«Есть экспериментальные данные, показывающие, что этот аналогичный вакцинный препарат дает защиту на протяжении двух лет минимум, а может быть, и больше. На какой срок будут давать защиту препараты Pfizer, трудно сказать», — отметил он.

Если исходить «из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше четырех, от силы пяти месяцев», добавил специалист.

Ранее российские эксперты также обращали внимание, что не полностью изучено побочное действие на американцев с различными видами аллергии. Недавно их мнение относительно того, что может быть вызвана резкая аллергическая реакция, подтвердились на реальных случаях. Например, 16 декабря на Аляске местному медику введи этот препарат от компаний Pfizer и BioNTech. Через 10 минут у мужчины возникли отеки под глазами. Кроме того, у него закружилась голова и начало першить в горле.

В течение часа его состояние нормализовали и отпустили домой, передает газета The New York Times.

По мнению вирусолога Александра Чепурнова, американским исследователям следует прекратить вакцинацию и продолжить изучение влияния компонентов вакцины на организм человека.