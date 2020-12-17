«Парламентский саботаж»: почему в Грузии депутатов лишают зарплаты

Грузинский парламент вот уже неделю исполняет свои обязанности не в полном составе. К работе приступили только члены правящей партии «Грузинская мечта», которая в результате выборов получила большинство мест в парламенте. Оппозиция же, как и обещала, отказалась от своих мандатов: представители партий не признают итоги выборов, считая, что в день голосования были допущены массовые фальсификации.

Реклама

По итогам парламентских выборов «Грузинская мечта» получила 90 из 150 мест. Остальные кресла достались оппозиции. 36 мандатов получил крупнейший оппозиционный блок «Сила в единстве», занявший второе место на выборах. В блок вошли пять партий: «Единое национальное движение» экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, «Государство для народа», «Прогресс и свобода», «Республиканская партия Грузии» и «Европейские демократы».

Остальные мандаты распределены следующим образом: 5 мест получила «Европейская Грузия», по 4 мандата — у партий «Лело для Грузии», «Стратегия Агмашенебели», «Альянс патриотов» и «Гирчи», «Граждане» имеют 2 мандата, еще один — «Лейбористская партия».

Оппозиция, однако, потребовала провести новые и в знак протеста отказалась от своих мандатов. Из восьми партий пять уже официально обратились в ЦИК с просьбой аннулировать их пропорциональные списки и подписали документы об отказе от мандатов — это «Единое национальное движение», лейбористы, «Стратегия Агмашенебели», «Лело для Грузии» и «Европейская Грузия».

Правящая партия, однако, на уступки не идет и уже придумала, как повлиять на своих оппонентов.

На следующий неделе парламент Грузии намерен утвердить законодательные поправки, предусматривавшие лишение или приостановку государственного финансирования тех партий, которые не реализуют полностью депутатские мандаты или же члены которых по неуважительной причине отсутствуют на заседаниях. Инициатива направлена против оппозиции, устроившей «парламентский саботаж».

Так, согласно поправкам, такие партии будут либо лишены государственного финансирования вообще, либо финансирование им будет приостановлено на один год. Одновременно с этим политические силы, лишенные финансирования, не смогут воспользоваться бесплатным эфирным временем, выделяемым в период муниципальных или парламентских выборов.

Помимо этого, законопроект подразумевает аннулирование заработной платы тем членам парламента, которые в течение месяца не появятся ни на одном пленарном заседании.

«Парламентский саботаж, который осуществляют радикальные оппозиционные партии и действующие под их шантажом и буллингом другие политические объединения, является направленным против государства и демократических институтов действием и требует соответствующего правового реагирования. Именно подобное реагирование предусмотрено инициированным нами пакетом законопроектов, который будет принят на следующей неделе», — заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

Между тем, лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили уже предложил создать альтернативный «народный парламент», куда вошли бы все оппозиционные депутаты, отказавшиеся от мандатов. Он уже сообщил журналистам, что инициатива будет рассмотрена на ближайшей встрече оппозиционных партий.

«У нас фактически нет парламента. Поэтому сейчас необходима консолидация оппозиции в определенную структуру, которая будет представлять мнение нашего народа внутри страны и во внешних отношениях в тот переходный период до новых демократических выборов», — отметил Нателашвили.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Владимир Евсеев,

в сложившейся ситуации нельзя исключать возможности, что в стране в итоге образуется двоевластие.

«То, что сейчас происходит, было несколько неожиданно. Предполагалось, что оппозиция частично сдастся, не пойдет на возврат мандатов. Я думаю, то что происходит, говорит о том, что политический кризис не пережит. «Грузинской мечте» как-то все-таки придется договариваться с оппозицией, потому что просто за счет этих мер, которые они предложили, из ситуации не выйти. Удивительно, что «Единое национальное движение» оказалось вместе со всей остальной оппозицией. Это ключевой момент. То, что не удалось расколоть оппозицию, говорит о том, что «Грузинская мечта» находится в серьезном кризисе», — отмечает он.

Как отмечает Владимир Евсеев, правящей партии крайне важно изменить сложившуюся ситуацию, так как отсутствие всех остальных партий, прошедших в парламент, подрывает легитимность «Грузинской мечты». В этих условиях, по мнению эксперта, правящей партии придется идти на компромисс. Предметом торга, к примеру, могут стать посты в правительстве.

«Грузия — парламентская республика, если бы это была президентская республика, вопрос, возможно, так остро не стоял. Вопрос легитимности для правящей партии — принципиально важный, потому что если легитимность будет поставлена под сомнение, придется проводить внеочередные парламентские выборы. Я думаю, что такой исход при худшем варианте развития событий возможен», — отмечает эксперт.

По всей вероятности, урегулировать кризис может попытаться новая администрация США, считает он. Однако сначала необходимо дождаться, пока процесс передачи власти в Соединенных Штатах завершится, избранный президент сформирует администрацию, а на это может уйти несколько месяцев.

И, кроме того, как отмечает Евсеев, для Белого дома кризис в Грузии не является приоритетным вопросом в условиях пандемии COVID-19, экономического кризиса, и сложных отношений с союзниками, в первую очередь, с Евросоюзом. Все это может способствовать тому, что политический кризис в Грузии затянется на долгое время, и в таких условиях вполне может быть поставлен вопрос проведения внеочередных выборов, считает Евсеев.

«Вокруг «Единого национального движения» (партии экс-президента Михаила Саакашвили) в Грузии, как правило, не кооперировались, а тут получается, что оно вместе со всеми остальными оппозиционными силами — вот это очень настораживает. В любом случае политический кризис затягивается и выход из этого тупика пока не виден», — резюмирует эксперт.