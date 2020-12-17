«Ни жарко, ни холодно»: Госдума отреагировала на санкции ЕС

Совет Евросоюза в четверг, 17 декабря, продлил действие санкций отношении ряда секторов экономики России до 31 июля 2021 года, сообщается в журнале ЕС.

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Свое решение Совет снова связал с невыполнением минских соглашений, направленных на урегулирование ситуации на юго-востоке Украины. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Евросоюз еще 10-11 декабря дал оценку выполнения минских договоренностей. «Поскольку минские соглашения не выполнены полностью Россией, лидеры стран ЕС единогласно приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России. Эти санкции были введены в 2014 году ввиду действий России по дестабилизации ситуации в Украине», — утверждается в комментарии европейской стороны.

Ограничительные меры ЕС закрывают для некоторых российских банков и компаний доступ к первичному и вторичному рынкам капитала Европы, а также запрещают оказание финансовой поддержки и посреднических услуг российским финансовым учреждениям.

Рестрикции также запрещают прямой и непрямой импорт, экспорт и передачу России любой продукции военного назначения со стороны расположенных на территории стран Евросоюза юридических и физических лиц.

«Помимо этого, санкции ограничивают доступ России к отдельным имеющим стратегическое значение технологиям, которые могут использоваться в российском энергетическом секторе, в частности, для добычи и разведки нефти», — указывается в коммюнике ЕС.

Кроме того, ЕС расширил санкции в связи с «незаконной аннексией Крыма и Севастополя» (которые вошли в состав РФ в марте 2014 года по итогам всенародного референдума на полуострове).

В целом, рестрикции ЕС касаются 177 физических и 48 юридических лиц, в том числе — «Сбербанка», ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка», «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти», «Уралвагонзавода», «Оборонпрома» и других.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в этой связи заметил, что продолжение санкционной политики против России является результатом следования Европы американскому курсу, передает РИА «Новости».

«Продление санкций Евросоюза лишь подтверждает оценки о неготовности ЕС как структуры к диалогу с Россией. Брюссель продолжает идти в фарватере США, причем в ущерб как собственным экономическим интересам, так и интересам стабильности и безопасности на нашем общем Европейском континенте», — пояснил парламентарий.

Он также отметил, что санкционное давление Запада на Москву не может заставить Россию изменить свою внешнюю и внутреннюю политику, а также не скажется на территориальном устройстве РФ.

«И этот факт осознают многие политики европейских стран. Однако политическая инерция не позволяет ЕС признать реальность и выйти на конструктивный уровень взаимоотношений с Россией. Нам остается только сожалеть, поддерживая ответные меры», — подчеркнул член нижней палаты парламента.

По данным торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, европейские ограничительные меры против России обходятся экономике ЕС в €21 млрд ежегодно.

По словам управляющего директора ТПП Грегора Бергхаузена, только ФРГ теряет от рестрикций против России €5,45 млрд в год, а наибольший урон получают обрабатывающие, машиностроительные, автомобильные и химические предприятия Германии, передает ТАСС.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ о пролонгации до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Глава государства поручил правительству обеспечить осуществление мер по реализации этого указа. При необходимости кабмин может внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.