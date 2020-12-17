«Мы белые и пушистые»: что Путин сказал журналистам

Об отношениях с Западом: «Почему вы считаете, что мы придурки?»

В ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия, по сравнению с Западом, «белая и пушистая». Глава государства отметил, что Москва занимает лишь шестое место в мире по военным расходам, а, значит, ее точно нельзя назвать агрессивной.

«Мы белые и пушистые, потому что мы пошли на то, чтобы освободить от определенного советского диктата те страны и народы, которые хотели развиваться самостоятельно. Мы услышали ваши (стран Запада. — «Газета.Ru») заверения о том, что НАТО не будет развиваться на восток, но вы не выполнили своих обещаний»,

— сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста «Би-би-си», чувствует ли Россия ответственность за ухудшение отношений с Западом.

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По словам президента, военная инфраструктура НАТО приближается к границам России, а США выходят из международных договоров. Именно Вашингтон, напомнил Путин, покинул соглашение по противоракетной обороне, и Москва вынуждена отвечать на подобные действия созданием новых систем оружия, чтобы купировать новые угрозы.

«Мы сказали — хорошо, мы не будем производить и не будем размещать такого оружия до тех пор, пока американское оружие не появится в Европе. Но нам на это никто ничего не отвечает, не реагирует. Потом вышли из Договора по открытом небу — нам что делать-то?

Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?» — спросил президент.

Путин также обратился к западным государствам цитатой из советского мультфильма о коте Леопольде, призвав их «жить дружно». Глава государства обратил внимание, что Россия готова вести диалог по новым типам вооружения, но партнеры подобные предложения игнорируют.

«Сейчас есть угроза прекращения Договора о СНВ. Тогда вообще не останется никаких ограничений, связанных с гонкой вооружений, вообще ничего не останется», — отметил Путин.

При этом он отдельно указал, что не делит лидеров других стран на хороших и плохих, а работает с ними для достижения лучшего результата для России. Президент уверен, что сложных и простых переговорщиков нет, а есть лишь национальные интересы.

О Нагорном Карабахе: «Статус должен остаться неизменным»

С точки зрения Владимира Путина, обострение конфликта в Нагорном Карабахе во второй половине 2020 года произошло не из-за вмешательства внешних сил, ситуация вышла из-под контроля после многих лет напряженности.

«Многократно же возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В итоге это вылилось в конфликт <…> Корни — в этническом конфликте, который начался еще в Сумгаите, а потом перекинулся в Нагорный Карабах.

Здесь у каждой стороны своя правда. Армяне Нагорного Карабаха в свое время взялись за оружие для того, чтобы защитить свою жизнь и достоинство. И создалась та ситуация, которая сложилась на момент обострения конфликта в этом году», — заявил Путин.

Международные посредники по Карабаху должны перейти от слов к делу и помогать местному населению, не оставляя это только России, уверен глава государства. Он также отметил, что статус непризнанной Нагорно-Карабахской республики предстоит определить в будущем.

«Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным, то есть должен быть передан на будущее. Должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией, для чего предполагалось создать так называемый Лачинский коридор — то есть коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом», — добавил Путин, подчеркнув, что Россия может увеличить численность своих миротворцев в регионе, но только с согласия Баку и Еревана.

О Донбассе: «Будем наращивать поддержку»

Также президент ответил на вопрос об отношениях России и Украины. Здесь перспективы зависят в значительной степени от Киева, где власти приходят с обещанием перемен, а затем сдуваются под натиском националистов.

В частности, Путин напомнил о неоднократно звучавших от представителей украинских властей обещаниях завершить конфликт в Донбассе. При этом Украина не демонстрировала серьезного продвижения по вопросу минских соглашений, напротив, в Киеве раздаются призывы к пересмотру документа, имеющего силу международного закона.

Президент подчеркнул, что Россия не перестанет поддерживать Донбасс, хотя в вопросах урегулирования нет никаких продвижений. «Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается и поддержки производства, и решения социальных вопросов, и инфраструктурного характера вопросов, и так далее», — подытожил Путин.

О массовой вакцинации от COVID-19: «Это нужно делать»

С точки зрения главы государства, Россия достойно встретила пандемию и проходит ее отчасти лучше других стран.

По его словам, падение экономики оказалось меньше, чем в США и ведущих государствах Европы, а система здравоохранения сработала эффективнее.

«По поводу необходимости массовой, всеобщей вакцинации — я считаю, что это нужно делать. То же самое говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги практически во всем мире. Один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией, — это массовая вакцинация. Именно она должна создать общенациональный, популяционный иммунитет», — добавил глава государства.

Путин признался, что сам пока еще не прививался, но пообещал сделать это, как только такая возможность станет доступной для людей его возраста. Он также отметил, что уровень защиты, который дает российская вакцина от коронавируса, достигает 97%.

О кризисе СНГ: «Поиск своего пути»

Говоря о ситуации на постсоветском пространстве, Путин заявил, что в Киргизии постоянно происходит «чехарда», потому что власти забегают вперед в попытке обустроить жизнь по примеру других государств. С его точки зрения, уровень политического сознания и зрелости институтов там ниже, чем в европейских государствах.

Формирование устойчивой политической системы в странах постсоветского пространства — это «результат поиска своего пути», уверен президент. При этом протесты в Белоруссии он назвал внутренним делом государства, отметив, что оппозиция в республике пользуется поддержкой из-за рубежа, что не ведет ни к чему хорошему.

«Исхожу из того, что нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их», — отметил Путин, добавив, что белорусский лидер Александр Лукашенко уже инициировал изменения конституции республики.

Что касается заявлений избранного президента Молдавии Майи Санду в пользу вывода российских миротворцев из Приднестровья, Путин заявил, что Россия сам вывод поддерживает, только для этого должна созреть соответствующая обстановка.

О Навальном: «Кому он нужен-то?»

Затронули журналисты и ситуацию вокруг блогера Алексея Навального, которого, как утверждают западные государства и сам оппозиционер, пытались отравить нервно-паралитическим ядом из группы «Новичок».

По словам Путина, Навальный пользуется поддержкой США.

«Но это совсем не значит, что его травить нужно. <…> Кому он нужен-то? Если бы хотели – довели бы до конца», — сообщил Путин.

Президент подчеркнул, что последнее расследование блогера о якобы слежке за ним ФСБ является «легализацией материалов американских спецслужб».

С точки зрения главы государства, авторами таких вбросов являются Госдеп и спецслужбы США, так они пытаются повлиять на общественное мнение в России.

Путин отметил, что наличие негативной информации в его адрес — обычное явление, так как он работает не ради того, чтобы «красиво выглядеть за бугром».

Президент отдельно указал, что Россия готова к расследованию инцидента с Навальным, но просит Запад дать хотя бы официальное заключение о его «отравлении», поскольку именно в западных странах говорят, что к нему якобы применялся «Новичок».

«Мы предложили, чтобы наши специалисты выехали на место, и в Германию, и в Швецию, и во Францию, и вместе с коллегами на месте разбирались с этой проблемой. Или мы вас просим приехать к нам, привезти биологический материал и хотя бы дать нам официальное заключение», — пояснил Путин, уточнив, что ответа на эти запросы нет.

О деле Сафронова: «Самый большой грех — это предательство»

Обвинения в отношении советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова в госизмене не связаны с его журналистской деятельностью, заверил Путин на пресс-конференции. По его словам, расследование касается его работы в Роскосмосе и правительстве.

«Самый большой грех <...> — это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе — это предательство. И я понимаю, что, может быть, это не очень хорошо звучит для тех, кто доверял этому человеку, доверяет и хорошо к нему относится. Я вам сочувствую», — признался глава государства.

Он также добавил, что говорить о возможном помиловании Сафронова пока преждевременно. Суд в конечном итоге должен будет определить степень общественной опасности и принять решение.

«Могу ему посочувствовать, если он действительно оступился. Но если в течение длительного времени сознательно собирал информацию и сам сознательно сдавал ее представителям спецслужб за вознаграждение, то все-таки это говорит о его внутреннем содержании»,

— подчеркнул Путин.

О деле Фургала: «Там речь идет об убийствах людей»

Говоря о разбирательстве против бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и реакции жителей региона на его задержание, Путин заявил, что у него не было никаких проблем при работе с политиком, арестованным по делу о заказных убийствах.

«У меня с ним были добрые отношения, он вполне в общих чертах лояльный был к федеральной власти человек. Никаких проблем у меня с ним не возникало <…> Но обвинения в его адрес очень тяжелые — как члена ОПГ, которая занималась в том числе устранением конкурентов в ходе коммерческой деятельности.

Там речь идет об убийствах людей. Не о воровстве каком-то, не о подтасовках, не о злоупотреблении служебным положением», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что речь идет не о каком-то политическом преследовании, и он понимает жителей, разочарованных сообщениями о задержании Фургала — они за него голосовали и рассчитывали на его работу.

«Следствие работает, я же не названиваю туда каждый день. Надо дать им возможность спокойно закончить эту работу и передать дело в суд», — констатировал президент.

О планах на 2024 год: «Я не принял решения»

По словам Путина, он еще не решил, будет ли вновь баллотироваться в президенты в 2024 году, хотя такая возможность у него есть. Как отметил президент, формально это разрешение от народа.

При этом рассуждая, стоило или нет предоставлять ему такую возможность в рамках изменения Конституции, президент отметил, что на этот счет есть одно универсальное правило.

«Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет то, что мы делаем, на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоит, а если пойдет, то стоит делать», — подчеркнул Путин.

О секрете семейного счастья: «Это любовь»

Говоря о 2020 годе, президент признал, что он стал тяжелым и сложным, но принес стране достижения, которыми она может гордиться. В частности, созданием нескольких вакцин против коронавируса.

«Каждый год [приносит] много сложностей, которые нам приходится преодолевать, и каждый год приносит нам большие радости — и семейные, и государственные, общенациональные. <…> Несмотря ни на что — и достижения у нас есть очень большие, и которыми мы можем, должны гордиться и гордимся», — заметил Путин.

При этом отвечая на вопрос, в чем секрет семейного счастья, глава государства заявил, что секрета тут никакого нет — это любовь. Она должна лежать в основе отношений, и не только семейных, но и народных.

И наконец, Путин отметил, что на Новый год поднимет главный тост «За Россию!», его значимость разделяет его семья и друзья. Он также подчеркнул, что тостов может быть много, главное контролировать количество шампанского.

«Мы все будем поднимать тосты за своих близких, за свою семью, за своих друзей, за коллег», — резюмировал Путин.