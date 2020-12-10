«Восстановить правосудие»: Трамп поставит рекорд по казням

Инаугурация нового президента США запланирована на 20 января 2021 года, а перед ней на федеральном уровне состоятся пять казней, что нарушает 130-летнюю традицию приостановки исполнения высшей меры наказания в период смены власти в стране.

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За два дня с 10 по 11 декабря состоятся казни двух человек. К высшей мере был приговорен Брэндон Бернард, осужденный за убийство молодой пары в 1999 году. Он просил об отсрочке исполнения приговора, однако Верховный суд отклонил его просьбу. Бернард — самый молодой на момент совершения преступления мужчина, которого казнили, за 70 лет. Ему было 18 лет. Пятеро из девяти оставшихся в живых присяжных по этому делу, а также американский прокурор, требовавший вынести в отношении мужчины смертный приговор, публично призвали отменить высшую меру наказания.

11 декабря ожидается казнь Альфреда Буржуа, который признан виновным в убийстве дочерей.

До 20 января должны быть казнены еще три человека. Если все пять казней будут выполнены, Дональд Трамп станет президентом, при котором за полгода было исполнено наибольшее количество смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне — 13, пишет «Би-би-си».

Трагизма ситуации добавляет тот факт, что Джо Байден, который, как ожидается, сменит Трампа на посту президента, выступает против смертных казней.

Федеральная смертная казнь была восстановлена Верховным судом США в 1988 году, однако исполнение этой меры пресечения оставалось редкостью. До прихода к власти Дональда Трампа за этот период было проведено всего три казни — они состоялись при президенте-республиканце Джордже Буше-младшем. С 2003 года высшая мера наказания на федеральном уровне не приводилась в исполнение.

Впервые за 17 лет смертная казнь на федеральном уровне была исполнена в июле. За год до этого генпрокурор США Уильям Барр призвал возобновить эту практику, чтобы «восстановить правосудие в отношении жертв самых ужасных преступлений». А через несколько месяцев, после массовых убийств в Дейтоне и Эль-Пасо, с тем же призывом выступил и Дональд Трамп.

В 28 из 50 американских штатов существует смертная казнь. В прошлом году эта мера пресечения была исполнена в отношении 22 осужденных. Однако и государственные казни имеют тенденцию к снижению, в то время как число людей, выступающих за отмену этого наказания, сперва росло, а в этом году резко упало. Согласно результатам исследования Gallup, проведенному в ноябре 2019 года, 60% американцев поддерживают пожизненное заключение вместо смертной казни — это самый высокий показатель за более чем 30 лет. В июне этого года также ответили уже 54% американцев.

Последние инциденты также вызвали массу рассуждений о том, что решения об исполнении высшей меры пресечения являются политически мотивированными. Как отмечает «Би-би-си», первая серия казней этим летом проходила на фоне протестов Black Lives Matter. Все осужденные являлись белыми мужчинами. Теперь же четверо из пяти приговоренных — афроамериканцы.

Нгози Ндулуэ, директор по исследованиям Центра информации о смертной казни в США, считает, что

такая тенденция не может быть простым совпадением. Она обращает внимание на тот факт, что в период особого внимания к расовым проблемам в стране, ни один приговор в отношении чернокожего преступника не был приведен в силу.

19 ноября в Орландо привели в исполнение приговор в отношении Кордиа Холла. Эта казнь стала уже восьмым случаем исполнения высшей меры наказания на федеральном уровне с лета этого года. Она же нарушила прецедент отсутствия казней в период перехода власти после президентских выборов. Более того, в конце ноября в США на федеральном уровне разрешили наряду с летальными инъекциями использовать расстрел и электрический стул как способы смертной казни. Кроме того, было принято решение сократить время общественных обсуждений закона с 60 до 30 дней. Последний из пяти запланированных приговоров будет исполнен 15 января, за пять дней до инаугурации.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, глава Белого дома, действительно, может руководствоваться личными причинами, нарушая традицию.

«Может быть, Трамп все-таки применит процедуру помилования, но вообще он, как мы видим, делает все возможное, чтобы омрачить и передачу власти, и процедуру инаугурации. Я думаю, что от него следует ждать еще каких-то неожиданностей, связанных с тем, что он даже не хочет принимать участие в процедуре инаугурации, чего никогда не было», — отмечает эксперт.

Действующие президенты обычно, уступая место своим преемникам, таким образом позволяют им определять свой курс в отношении смертной казни. Дональд Трамп достаточно давно выступает за высшую меру наказания, команда Джо Байдена — против. Скорее всего, Уильям Барр, назначенный на пост генпрокурора в прошлом году, покинет этот пост, полагают наблюдатели. В то же время, Джо Байден пока не представил кандидата ему на замену.

Профессор права в Университете Техаса Стив Владек заявил ранее в разговоре с The New York Times, что нынешний генеральный прокурор США Уильям Барр попросту хочет увеличить количество смертных казней в этом году: «Для него это просто возможность казнить как можно больше федеральных заключенных до истечения его полномочий».

Камала Харрис, предложенная Байденом на пост вице-президента, последовательно критиковала эту практику. Политик выступает против смертной казни с 2003 года, когда она в качестве окружного прокурора Сан-Франциско отказалась добиваться смертной казни за убийство 29-летнего полицейского, который погиб при исполнении служебных обязанностей.

«С 1973 года 160 человек, приговоренных к смертной казни, были реабилитированы. Поскольку мы не можем гарантировать, что все приговоры выносятся в соответствии с законом, Байден будет работать над принятием законодательства, отменяющего смертную казнь на федеральном уровне, и побуждать штаты следовать примеру федерального правительства»,

— говорилось в предвыборной программе кандидата от Демпартии.

Байден предлагает заменить смертную казнь на пожизненное заключение. При этом в законопроекте, предложенным политиком в 1994 году, когда он занимал пост сенатора, высшая мера пресечения полагалась за совершение около 60 федеральных преступлений.

Некоторые из приговоренных к смертной казни сегодня были осуждены в соответствии с положениями того законопроекта Байдена. Теперь же он обещает добиваться принятия закона, полностью отменяющего федеральные казни, и призывать последовать тому же примеру и штаты.