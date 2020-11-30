Макрон обвиняет Россию, Франция вступилась за Карабах и смерть Марадоны: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем в этот раз по хронологии. В начале прошлой недели новый президент Молдавии Майя Санду заявила, что продолжит добиваться вывода российских войск из Приднестровья, а также «восстановления территориальной целостности страны».

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О том, что осуществление этих мечтаний ударит по приднестрово-молдавскому серому бизнесу, уже говорили. Теперь «Мейстер» предлагает поговорить о политическом аспекте.

«В выборах президента Молдавии приняло участие всего 7% приднестровцев. При явке со стороны приднестровских избирателей в районе 60% шампанское пил бы Додон, а вовсе не Санду. Это прекрасно понимают и «прозападные силы», поэтому они последние, кто заинтересован в объединении страны.

Предпоследние: «клубок целующихся змей» в виде Усатого и Додона. В этом случае на их поляне появляется новый игрок, который будет претендовать на то, чтобы возглавить пророссийские силы.

Проще говоря, при воссоединении Молдавии, главой страны станет не Санду и не Додон, а президент ПМР Вадим Красносельский. Сама же Санду больше всех заинтересована, чтобы российские миротворцы и дальше охраняли ее сон от такого кошмара.

Именно поэтому, Кишинев, всегда заявляя о своем желании восстановить целостность страны, всегда же этот процесс саботировал. Это как раз Москва предпринимала неоднократные попытки на любых условиях интегрировать Приднестровье назад.

Санду зря начинает свое правление с откровенной лжи. Молдаване прекрасно понимают все вышенаписанное и вряд ли им понравится подобное вранье в лицо», — предполагает канал.

Также в начале недели от сената Франции поступила правительству Франции рекомендация о признании Нагорного Карабаха — спустя скоро 30 лет после его провозглашения и после того, как Азербайджан его изрядно обкорнал.

«Образец политики ЕС последних десятилетий — не делать ничего, боже упаси, но периодически запускать громкую риторику с последствиями, — так описывает случившееся «Адекват». — Прямо-таки инструкция «как разозлить всех», включая армян - у тех теперь долго будут резонные вопросы на тему «а чего только сейчас-то»?

Удивил и президент Франции Эмманюэль Макрон, который выступил с неожиданным заявлением, в котором объяснил рост антифранцузских отношений в Африке происками... России.

«На протяжении десятилетий у нас были очень институциональные отношения с Африкой, включая действующих глав государств и зарекомендовавшие себя компании. При этом определенное место заняла обида. Но также есть стратегия, которую иногда проводят африканские лидеры, но особенно иностранные державы, такие как Россия или Турция, которые играют на постколониальной обиде», — считает французский лидер.

По словам Макрона, «не надо быть наивными в этом вопросе: многие из тех, кто кричит, кто делает видео, кто присутствует во франкоязычных СМИ, подкуплены Россией или Турцией».

«Нет, Макрон не отрицает колониального прошлого, — рассуждает «Доктор прописал». — Но, мол, «не надо быть пленниками прошлого». А вообще стандартная ныне тема - как только появляется какая-то проблема, так это, конечно, «происки» России. Это не промахи тех же французов, ага».

Facebook в середине недели начал отмечать посты Трампа напоминанием, что Джо Байден уже почти президент — со ссылкой на Reuters, что характерно, заметил РИАN.

«Вот такая фридом оф спич. Вроде привычно, но всё ещё больно смотреть», — отмечает канал.

А уже в конце недели на востоке Тегерана неизвестные застрелили одного из ведущих иранских физиков-ядерщиков Мохсена Фахризаде-Махабади. Он считался отцом-основателем программы по созданию ядерного оружия Ирана.

«Это не первый иранский ученый-физик, убитый иностранными спецслужбами, — отмечает ИА «Стекломой». — За последние десять лет было совершено не менее семи покушений на граждан Ирана, связанных с ядерной программой. Тегеран, как правило, обвиняет в этом Израиль и США».

Также в конце недели пришла печальная новость — умер Диего Марадона.

На это событие профессор Никита Кричевский, обычно не отвлекающийся на стороны жизни, никак не сопряженные с экономикой и финансами, достаточно просто, но емко.

«Нет!» — написал он в своей «Антисркепе» под фотоснимком аргентинского футболиста времен зенита его славы.

На этом все!

До следующей недели.