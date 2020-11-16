Отставка Пашиняна неизбежна: что заявил президент Армении

Армении не избежать в ближайшее время отставки правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов – заявил президент страны Армен Саркисян вечером 16 ноября.

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Такой вывод политик сделал, по его словам, после множества проведенных за последние дни консультаций с парламентскими группами, другими политическими силами, общественными организациями и частными лицами, а также с представителями армянских диаспор.

«Внеочередные выборы в Национальное собрание в конечном счете неизбежны, чтобы не допустить потрясений в стране», — заверил президент.

По его словам, Армения проиграла «в принудительном противостоянии, как в военной области, так и на дипломатических и международных общественных площадках».

В это же время в Ереване около тысячи участников оппозиционного протеста пришли к зданию Генпрокуратуры с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, пишет РИА «Новости».

Митингующие перекрыли одну из дорог. Протестующие ведут себя спокойно, иногда они выкрикивают лозунги: «Никол предатель!». Сотрудники МВД оцепили вход в здание.

Несколькими часами ранее Пашинян заявил, что не станет подавать в отставку, несмотря на требование оппозиции.

«В мою повестку входит лишь обеспечение стабильности и безопасности Армении. Другого вопроса в моей повестке нет», — пояснил политик.

Он добавил, что одной из главных задач кабмина сейчас является формирование новой переговорной повестки по Нагорном Карабаху, которое невозможно осуществить без общественной поддержки.

Пашинян был назначен премьер-министром Армении 14 января 2019 года. Первый раз на этот пост он был избран в мае 2018 года. В политику он пришел в 2007 году, когда его блок «Импичмент» на парламентских выборах требовал отставки президента Роберта Кочаряна и премьера Сержа Саргсяна, но не прошел в Национальное собрание.

Массовые акции протеста были организованы в Ереване партией «Айреник» совместно с другими 16 партиями после заключения 9 ноября 2020 года соглашения о полном прекращении огня в Карабахе, где с конца сентября продолжалось военное противостояние между армянской и азербайджанской сторонами.

Уже несколько дней они проводят митинги и шествия с требованием отставки Пашиняна. Премьера они обвиняют в предательстве и пораженческой позиции в конфликте.

Помимо демонстраций, политические оппоненты Пашиняна активно пытаются собрать заседание парламента для прямого обсуждения вопроса о его отставке.

Уход премьера — лишь первый шаг в плане представителей армянской оппозиции. Добившись этой цели, они намерены денонсировать договор о перемирии между Арменией и Азербайджаном в карабахском конфликте.

С точки зрения противников премьера Пашиняна, он фактически предал свой народ, пойдя на мировую с Баку в этом вопросе.

Сам глава правительства отмечает, что положение было безвыходным, так как примерно 20 тыс. солдат и офицеров армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) оказались бы в окружении, если бы Ереван не подписал договор с Азербайджаном.

«Мы за считанные дни могли потерять Степанакерт, а после этого мы бы потеряли Аскеран и Мартакерт. При утрате этих городов более 20 тысяч солдат и офицеров оказались бы в кольце с перспективой гибели или пленения, падение Карвачара и Кашатага были бы неизбежны», — указывал премьер.

Президент Азербайджана Гейдар Алиев, со своей стороны, объявил о победе своей страны над «оккупантом» в «Отечественной войне», а также назвал даты возвращения под контроль Баку Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

«Агдамский район будет возвращен до 20 ноября, Кельбаджарский район — до 15 ноября (позднее этот срок был изменен — «Газета.Ru»), Лачинский район — до 1 декабря», — указал политик, зачитывая подписанное им совместное заявление.

Пашинян же заявил, что является главным ответственным за потерю части территорий в Карабахе. «Конечно, я понимаю, что главным ответственным за данную ситуацию являюсь я», — сказал армянский лидер.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. Столкновения армянских и азербайджанских сил продолжались с переменным успехом до начала ноября, в результате обстрелов погибли сотни человек с обеих сторон.

Сейчас в Карабахе находятся российские миротворцы.