«Весь мир следит»: когда Трампу придется признать победу Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время выборов главы государства конституция страны нарушалась так серьезно, как, возможно, никогда ранее. По мнению американского лидера, СМИ не дают этого показать, постоянно заявляя о победе его оппонента кандидата-демократа.

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«Лживые СМИ постоянно предполагают, что Джо Байден займет пост президента, даже не позволяя нашей стороне показать, насколько серьезно была раздроблена и повреждена наша великая конституция на выборах 2020 года», — написал Трамп в Twitter.

С точки зрения президента, во многих штатах большое количество республиканских наблюдателей выгоняли во время подсчета голосов, миллионы избирательных бюллетеней были переделаны демократами.

«Лица, ответственные за обеспечение соблюдения нашей конституции, не могут допустить, чтобы на выборах 2020 года были объявлены сфальсифицированные результаты. Весь мир следит!» — подчеркнул глава Белого дома.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября, но их итоги до сих пор официально не объявлены. Большинство либеральных СМИ, начиная с 7 ноября, называют Байдена «избранным президентом», о чем заявил и сам кандидат от демократов. Однако Трамп с этим не согласен и продолжает говорить о многочисленных нарушениях, параллельно с этим подавая иски в различных штатах и требуя пересчета голосов.

В ряде штатов подсчет голосов все еще продолжается. Согласно предварительным оценкам, Байден уверенно побеждает. Так, кандидат-демократ набирает 290 голосов выборщиков, когда Трамп получает лишь 232.

Битва за голоса

Впрочем, президент США полон уверенности оспорить результаты в ключевых штатах — Аризоне, Висконсине, Мичигане, Джорджии, Пенсильвании и Неваде. В этих регионах разрыв между кандидатами был минимальным, и с точки зрения команды Трампа, демократ смог одержать вверх только благодаря фальсификациям.

В штабе президента называют самые разные нарушения, якобы допущенные демократами на выборах. Во-первых, отсутствие допуска республиканских наблюдателей, о чем говорит сам Трамп. Во-вторых, утверждается, что избирательные округа, лояльные демократам, позволяли американцам исправлять ошибки в бюллетенях.

В-третьих, проблемы с оборудованием для голосования от фирмы Dominion Voting Systems, которое якобы ошибочно приписывало Байдену голоса, адресованные Трампу. И в-четвертых, наличие голосов так называемых «мертвых душ», то есть бюллетеней, зарегистрированных на умерших людей

Все эти причины по отдельности или вместе становятся частью судебных исков от команды Трампа, однако пока никакого серьезного продвижения в данном вопросе добиться не удалось. Джорджия стала единственным штатом, где смогли запустить процедуру пересчета голосов, но даже тут аналитики не прогнозируют серьезных изменений.

Как отмечал председатель юридической фирмы Perkins Coie Марк Элиас, кардинальным образом эта процедура на лидерство Байдена в штате не повлияет. Пересчет продолжается уже несколько дней и пока подтверждает, что система голосования в регионе изначально верно посчитала голоса.

В других штатах ситуация следующая: суд в Мичигане отклонил требование республиканцев запретить утверждение результатов в крупнейшем городе штата Детройте, в Пенсильвании команда Трампа отказалась от ключевых претензий, а в Аризоне отозвана жалоба на неправильную работу системы по обработке бюллетеней.

Касательно Пенсильвании стоит уточнить, что изначально штаб республиканца обвинял сотрудников избирательной комиссии в нарушении конституционного права кампании президента, а именно ограничении доступа республиканцев к подсчету голосов. Это должно было поставить под сомнение 682 749, голосов, поданных по почте.

Однако теперь иск включает в себя обвинение в том, что республиканцы противозаконно оказались в невыгодном положении из-за того, что лояльные демократам избирательные округа позволили американцам исправить бюллетени, отправленные по почте.

Юристы Байдена уже заявили, что даже если республиканцам удастся выиграть дело, это не окажет какого-либо влияния по победу кандидата-демократа в штате.

По версии CNN, дела в судах разваливаются из-за того, что республиканцам до сих пор не удалось предоставить доказательства серьезных нарушений. Это также подтверждают заявления большинства губернаторов, которые в целом положительно оценивают проведение выборов.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» глава Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, в ходе рассмотрения текущей ситуации необходимо учитывать ряд обстоятельств. Во-первых, сами выборы, подсчет голосов и объявление итогов в каждом штате зависят от собственных внутренних правил и законов административной единицы.

«Однако все остальные этапы зафиксированы в конституции США, которая дает 30 дней на подведение итогов выборов или же до момента голосования выборщиков. То есть до 14 декабря, когда коллегия начнет собственное голосование, результаты выборов должны быть известны.

Их голосование не может быть перенесено, оно уже назначено, поэтому к этому моменту все споры должны быть закончены. Никто нарушать конституцию ради Трампа не будет», — добавил эксперт.

Затягивание гонки

Таким образом, у президента США осталось меньше месяца, чтобы попытаться изменить исход выборов в свою пользу. При этом смог бы Трамп добиться какого-либо успеха, если бы все штаты согласились пересчитать голоса — вопрос достаточно спорный. По исследованию FairVote, начиная с 2000 года такие пересчеты в среднем приносили тому или иному кандидату по 430 голосов, самый крупный результат был зафиксирован 20 лет назад — немногим менее 2600 голосов.

В случае Трампа в большинстве штатов счет идет на сотни тысяч голосов, подобного перелома при пересчете пока не было зафиксировано в истории США. Однако президент все же не торопится признавать свое поражение и настаивает на фальсификации, а за счет судебных исков отодвигает объявление официального результата выборов.

Параллельно с этим глава государства также осложняет жизнь своему вероятному преемнику. Как пишет The Washigton Post, на стороне Трампа играет административный ресурс, с помощью которого он может повлиять на запуск переходного периода между двумя администрациями.

В этом плане возможностей у президента не слишком много. Одна из них — управление общих служб, оно отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности исполнительной власти. Именно это ведомство отвечает за начало переходного периода, и пока соответствующей отмашки с его стороны не поступало. В частности, Байден до сих пор не получил доступ к разведсводкам, что необходимо для его возможного назначения.

Управление подвергается серьезной критике, однако пока не собирается менять своего решения. По словам руководителя ведомства Эмили Мерфи, Байден получает все необходимые ресурсы как кандидат в президенты США — соответственно «избранным президентом» его в управлении не считают.

Второй момент заключается в поддержке Трампа со стороны минюста, а именно генпрокурора Уильяма Барра, хотя, по информации CNN, президент уже раздумывает над увольнением своего соратника. Так, министр юстиции отдал распоряжение федеральным прокурорам запускать расследование в случае наличия заслуживающих доверия утверждений о нарушениях на выборах.

При этом, по данным The Hill, Барр также может вновь привлечь внимание в расследования скандала с Хантером Байденом — сыном кандидата-демократа, из-за которого политика подозревают в коррупции. Формально это может стать повторением истории расследования «сговора с Россией» Трампа, только теперь обвинения будут выдвигать Байдену не демократы, а республиканцы.

Как заявил в разговоре с «Газетой.Ru» программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, президенту США, вероятно, не удастся сильно затянуть объявление окончательных итогов выборов.

«Его иски и ходатайства отклоняются, решения по пересчетам единичны и вряд ли будут долго тянуться. Скорее всего, в январе Байден займет Овальный кабинет. Задержать смену власти может только нечто серьезное, но я не думаю, что это произойдет», — резюмировал эксперт.