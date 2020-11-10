«Не отдадим»: в Ереване протестуют против соглашения по Карабаху

Протестующие избили спикера армянского парламента Арарата Мирзояна. Нападавшие — участники беспорядков, устроенных в ночь 10 ноября в центре Еревана, заявил в прямом эфире в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.

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«Какие-то подонки избили Арарата Мирзояна. Сейчас его оперируют, жизни ничто не угрожает», — отметил глава правительства.

Стычка произошла между охранниками Мирзояна и демонстрантами. В тот момент спикер находился в автомобиле.

Участники протестной акции окружили машину, вытащили оттуда Мирзояна, после чего избили. В драку в итоге вмешались военные. Спикера парламента снова поместили в автомобиль.

Как передает издание Arminfo, в автомобиле в момент избиения Мирзояна также находились дети. К месту ЧП прибыла машина скорой помощи, но в течение некоторого времени врачи не могли подойти к пострадавшему.

На Мирзояна напали во время протестов, которые начались в Ереване после заявления Никола Пашиняна о том, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе заключили соглашение о прекращении огня.

Этот договор вызвал недовольство со стороны ряда армянских граждан. В частности, их возмутила передача Азербайджану части спорных территорий.

Участники протестной акции ворвались в здание правительства республики и потребовали выдать Пашиняна. Самого премьера в этот момент в здании не было, пишет РБК.

По различным данным СМИ, всего в центре армянской столицы собрались от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Протестующие, как сообщает РБК, скандируют: «Не отдадим». Помимо этого, они выкрикивают ругательства в адрес Никола Пашиняна и бывших президентов страны Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Протестующие также пробились в зал заседаний парламента.

Отмечается, что толпа остается на площади и не расходится, а люди продолжают стягиваться в центр города. Ситуация, по оценкам наблюдателей, крайне напряженная.

Президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Нагорный Карабах до 15 ноября должны передать Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе, до 1 декабря — Лачинский район.

За собой Армения оставляет Лачинский коридор шириной в 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией. Стороны также договорились прекратить боевые действия и оставаться на позициях, которые были достигнуты на момент заключения соглашения.

«Дорогие соотечественники, сестры и братья. Я принял очень тяжелое решение для себя и всех нас. Подписал заявление о прекращении карабахской войны с президентами России и Азербайджана с 01:00 (00:00 мск). Текст уже опубликованного заявления невероятно болезненный для меня и нашего народа», — написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул премьер-министр Армении, решение о прекращении боевых действий было принято «в результате глубокого анализа военной ситуации».

Глава армянского кабмина заверил, что это «лучшее решение в сложившейся ситуации».

В свою очередь, Владимир Путин обратил внимание, что после подписания этого соглашения азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Баку и Ереван также должны провести обмен пленными и телами погибших.