«Банальное хамство»: Лавров ответил на санкции ЕС за отравление Навального

Санкции Германии и Франции против шести российских чиновников из-за инцидента с Алексеем Навальным демонстрируют, что Евросоюз утратил способность адекватно оценивать ситуацию в мире. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью хорватскому изданию Večernji list.

Он напомнил, что ФРГ «высокомерно» отказалась отвечать на многочисленные запросы Генпрокуратуры РФ, направленные в Берлин в связи с инцидентом. По его словам, такое поведение нарушает Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, подписанную ФРГ.

«Все это прискорбно и наглядно иллюстрирует неспособность Евросоюза адекватно оценить происходящее в мире, стремление ставить себя вне закона», — отметил Лавров.

Реклама

Он также заявил, что «западные коллеги» забыли, что такое дипломатия, опустившись до «банального хамства». Москва ответит на это должным образом, подчеркнул глава МИД РФ. Он также выразил надежду, что у европейских коллег хватит здравого смысла и дальновидности, чтобы в полном объеме восстановить диалог Евросоюза и Российской Федерации.

17 октября глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия не намерена отказываться от диалога с Россией после произошедшего с Алексеем Навальным.

По его словам, отношения Берлина с Москвой останутся сложными. Однако он напомнил, что Германия и Россия сидят за одним столом в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины.

«На всех форумах речь идет о поиске решения для прекращения войн <...> В этой связи не может быть прекращения диалога с Москвой», — подчеркнул германский министр.

За пару недель до этого Маас заявил, что санкции по линии Евросоюза «неизбежны», если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердит результаты исследования лабораторий, выявивших следы яда группы «Новичок» в организме Навального.

«Санкции всегда должны быть направленными и пропорциональными, но такое злостное нарушение Конвенции о запрещении химического оружия не может остаться без ответа. С этим внутри Европы мы согласны», — подчеркнул глава немецкого МИДа.

Он также заявил, что отказ от строительства газопровода «Северный поток — 2» для давления на Россию окажет негативный эффект для самой Европы. «Более сотни европейских компаний участвует в проекте строительства газопровода, половина из них — немецкие. Многие европейские работники пострадают от приостановки строительства», — добавил Маас.

6 октября ОЗХО сообщила, что в крови Навального были найдены следы вещества класса «Новичок». Выводы лабораторий из Франции и ФРГ были подтверждены, заявили представители организации. Москва заявила, что требует конкретики и фактов, а не попыток шантажа.

15 октября Евросоюз ввел санкции против шести россиян и научного института из-за ситуации с Алексеем Навальным.

В санкционный список вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин. Ограничения ввели также в отношении полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло и заместителей министра обороны РФ Павла Попова и Алексея Криворучко.

Все эти лица, как считают в ЕС, знали о якобы отравлении Навального или даже были к нему причастны. Санкции также коснутся Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ФГУП ГосНИИОХТ), который, как считают на Западе, имеет отношение к разработке «Новичка».

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва зеркально ответит на санкции. Россияне, против которых Брюссель вводит санкции, выбраны совершенно нелогично, убежден Кремль.

Москва проанализирует ограничения ЕС и будет действовать в соответствии со своими интересами, подчеркнул Песков.