Могут быть погромы: власти США готовятся к беспорядкам после выборов

Министерство внутренней безопасности США активно готовится к возможным беспорядкам, которые могут охватить страну до или после всеобщих выборов, которые должны пройти 3 ноября. Об этом заявил исполняющий обязанности замглавы МВБ Кен Кучинелли, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

«Наши команды готовы действовать так, как нужно», — заявил он. При этом, по словам американского силовика, у МВБ нет конкретных разведданных об угрозе вспышек насилия в стране.

Усиленно готовятся к подавлению беспорядков, в первую очередь, два департамента МВБ: Служба таможенного и пограничного контроля и Служба иммиграционного и таможенного контроля. Отряды специального назначения этих ведомств привлекались летом к подавлению погромов в Портленде (штат Орегон) и столице США — Вашингтоне.

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Подразделения находятся в состоянии готовности к действиям в условиях «бунтов».

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио ранее заявил на пресс-конференции, что не исключает возможных общественных беспорядков в мегаполисе. Один из нью-йоркских полицейских начальников Терри Монахан заявил, что с 26 октября полиция города мобилизует дополнительно сотни сотрудников — для предотвращения инцидентов в канун выборов.

Президент США Дональд Трамп призвал американцев не бояться вспышки протестов, если его переизберут на второй срок. Закон и порядок в Америке будут обеспечены, заверил американский лидер.

В июле Трамп обвинил прессу страны в необъективном освещении охвативших США массовых беспорядков и протестов.

«Лживые медиа пытаются изобразить протестующих в Портленде и Сиэтле чудесными, хорошими и невинными людьми, просто вышедшими на прогулку. Но на самом деле, это больные, безумные анархисты и агитаторы, впрочем, легко контролируемые нашими правоохранителями», — написал глава Белого дома в своем Twitter.

Однако «леваки» уничтожили бы американские города и страну, если бы «когда-нибудь на выборах победил бы сонный Джо Байден, марионетка левых», добавил Трамп. «Рынки рухнули бы, а города охватил бы огонь. Наша страна пострадала бы как никогда», — припугнул Трамп сограждан возможной победой на выборах президента кандидата от Демократической партии.

В Портленде и Сиэтле на северо-западе страны несколько недель продолжались беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали более 50 полицейских, один человек в ходе портлендских акций протеста был ранен ножом. Для разгона манифестантов у здания федерального суда полиция применяла спецсредства. Все это происходит на фоне сложной ситуации с эпидемией COVID-19.

Президент США заявлял, что власти города Портленд утратили контроль над протестующими. «Мы пытаемся помочь Портленду, а не навредить ему. Его руководство на протяжении месяцев теряло контроль над анархистами и подстрекателями. Они упустили момент. Мы должны защищать федеральную собственность и наших людей. Это не просто протестующие, это серьезная проблема!» — подчеркнул американский лидер.

Соединенные Штаты в мае охватили массовые беспорядки после гибели в ходе задержания полицией 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Трагический инцидент произошел в Миннеаполисе — патрульные повалили подозреваемого в мошенничестве афроамериканца на землю, заковали в наручники, в ходе чего один из офицеров полиции — Дерек Шовин — надавил Флойду коленом на шею. Задержанный несколько раз повторил, что не может дышать, после чего потерял сознание, он скончался в реанимации.

После произошедшего сотни жителей города вышли на улицы с плакатами, на которых было написано «Я не могу дышать», «Жизни черных имеют значение» (Black Lives Matter), «Покончим с белым превосходством» и прочие лозунги левого и антирасистского толка.

Митинги быстро распространились на другие города и переросли в столкновения с полицией, поджоги домов и магазинов, грабежи. В начале июня Трамп говорил, что центр Сиэтла захватили «мерзкие анархисты» и «внутренние террористы». Для подавления беспорядков федеральные власти направляли части Национальной гвардии.