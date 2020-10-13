«Так тому и быть»: Лавров допустил прекращение отношений с ЕС

Россия рассматривает временное прекращение диалога с Евросоюзом. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Москва будет вынуждена это сделать, если в европейских странах не поймут необходимости уважительного разговора с российской стороной.

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«Те люди, которые отвечают за внешнюю политику на Западе и не понимают необходимости взаимоуважительного разговора, наверное, мы должны просто на какое-то время перестать с ними общаться, тем более что [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен заявляет, что с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается», — констатировал дипломат во время онлайн-презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай».

Лавров добавил: «Так тому и быть, если они этого хотят».

Глава российского внешнеполитического ведомства заметил, что есть много фактов того, что ЕС «неподобающе и неприемлемо» ведет себя из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

«Мы-то по Навальному хотим, чтобы Евросоюз и Германия так же выполняли международное право. Есть конвенция о помощи по уголовным делам, общеевропейская конвенция, протоколы к ней. Мы к ним взываем и просим Германию выполнить ее обязательства по этим международным правовым инструментам», — напомнил Лавров.

Россия ждет ответ на свои запросы по делу Навального уже больше месяца. По мнению министра, Берлин руководствуется правилом «если вы нам не верите, то вы сами виноваты».

Лавров считает, что России нужно перестать рассматривать партнеров из западных стран как источник оценок своего поведения, которым следует соответствовать.

«Я согласен с теми политологами, <...> [которые] как бы угадали вызревающее у нас ощущение: нам надо перестать рассматривать наших западных коллег, и в том числе Евросоюз, в качестве источника оценок нашего поведения, которым мы начинаем следовать и как бы мерить себя тем самым аршином. Мне кажется, нам нужно перестать оглядываться на них», — высказал позицию Москвы глава министерства.

Лавров напомнил о нравоучительных заявлениях со стороны Совета ЕС о том, что Россия не смогла «воспользоваться шансом объяснить, что случилось с Навальным». «В более концептуальном плане не так давно, пару недель назад, выступала [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, которая сказала, что важно расстаться с иллюзией, будто Россия при нынешнем руководстве сможет восстановить статус геополитического партнера Евросоюза», — сказал Лавров.

Российский министр считает слова высшего официального лица Еврокомиссии «серьезным заявлением». Лавров также рассказал о недавнем разговоре с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Глава МИД России указал собеседнику, что на фоне высокомерных заявлений о том, что ЕС не может вести дела с Россией, Москва хочет понять, можно ли вообще вести «какой-либо бизнес» с Евросоюзом в нынешних условиях.

Боррель отметил, в свою очередь, что ЕС хотел бы продолжить сотрудничество с Россией. В частности, это касается вопросов взаимного интереса. По словам главы дипломатии содружества, страны намерены в дальнейшем «защищать свои интересы и ценности, включая уважение международного права и основных прав».

Вместе с тем он проинформировал Лаврова о том, что в Евросоюзе из-за ситуации с Навальным пришли к мнению о необходимости ввести санкции против отдельных российских представителей. Боррель призвал Москву провести расследование произошедшего в сотрудничестве с Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО).

Ограничения затронут тех, кто, по мнению Брюсселя, причастен к разработке, хранению и распространению отравляющего вещества «Новичок».