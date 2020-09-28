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«Моча — его главный аргумент»: штаб Байдена высмеял Трампа

Трамп возмутился отказом Байдена пройти тест на наркотики

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Глава Белого дома Дональд Трамп и штаб кандидата на пост президента США демократа Джозеф Байдена обменялись колкостями по поводу прохождения теста на наркотики в преддверии дебатов, которые пройду во вторник, 28 сентября. Аналогичные обвинения в якобы употреблении стимуляторов также перед дебатами Трамп предъявлял четыре года назад Хиллари Клинтон.

Кандидат от Демократической партии на будущих выборах президента США Джо Байден отказался проходить тест на наркотики перед дебатами – сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

Первые, но не последние, теледебаты, посвященные электоральной гонке в США, намечены на вторник, 29 сентября.

«Джо Байден только что объявил, что не согласится на тест на наркотики. Гы, интересно, почему?», — написал в Twitter 74-летний американский лидер.

Этим заявлением Трамп усилил подозрения своих сторонников (совершенно неподтвержденные) о том, что Байден принимает препараты, улучшающие умственную деятельность, перед их первым противостоянием.

Сначала Байден на вопрос журналистов об отказе ответил со смехом: «Нет. У меня нет комментариев».

Позже замглавы предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд дала более развернутый ответ на инициативу президента США.

«Если президент считает, что его лучший аргумент заключается в моче, он может это сделать (сдать тест. – прим. «Газета.Ru»). Мы не ожидаем ничего иного от Дональда Трампа, который упустил шанс защитить жизни 200 тысяч американцев, когда не разработал план по борьбе с COVID-19», — заявила она.

Глава Белого дома и ранее обвинял 77-летнего Байдена в употреблении стимуляторов.

«Нельзя недооценивать [Байдена] ... Они делают ему мощный укол в задницу, он выходит и на два часа становится лучшим, чем когда-либо прежде», — выражал уверенность Трамп на встрече со своими сторонниками 19 сентября.

При этом, давние знакомые и коллеги Байдена отмечают, что он даже не употребляет алкоголь.

Обычно штаб Байдена не реагирует на Трампа, называя его комментарии отвлечением внимания, а его самого серийным обманщиком.

Нынешние требования Трампа о тесте на наркотики перекликаются с аналогичными претензиями, которые он предъявлял четыре года назад Хиллари Клинтон. Тогда Трамп также бездоказательно предположил, что ей в дебатах помогали препараты, улучшающие работоспособность, пишет The Washington Post.

«Мы должны пройти тест на наркотики, потому что я не знаю, что с ней происходит. В начале своих последних дебатов она накачивалась, а в конце было что-то вроде: «ой, унесите меня». Она едва могла добраться до своей машины», — жаловался тогда Трамп.

Стоит отметить, что участники дебатов в рамках президентской гонки не обязаны проходить тест на наркотики.

Согласно последнему опросу, проведенному в середине нынешнего месяца по заказу The Wall Street Journal и NBC News, Байден сохраняет свое преимущество над Трампом.

51% опрошенных избирателей заявили, что проголосовали бы за Байдена, в то время как главу Белого дома готовы поддержать 43%. Результаты кажутся позитивными для кандидата от Демпартии, однако они также демонстрируют отрицательную тенденцию.

Сейчас Байден опережает Трампа на 8%, в августе бывший вице-президент лидировал с отрывом в 9%, а в июле — с 11%. В целом рейтинг одобрения президента составляет 45%, что на 3 процентных пункта выше, чем в июле.