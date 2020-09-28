«Моча — его главный аргумент»: штаб Байдена высмеял Трампа

Кандидат от Демократической партии на будущих выборах президента США Джо Байден отказался проходить тест на наркотики перед дебатами – сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

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Первые, но не последние, теледебаты, посвященные электоральной гонке в США, намечены на вторник, 29 сентября.

«Джо Байден только что объявил, что не согласится на тест на наркотики. Гы, интересно, почему?», — написал в Twitter 74-летний американский лидер.

Этим заявлением Трамп усилил подозрения своих сторонников (совершенно неподтвержденные) о том, что Байден принимает препараты, улучшающие умственную деятельность, перед их первым противостоянием.

Сначала Байден на вопрос журналистов об отказе ответил со смехом: «Нет. У меня нет комментариев».

Позже замглавы предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд дала более развернутый ответ на инициативу президента США.

«Если президент считает, что его лучший аргумент заключается в моче, он может это сделать (сдать тест. – прим. «Газета.Ru»). Мы не ожидаем ничего иного от Дональда Трампа, который упустил шанс защитить жизни 200 тысяч американцев, когда не разработал план по борьбе с COVID-19», — заявила она.

Глава Белого дома и ранее обвинял 77-летнего Байдена в употреблении стимуляторов.

«Нельзя недооценивать [Байдена] ... Они делают ему мощный укол в задницу, он выходит и на два часа становится лучшим, чем когда-либо прежде», — выражал уверенность Трамп на встрече со своими сторонниками 19 сентября.

При этом, давние знакомые и коллеги Байдена отмечают, что он даже не употребляет алкоголь.

Обычно штаб Байдена не реагирует на Трампа, называя его комментарии отвлечением внимания, а его самого серийным обманщиком.

Нынешние требования Трампа о тесте на наркотики перекликаются с аналогичными претензиями, которые он предъявлял четыре года назад Хиллари Клинтон. Тогда Трамп также бездоказательно предположил, что ей в дебатах помогали препараты, улучшающие работоспособность, пишет The Washington Post.

«Мы должны пройти тест на наркотики, потому что я не знаю, что с ней происходит. В начале своих последних дебатов она накачивалась, а в конце было что-то вроде: «ой, унесите меня». Она едва могла добраться до своей машины», — жаловался тогда Трамп.

Стоит отметить, что участники дебатов в рамках президентской гонки не обязаны проходить тест на наркотики.

Согласно последнему опросу, проведенному в середине нынешнего месяца по заказу The Wall Street Journal и NBC News, Байден сохраняет свое преимущество над Трампом.

51% опрошенных избирателей заявили, что проголосовали бы за Байдена, в то время как главу Белого дома готовы поддержать 43%. Результаты кажутся позитивными для кандидата от Демпартии, однако они также демонстрируют отрицательную тенденцию.

Сейчас Байден опережает Трампа на 8%, в августе бывший вице-президент лидировал с отрывом в 9%, а в июле — с 11%. В целом рейтинг одобрения президента составляет 45%, что на 3 процентных пункта выше, чем в июле.