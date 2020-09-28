Слушать новости
Телеграм: @gazetaru
Пандемия не отменяет нацпроекты: Путин провел заседание Госсовета

Путин призвал россиян соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
28 сентября состоялось расширенное заседание президиума Госсовета. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российскому правительству необходимо в кратчайшие сроки довести до регионов все целевые показатели по скорректированным национальным проектам. Президент добавил, что уже в 2021 году по каждой из национальных целей должен существовать «качественный результат». Пандемия коронавируса же, по словам Путина, не должна влиять на планы по реализации нацпроектов.

28 сентября президент России Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета для обсуждения реализации нацпроектов. Совещание прошло в формате видеоконференции.

Российский лидер напомнил, что работа правительства ведется в пяти ключевых направлениях — здравоохранение, комфорт и безопасность, укрепление экономики, создание новых возможностей для самореализации граждан и внедрение цифровых технологий.

В ходе выступления Путин также отметил, что борьба с пандемией коронавируса еще не окончена и призвал россиян соблюдать все рекомендации врачей и специалистов.

«Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции. Чтобы не пришлось как весной вновь прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — заявил Владимир Путин.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что на планы по реализации нацпроектов никакие обстоятельства влиять не должны. Владимир Путин отметил, что результат работы в этом направлении должен быть к 2021 году. При этом он также призвал не откладывать сложные задачи «на потом».

В связи с этим правительству было поручено уточнить и скорректировать показатели выполнения нацпроектов к концу октября.

«Уже сейчас, с самого начала будущего года необходимо вести активную работу, регионы должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг достижения этих задач, какие мероприятия и в каком объеме будут профинансированы», — заявил Владимир Путин, добавив, что на сегодняшний день «не все цифры и параметры доведены до региональных управленческих команд».

Он призвал правительство выполнить эту задачу как можно скорее.

«Инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке нацпроектов должны принадлежать субъектам федерации, которые видят ситуацию на местах, могут детализировать задачи, а также уточнить инструменты их реализации. Могут предложить свои новые подходы к тем решениям, которые оказались неэффективными», — заявил Владимир Путин.

Президент также отметил, что регионы должны иметь возможность «маневрировать средствами» и понимать, как будет выстроено бюджетное взаимодействие между ними и центром.

Мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин сообщил, что

принятые во время пандемии коронавируса меры в налоговой, финансовой, бюджетной сферах, а также госзаказах, необходимо продлить как минимум на год. Начать анализ показателей реализации нацпроектов мэр Москвы предложил с этого года.

Также Собянин отметил, что в рамках работы по реализации национальных проектов, Россия достигла прогресса в развитии информационных федеральных систем, которые крайне важны для предоставления помощи бизнесу и населению.

«Мы видим, насколько это эффективно. Поэтому предлагаем сделать упор на развитие базовых федеральных систем, таких как налоговая система, пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, системные базы Росреестра, МВД», — сказал Собянин.

Оценивать работу губернаторов следует, опираясь на уровень доверия граждан, считает Сергей Собянин.

«Очень важно, чтобы в оценке высших должностных лиц был сохранен показатель, причем он по весу значительно больше других, — это удовлетворенность населения деятельностью губернаторов. Потому что все, что мы делаем, конечно, важно для экономики, для страны, но в первую очередь мы это делаем для людей, для населения, и их оценка чрезвычайно важна в конечном итоге», — заявил он.

Мэр Москвы при этом также подчеркнул, что реализация нацпроектов будет вестись при сложных обстоятельствах, обусловленных пандемией, что, вероятно, потребует нестандартных решений.

«Реализация проектов начинается в сложный год, когда мы все работаем в условиях пандемии... опыт пандемии не очень приятный, но, тем не менее, он дал и свои плюсы. Мы начинаем понимать, что можем делать гораздо больше и в более короткие сроки... Этот огромный опыт, который мы приобрели, на наш взгляд, необходимо использовать и для достижения национальных целей», — подчеркнул Сергей Собянин.

В этом году Госсовет получил конституционный статус, на что обратил внимание президент России, отметив, что это должно позитивно повлиять на работу всех уровней власти.

«В такой большой, сложной, многоликой и многонациональной стране, как Россия, принимать стратегические решения без опоры на мнение регионов, без глубокого понимания их специфики, без обратной реакции невозможно», — заявил президент России.

1 сентября исполнилось 20 лет со дня создания Госсовета. И, по словам Владимира Путина, этот орган играет значительную роль в системе государственной власти, подготовке законопроектов и практических мер, реализуемых в регионах страны.

«Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей — это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности как федеральных властей, так и региональных управленческих структур», — сказал Владимир Путин.