Пандемия не отменяет нацпроекты: Путин провел заседание Госсовета

28 сентября президент России Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета для обсуждения реализации нацпроектов. Совещание прошло в формате видеоконференции.

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Российский лидер напомнил, что работа правительства ведется в пяти ключевых направлениях — здравоохранение, комфорт и безопасность, укрепление экономики, создание новых возможностей для самореализации граждан и внедрение цифровых технологий.

В ходе выступления Путин также отметил, что борьба с пандемией коронавируса еще не окончена и призвал россиян соблюдать все рекомендации врачей и специалистов.

«Знаем, как действовать, как строить профилактическую работу. Но сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции. Чтобы не пришлось как весной вновь прибегать к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — заявил Владимир Путин.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что на планы по реализации нацпроектов никакие обстоятельства влиять не должны. Владимир Путин отметил, что результат работы в этом направлении должен быть к 2021 году. При этом он также призвал не откладывать сложные задачи «на потом».

В связи с этим правительству было поручено уточнить и скорректировать показатели выполнения нацпроектов к концу октября.

«Уже сейчас, с самого начала будущего года необходимо вести активную работу, регионы должны знать, какие конкретно задачи стоят перед ними, как будет вестись мониторинг достижения этих задач, какие мероприятия и в каком объеме будут профинансированы», — заявил Владимир Путин, добавив, что на сегодняшний день «не все цифры и параметры доведены до региональных управленческих команд».

Он призвал правительство выполнить эту задачу как можно скорее.

«Инициатива, приоритет, веское слово в дополнительной настройке нацпроектов должны принадлежать субъектам федерации, которые видят ситуацию на местах, могут детализировать задачи, а также уточнить инструменты их реализации. Могут предложить свои новые подходы к тем решениям, которые оказались неэффективными», — заявил Владимир Путин.

Президент также отметил, что регионы должны иметь возможность «маневрировать средствами» и понимать, как будет выстроено бюджетное взаимодействие между ними и центром.

Мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин сообщил, что

принятые во время пандемии коронавируса меры в налоговой, финансовой, бюджетной сферах, а также госзаказах, необходимо продлить как минимум на год. Начать анализ показателей реализации нацпроектов мэр Москвы предложил с этого года.

Также Собянин отметил, что в рамках работы по реализации национальных проектов, Россия достигла прогресса в развитии информационных федеральных систем, которые крайне важны для предоставления помощи бизнесу и населению.

«Мы видим, насколько это эффективно. Поэтому предлагаем сделать упор на развитие базовых федеральных систем, таких как налоговая система, пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, системные базы Росреестра, МВД», — сказал Собянин.

Оценивать работу губернаторов следует, опираясь на уровень доверия граждан, считает Сергей Собянин.

«Очень важно, чтобы в оценке высших должностных лиц был сохранен показатель, причем он по весу значительно больше других, — это удовлетворенность населения деятельностью губернаторов. Потому что все, что мы делаем, конечно, важно для экономики, для страны, но в первую очередь мы это делаем для людей, для населения, и их оценка чрезвычайно важна в конечном итоге», — заявил он.

Мэр Москвы при этом также подчеркнул, что реализация нацпроектов будет вестись при сложных обстоятельствах, обусловленных пандемией, что, вероятно, потребует нестандартных решений.

«Реализация проектов начинается в сложный год, когда мы все работаем в условиях пандемии... опыт пандемии не очень приятный, но, тем не менее, он дал и свои плюсы. Мы начинаем понимать, что можем делать гораздо больше и в более короткие сроки... Этот огромный опыт, который мы приобрели, на наш взгляд, необходимо использовать и для достижения национальных целей», — подчеркнул Сергей Собянин.

В этом году Госсовет получил конституционный статус, на что обратил внимание президент России, отметив, что это должно позитивно повлиять на работу всех уровней власти.

«В такой большой, сложной, многоликой и многонациональной стране, как Россия, принимать стратегические решения без опоры на мнение регионов, без глубокого понимания их специфики, без обратной реакции невозможно», — заявил президент России.

1 сентября исполнилось 20 лет со дня создания Госсовета. И, по словам Владимира Путина, этот орган играет значительную роль в системе государственной власти, подготовке законопроектов и практических мер, реализуемых в регионах страны.

«Успешное достижение национальных целей, повышение качества жизни людей — это ключевой ориентир, ключевое звено оценки эффективности как федеральных властей, так и региональных управленческих структур», — сказал Владимир Путин.