Разница взглядов: Макрон обсудит в Литве Белоруссию и Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 28 сентября прибыл в Литву, и эта поездка стала первым визитом французского лидера в эту республику почти за 20 лет. Встреча с литовскими политиками открывает трехдневное турне Макрона по странам Прибалтики. После он отправится в Латвию.

В центре внимания Макрона будет ситуация в Белоруссии и отношения с Россией, и ему, как ожидают европейские СМИ, явно предстоит столкнуться со скептицизмом балтийских политиков в отношении его стратегии по диалогу с Москвой.

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В Литве не скрывают своей озабоченности контактами между Макроном и Москвой, а потому логично ожидать, что и отношения Франции и России, и развитие протестов в Белоруссии станут основными лейтмотивами дискуссий французского президента с его коллегами из Литвы и Латвии.

«Так называемая новая архитектура безопасности, которую Франция хочет развивать с Россией, является чувствительной для нас, поскольку это двусторонний разговор, затрагивающий многосторонний вопрос»,

— сказал представитель правительства Литвы в преддверии визита Макрона.

Вильнюс, действительно, выстраивает свою внешнеполитическую стратегию вокруг обвинения России в якобы агрессивных намерениях. Именно этим объясняется присутствие военных НАТО на территории республики. И такая конфигурация отношений с Россией не встраивается в концепцию Парижа по созданию архитектуры безопасности с участием Москвы.

close Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит (слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с... Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит (слева) и президент Литвы Гитанас Науседа с супругой Диана (справа) Ints Kalnins/Reuters

Об этом Макрон заявил в августе 2019 года перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным. «Я верю, что нам удастся вместе создать новую архитектуру безопасности между Евросоюзом и Россией. Франция готова сыграть роль в этом процессе. Я имею в виду и разоружение, я имею в виду и другие вопросы. Я думаю, что нам удастся вместе поработать над безопасностью нашего континента», — говорил он.

И хотя с тех пор очевидного прогресса в этом направлении не произошло, ясно, что Москва и Париж от своих планов отказываться не собираются. В июне Путин и Макрон обсудили множество вопросов — и партнерство в решении мировых проблем и борьбе с коронавирусом COVID-19, и кризисы на Украине, в Сирии и Ливии.

В балтийских республиках такое положение дел вызывает если не раздражение, то вопросы о единстве позиций стран Евросоюза по отношению к Москве.

В офисе французского лидера подтверждают, что Россия будет в центре внимания Макрона в его дискуссиях с прибалтийскими политиками. К слову, так же складывалась программа переговоров и во время визита президента Франции в Польшу в феврале этого года.

«Это будет возможность не только услышать чувствительные моменты, волнующие наших партнеров, особенно в отношении России, но и обсудить с ними, как лучше всего двигаться дальше, чтобы не только их личные интересы, но и интересы всей Европы принимались во внимание при осуществлении следующих шагов», — сказал представитель Елисейского дворца.

Литовские политики традиционно относятся к французским лидерам довольно настороженно, пишет Politico, поскольку здесь помнят слова бывшего французского главы Жака Ширака в 2003 году, когда тот заявил, что прибалтийские республики и страны Восточной Европы «упустили возможность промолчать», когда поддержали американское вторжение в Ирак, тогда как Франция и Германия выступили против военной операции.

В правительстве Литвы заявляют, что рассчитывают увидеть «лучшее понимание президентом Макроном обеспокоенности Литвы и Балтии в отношении России».

Тем не менее в текущей повестке для Вильнюса есть даже более насущная проблема (хотя косвенно Литва связывает ее и с Россией) — это ситуация в Белоруссии. В Прибалтике явно ожидают, что Евросоюз введет санкции против Минска (сейчас этому противится Кипр, однако из своих собственных интересов). Еще до начала визита здесь выражали надежду, что Макрон встретится с экс-кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, которая «сможет послать сильный сигнал».

В Елисейском дворце подтвердили, что Макрон планирует встретиться с Тихановской сегодня, 29 сентября, передает агентство «Франс Пресс». И этого стоило ожидать, особенно после того, как белорусский президент Александр Лукашенко выступил с критикой в адрес Макрона.

По сути, Париж усиливает давление на Минск на протяжении всей протестной кампании в Белоруссии. При этом Франция заявляла о своей «открытости» к введению санкций. Макрон же призывал Лукашенко уйти в отставку. «Совершенно очевидно, что Лукашенко должен уйти», — говорил в минувшие выходные Макрон французской газете Le Journal du Dimanch.

Президент Белоруссии вступил в заочную полемику в Макроном и ответил ему следующее: «Первое. Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить «желтые жилеты». <…> Второе. Как опытный политик — незрелому — хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться внутренними делами Франции», — цитирует БелТА слова Лукашенко.

Не то чтобы данные заявления могли бы испортить и без того не самые теплые отношения Минска и Парижа, но, вероятно, стремление Макрона выразить хотя бы визуальную поддержку белорусской оппозиции подогрелось.

Между тем нельзя утверждать, что Запад в этом направлении соревнуется с Москвой за влияние на ситуацию в Белоруссии. Более того, Макрон, видимо, убежден, что Россия еще сыграет свою роль в этом процессе, считают европейские журналисты. По крайней мере, французский лидер еще 14 сентября обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным.

Сильного влияния на построение диалога Москвы и Парижа не оказало и другое событие, на что, как кажется, могли рассчитывать в прибалтийских республиках, пишет Politico. Речь о предположительном отравлении блогера Алексея Навального, причастность к чему Москва отрицает. Этот вопрос поднимался в разговоре Путина и Макрона тогда же, 14 сентября.

«Я не думаю, что президент был удивлен, но и не думаю, что он был удовлетворен тем, что не получил ответы на свои вопросы.

Значит ли это, что он не позвонит снова Путину? Нет, я думаю, еще позвонит», — сказал представитель офиса Макрона.

«Должны ли мы внезапно прервать стратегический диалог с Россией из-за дела Навального? С нашей точки зрения, это абсолютно контрпродуктивно. Если бы отсутствие диалога с русскими давало результат, это бы уже давно было ясно», — добавил он.