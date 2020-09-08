«Срочно отбыл»: почему сорвался разговор Кулебы с Лавровым

Телефонный разговор о нарушении перемирия в Донбассе между министрами иностранных дел России и Украины не состоялся. Как заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, он не может точно сказать, когда пообщается с российским коллегой, передает телеканал ICTV.

«Утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как оказалось, он отбыл в Сирию», — сообщил Кулеба 7 сентября.

По его словам, МИД РФ отреагировал поначалу на его намерение поговорить с Лавровым «достаточно оживленно». Украинский министр заявил, что «готов и ждет разговора». Кроме обстоятельств нарушения перемирия, он желает обсудить подготовку министерской встречи в «нормандском формате» с участием Москвы, Киева, Парижа и Берлина.

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Накануне Дмитрий Кулеба заявил, что в Донбассе произошла «провокация» со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Незаконные вооруженные формирования совершили провокации», в результате чего скончался один украинский военный, еще один получил ранения, отметил Кулеба.

По его словам, инцидент представляет собой не что иное, как попытку сорвать процесс мирного урегулирования. «Инициировал разговор [с главой МИД России Сергеем Лавровым] для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее», — добавил он.

6 сентября наблюдатели народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что между украинскими силовиками произошла перестрелка.

«По оперативным данным наших источников, в результате перестрелки двое военнослужащих получили огнестрельные ранения, один из которых погиб, второй находится в тяжелом состоянии. С целью сокрытия небоевых потерь командир бригады Войченко <...> принял решение представить убитого военнослужащего, как погибшего в результате обстрела со стороны ЛНР», — говорится в заявлении ополченцев.

При этом наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в данном районе нарушений режима прекращения огня со стороны подразделений ЛНР не зафиксировали.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе. Согласно договоренностям, режим прекращения огня вступил в силу 27 июля. Полное и бессрочное прекращение огня приняли народные милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Вводится запрет на наступательные действия и диверсии, ведение огня из стрелкового и любого иного оружия, размещение вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима прекращения огня вводится дисциплинарная ответственность.

2 сентября 2020 года Россия, Украина и ОБСЕ достигли новых соглашений по разведению сил на четырех участках в Донбассе. Глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что ВСУ и ополченцы придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Кроме того, были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования.

Ситуация у линии разграничения накалилась в конце августа. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что если Киев не уничтожит укрепления на «ничьей земле», то ополченцы откроют огонь. Однако ситуация до полномасштабного столкновения не дошла и разрешилась без кровопролития.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию вмешаться в ситуацию с обострением в Донбассе. Он утверждал, что позиции ВСУ обстреляли со стороны ДНР «с провокационными целями».

«Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня. Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня», — заявили в офисе Зеленского.