«Новые люди» не допустят фальсификаций на выборах

Представители партии «Новые люди», Партии прямой демократии, «Зеленой альтернативы», Российской партии пенсионеров и приглашенные эксперты смогли поделиться имеющимся опытом борьбы за чистоту выборов и скоординировать планы на ближайшую кампанию.

Главную роль в обеспечении легитимности результатов выборов партия «Новые люди» отводит корпусу наблюдателей.

По словам Нечаева, следить за чистотой голосования с 11 по 13 сентября будут свыше 10 тысяч человек, прошедших специальную подготовку. Однако даже такого числа наблюдателей может не хватить, поэтому «Новые люди» призвали другие российские политические партии к объединению усилий, чтобы взять под тотальный контроль урны для голосований и пакеты с избирательными бюллетенями.

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Дополнительной гарантией от вбросов должны стать специальные пломбы с четырьмя степенями защиты, которыми будут опечатывать сейф-пакеты с бюллетенями, независимое видеонаблюдение, подсчет избирателей наблюдателями и экзит-полы. При этом каждый наблюдатель получит шаблоны типовых жалоб на наиболее частые нарушения, ускоряющие реакцию правоохранительных органов на злоупотребления со стороны избиркомов.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов отметил, что его импонирует подход молодых лидеров к тому, что они начинают процесс с диалога с гражданским обществом, представленным правозащитниками из разных организаций.

«Если они переходят уже к наблюдению, значит действительно не только какие-то слухи ходят, что они набирают высокие проценты, а действительно, этот процент поддержки они имеют у избирателей. И второе – они заинтересованы не только в решении на участках вопросов чисто партийных, а действительно готовы к открытой, гласной победе, представив это на суд общественности, на суд народа», — почеркнул он.

Кстати, избиратели также могут внести свой вклад в защиту собственных прав.

Самое простое, что может сделать каждый избиратель — это прийти на выборы и проголосовать. И второе — лучше участвовать в голосовании в воскресенье, 13 сентября, потому что подсчитывать бюллетени будут именно в этот день, сказал Алексей Нечаев.

«Мы хотим предупредить людей в избирательных комиссиях, что наблюдение будет плотным. Если нарушения будут, то они будут не замалчиваться, а вскрываться, и напомню, что есть уголовная ответственность, до четырех лет лишения свободы», - добавил председатель партии «Новые люди».