«Путин!» В Германии пояснили выкрики протестующих

На этих выходных в Берлине прошли крупные акции протеста против введенных для борьбы с коронавирусом ограничений. Демонстранты скандировали «Путин!» По словам депутата городской палаты представителей Гуннара Линдеманна («Альтернатива для Германии»), люди выкрикивали фамилию российского президента из уважения к нему.

В комментарии РИА «Новости» немецкий политик отметил, что среди населения Германии Владимир Путин имеет хорошую репутацию.

По его мнению, протестующие ранее пришли к российскому посольству, чтобы «привлечь внимание к условиям в Германии», надеясь, что Россия сможет оказать влияние на канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

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«На мой взгляд, опасности для посольства России не возникло ни разу», — сказал депутат.

Несмотря на то что протест оказался массовым, выступления носили «преимущественно мирный характер», уверен Линдеманн.

По его словам, исключением стала только ситуацию у немецкого парламента. Там «несколько странных участников демонстрации попытались штурмовать бундестаг в знак протеста против правительства». Но и здесь, как считает политик, «реальной опасности не было».

«Полиция не всегда реагировала соразмерно. Стали известны случаи чрезмерного насилия со стороны полиции, с которыми мы будем разбираться на парламентском уровне в берлинской палате представителей», — отметил он.

В эти выходные — 29 и 30 августа — в Берлине прошли массовые акции протеста против антикоронавирусных мер: ношения масок и соблюдения безопасного расстояния в 1,5 м друг от друга. Манифестанты требуют ослабить или отменить ограничения.

По данным таблоида Bild, в марше приняли участие около 30 тыс. человек. По официальным данным, манифестантов было почти в два раза меньше — 18 тыс.

Протестующие начали собираться в субботу с самого утра на улице Унтер-ден-Линден. После этого они прошли маршем через центр Берлина. Финальной точкой должна была стать Улица 17-июня рядом с Брандербургскими воротами.

Из-за акции протеста полиции пришлось ограничить движение по улицам Унтер-ден-Линден, Фридрихштрассе. В частности, было перекрыто пространство вокруг Бранденбургских ворот, а также Александерплац и Лейпцигерплац.

Российское посольство находится по улице Унтер-ден-Линден. Именно там произошли стычки протестующих с полицией. Там же собравшиеся начали скандировать фамилию российского президента.

При этом участники манифестации забрасывали полицейских бутылками и камнями. По словам представителя берлинской полиции, действия демонстрантов не были направлены против дипмиссии.

«У произошедшего не было политических мотивов. На улице Унтер ден Линден находилась группа примерно в две тысячи человек, из которой в полицию бросали бутылки и камни. Два человека задержаны», — рассказала она в комментарии РИА «Новости».

Позднее сенатор Берлина по вопросам внутренней политики Андреас Гайзель в прямом эфире Inforadio отметил, что часть полицейских была направлена именно к посольству России, из-за чего была ослаблена охрана бундестага. Как следствие, протестующие его чуть не захватили.

«Исходили из того, что парламент, естественно, должен быть защищен. Но на улице Унтер-ден-Линден, почти перед российским посольством были насильственные действия, там кидали бутылки и камни, были раненые, задержано более 200 человек — там было необходимо полицейское подкрепление, и произошла переброска сил. Это длилось несколько минут. Это еще нуждается в оценке», — заявил сенатор.

Ранее ТАСС сообщал, что всего за порядком наблюдали порядка 3 тыс. правоохранителей. Причем 1 тыс. служащих были направлены из других федеральных земель. В правоохранительных органах отмечали, что «безуспешно призывали» протестующих соблюдать положенные правила.

Всего в субботу были задержаны 316 человек. Обвинения были предъявлены 131 демонстранту, 33 полицейских пострадали.