Десятый день протестов: Лукашенко нашел поддержку

Незарегистрированный кандидат на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны, считает, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская должна взять на себя роль переходного президента, а новые выборы провести через пять-шесть месяцев.

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«Она становится руководителем государства. Назначаются новые выборы — через пять-шесть месяцев в соответствии с Конституцией», — сказал он, отвечая на вопрос, как должен быть разрешен политический кризис в Белоруссии.

Сама Тихановская в этот день стала автором совсем другой инициативы — создания Координационного совета страны.

По словам Цепкало, одного из лидеров оппозиции во время президентской кампании, ему не понятны критерии состава и задачи оппозиционного Координационного совета страны. Он также отметил, что ни он, ни его жена, активно работавшая в штабе Тихановской, приглашения участвовать в совете не получили.

Идею создания совета резко осудил глава государства Александр Лукашенко, который считает, что действия оппозиции направлены на захват власти. «Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», — указал Лукашенко.

Президент предупредил всех участников штаба, что против них власть примет адекватные меры по Конституции и закону. Лукашенко отметил, что «у нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы».

Эти опасения главы государства поспешила опровергнуть доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова. «Координационный совет создается по инициативе Светланы Тихановской с целью организации передачи власти и обеспечения согласия в обществе. Он не ставит перед собой целью захват власти», — сказала она.

Пока оппозиция лишь рассчитывает, что совет станет «единым представительным органом белорусского общества» и будет способствовать примирению населения республики.

Как сообщил сотрудник штаба Тихановской Максим Знак, в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции войдут 70 человек. По его словам, в штаб поступило множество заявок от самых разных людей, и каждый из них так или иначе получит возможность опосредованно работать для разрешения политического кризиса, сложившегося в стране.

Оппозиция высказывает намерение строить дружественные отношения с Россией и Евросоюзом и желает быть мостом в отношениях между ними. «Последним политиком в Беларуси будет тот, кто построит стену между нами и Россией. Сотрудничество с Россией — экономическое, торговое — отвечает прагматичным интересам Беларуси, также как и сотрудничество с Европейским союзом», — заявил экс-министр культуры республики и член совета Павел Латушко.

Политик отметил, что члены совета видят республику в качестве «крепкого моста», который соединит Россию с Западной Европой. Он также призвал РФ и ЕС стать гарантами безопасности координационного совета, иначе у жителей Белоруссии может подорваться доверие как к Москве, так и к Минску

Фактически, во внешней политике оппозиция провозгласила те же принципы, которыми последние годы руководствовался сам Лукашенко. Однако это не помешало ему обвинить своих противников в антироссийском курсе.

Так, по его словам, программа оппозиционного штаба предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией и ОДКБ, а также вступление в Евросоюз и НАТО. Также, как подчеркнул президент, оппозиция предлагает ввести пограничный и таможенный контроль на границе с Россией.

Впрочем, ту же карту поспешила разыграть и оппозиция. Глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова заявила, что именно Лукашенко виноват в ухудшении отношений между Белоруссией и Россией.

«Существует напряженность в отношениях с Москвой, нынешний президент не смог добиться конструктивного диалога с Россией», — сказала Колесникова, добавив, что оппозиция хочет выстроить взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию.

Параллельно свои усилия на белорусском направлении активизировали страны Запада.

За этот день с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации в Белоруссии связались канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Евросовета Шарль Мишель. В разговоре с каждым из них Путин заявил о неприемлемости вмешательства во внутренние дела союзной России республике. В дальнейшем об итогах этих переговоров российских президент рассказал Александру Лукашенко.

Протест на улицах продолжается

В Белоруссии продолжают находиться под арестом за участие в несанкционированных акциях 44 человека, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Несмотря на задержания, несогласные с официальными результатами выборов белорусы продолжают выходить на уличные акции. Одним из главных поводов во вторник стал день рождения идейного вдохновителя протестного движения блогера Сергея Тихановского, чья жена на прошедших выборах баллотировалась в президенты. У СИЗО №1 в Минске, где содержался заключенный, его сторонники собрались на очередную акцию протеста, скандируя «С днем рождения!», «Поздравляем!», «Свободу!».

Из-за акций в его поддержку, как сообщили правозащитники, Тихановского этапировали из минского СИЗО в Жодино.

Еще одного новой точкой сбора протестующих в столице стал Купаловский театр, директор которого Павел Латушко был уволен накануне. Во вторник в знак солидарности с экс-руководителем с работы ушел весь театральный коллектив.

Протест в Белоруссии не утихает: мирные шествия, забастовки и митинги продолжаются по всей стране. К успеху пришли демонстранты из Гродно. Администрация этого города разрешила провести массовые акции на площадях Ленина и Советской, тем самым согласившись выполнить требование кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Также администрация позволила представителям «демократической общественности Гродно, профсоюзов, политических партий» выступить в эфире телеканала «Гродно Плюс».

Кроме того, администрация пообещала провести разбирательства касательно жалоб о получении травм на акциях протеста и не принимать административных мер в отношении работников предприятий, которые хотят участвовать в протестах. «Задержанные за участие в несанкционированных массовых мероприятиях граждане освобождены», — говорится в сообщении.

Однако не только оппозиция выходила во вторник на уличные акции.

Гомель и Могилев в этот день отметились акциями в поддержку Александра Лукашенко. В этих городах на провластные акции вышли от 6 до 10 тыс. человек.

Участники акции вышли на митинги с официальными флагами Белоруссии и лозунгами «Мы здесь, чтобы защитить страну», «За Батьку!», «Тихановская — не мой президент» и т.д.