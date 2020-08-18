Помочь Трампу: сенаторы США выдвинули обвинение против России

Специальный комитет сената США опубликовал отчет, в котором говорится, что президент России Владимир Путин якобы поручил своим службам взломать серверы Демократической партии в 2016 году.

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Однако, американские законодатели не приводят никаких доказательств своим обвинениям России в подрыве «демократических ценностей» США, передает РИА «Новости».

По мнению сенаторов, Москва хотела помешать выиграть выборы бывшему кандидату от демократов Хиллари Клинтон и помочь избирательному штабу Дональда Трампа.

Чуть ранее исполняющий обязанности главы министерства внутренней безопасности США (МВБ) Чед Вулф заявил в интервью порталу Axios, что власти Соединенных Штатов делают все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы попытки вмешательства в американские выборы.

Вулф отметил, что согласен с утверждениями директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванины о том, что в преддверии президентских выборов в США Москва якобы пытается очернить наиболее вероятного кандидата от демократов Джозефа Байдена.

«Что я видел из данных разведки, так это то, что они, без сомнений, пытались вмешаться в наши выборы в 2016 году и продолжали делать это в течение последних четырех лет», — подчеркнул и.о. главы МВБ.

Он утверждает, что в американской администрации «многократно указывали России» на недопустимость вмешательства в выборы в Соединенных Штатах. Вульф обратил внимание, что последние годы Вашингтон продолжал вводить санкции «против лиц из РФ».

«Думаю, мы, на самом деле, израсходовали запас лиц, против которых можно ввести санкции. Эта администрация делает все возможное, чтобы привлечь Россию к ответственности», — резюмировал он.

Аналогичное высказывание в начале месяца сделал в интервью CBS советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен. По его словам, у американской администрации практически не осталось целей для новых санкций в России.

«Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России... Мы чертовски много ввели санкций против России — частных лиц, компаний, правительства», — констатировал О'Брайен.

Таким образом он ответил на вопрос, что именно предпринимает американская администрация, чтобы предотвратить «российское вмешательство» в предстоящие выборы.

Вместе с тем Россия не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных государствах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные заявления «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

Госсекретарь США Майк Помпео 5 августа объявил о возможных выплатах до $10 млн за информацию о любом человеке, который по распоряжению иностранного правительства преступным путем вмешается в выборы в Соединенных Штатах.

Как написала в Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова, утром 6 августа многие россияне получили сообщения: «Госдеп США предлагает до $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, обращайтесь».

По ее информации, к сообщению прилагается ссылка на сайт американской Службы дипломатической безопасности.

«Что же это за «письма счастья»? <...> Все примитивно, так как основано на привычной для американских силовиков связке: донеси — получи. «Получи», естественно, приукрашено, как в рекламе набирающей обороты финансовой пирамиды. Старт этому доносительству дал вчера Майк Помпео, нынешний госсекретарь, а ранее директор ЦРУ», — отметила представитель МИД.

Она обратила внимание, что начались публикации в соцсетях, в том числе на специально созданных «американскими «дипломатами» аккаунтах, которые сопровождаются «тихим, но методичным сбором персональных данных».